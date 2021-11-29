https://ria.ru/20211129/probuzhdenie-1761189754.html

Как научиться просыпаться бодрым зимой

Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно - РИА Новости, 29.11.2021

Как научиться просыпаться бодрым зимой

От того, как человек пробуждается – с каким настроем мыслей и в каком состоянии духа – зависит эффективность дел и качество принимаемых решений, рассказывает... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T01:16

2021-11-29T01:16

2021-11-29T01:16

общество

сон

здоровье - общество

дмитрий синарев

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. От того, как человек пробуждается – с каким настроем мыслей и в каком состоянии духа – зависит эффективность дел и качество принимаемых решений, рассказывает агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.Синарев советует также найти воспоминание, которое заряжает умиротворением, уверенностью, пробуждает внутреннюю силу. По его словам, можно визуализировать образ близкого человека или природного ландшафта, а для кого-то — одна из любимых музыкальных композиций". "Работающие ресурсы могут быть строго индивидуальны", добавил психолог.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сон, здоровье - общество, дмитрий синарев