В Кузбассе после взрыва на шахте "Листвяжная" открыли мобильные прокуратуры
В Кузбассе после трагедии на шахте "Листвяжная" открыли мобильные прокуратуры
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Мобильные приемные прокуратуры после трагедии на шахте "Листвяжная" открыли в нескольких городах и районах Кемеровской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В исполнение поручений генерального прокурора РФ Игоря Краснова в связи с трагедией на шахте "Листвяжной" организована мобильная приемная прокурора Кемеровской области – Кузбасса", - говорится в сообщении.
В частности, в прокуратурах Анжеро-Судженска, Белово, Березовского, Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска, Междуреченска, Мысках, Новокузнецка, Осинников, Прокопьевска, а также Беловского, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого и Прокопьевского районов прокуроры проводят прием граждан по вопросам нарушений правил промышленной безопасности и охраны труда на угледобывающих предприятиях.
Отмечается, что телефоны и адреса прокуратур городов и районов размещены на официальном сайте прокуратуры Кемеровской области. Кроме того, граждане могут направить обращение через официальный сайт прокуратуры.
Информация с номерами телефонов горячих линий прокуратуры Кузбасса и Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли дополнительно в течение суток будет размещена на всех угледобывающих предприятиях региона.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.