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Как научиться просыпаться бодрым зимой
Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно - РИА Новости, 29.11.2021
Как научиться просыпаться бодрым зимой
От того, как человек пробуждается – с каким настроем мыслей и в каком состоянии духа – зависит эффективность дел и качество принимаемых решений, рассказывает... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T01:16
2021-11-29T01:16
2021-11-29T01:16
общество
сон
здоровье - общество
дмитрий синарев
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. От того, как человек пробуждается – с каким настроем мыслей и в каком состоянии духа – зависит эффективность дел и качество принимаемых решений, рассказывает агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.Синарев советует также найти воспоминание, которое заряжает умиротворением, уверенностью, пробуждает внутреннюю силу. По его словам, можно визуализировать образ близкого человека или природного ландшафта, а для кого-то — одна из любимых музыкальных композиций". "Работающие ресурсы могут быть строго индивидуальны", добавил психолог.
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общество, сон, здоровье - общество, дмитрий синарев
Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
Психолог Синарев посоветовал полежать с закрытыми глазами, чтобы встать бодрым зимой