https://ria.ru/20211129/prokuratura-1761237791.html

В Кузбассе после взрыва на шахте "Листвяжная" открыли мобильные прокуратуры

В Кузбассе после взрыва на шахте "Листвяжная" открыли мобильные прокуратуры - РИА Новости, 29.11.2021

В Кузбассе после взрыва на шахте "Листвяжная" открыли мобильные прокуратуры

Мобильные приемные прокуратуры после трагедии на шахте "Листвяжная" открыли в нескольких городах и районах Кемеровской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:03

2021-11-29T12:03

2021-11-29T12:03

происшествия

прокопьевск

междуреченск

генеральная прокуратура рф

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Мобильные приемные прокуратуры после трагедии на шахте "Листвяжная" открыли в нескольких городах и районах Кемеровской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."В исполнение поручений генерального прокурора РФ Игоря Краснова в связи с трагедией на шахте "Листвяжной" организована мобильная приемная прокурора Кемеровской области – Кузбасса", - говорится в сообщении.В частности, в прокуратурах Анжеро-Судженска, Белово, Березовского, Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска, Междуреченска, Мысках, Новокузнецка, Осинников, Прокопьевска, а также Беловского, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого и Прокопьевского районов прокуроры проводят прием граждан по вопросам нарушений правил промышленной безопасности и охраны труда на угледобывающих предприятиях.Отмечается, что телефоны и адреса прокуратур городов и районов размещены на официальном сайте прокуратуры Кемеровской области. Кроме того, граждане могут направить обращение через официальный сайт прокуратуры.Информация с номерами телефонов горячих линий прокуратуры Кузбасса и Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли дополнительно в течение суток будет размещена на всех угледобывающих предприятиях региона.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.

https://ria.ru/20211129/shakhta-1761224994.html

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происшествия, прокопьевск, междуреченск, генеральная прокуратура рф, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе