Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/probuzhdenie-1761189754.html
Как научиться просыпаться бодрым зимой
Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно - РИА Новости, 29.11.2021
Как научиться просыпаться бодрым зимой
От того, как человек пробуждается – с каким настроем мыслей и в каком состоянии духа – зависит эффективность дел и качество принимаемых решений, рассказывает... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T01:16
2021-11-29T01:16
общество
сон
здоровье - общество
дмитрий синарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_ed511b57d60009704d54c6f10bc2f09c.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. От того, как человек пробуждается – с каким настроем мыслей и в каком состоянии духа – зависит эффективность дел и качество принимаемых решений, рассказывает агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.Синарев советует также найти воспоминание, которое заряжает умиротворением, уверенностью, пробуждает внутреннюю силу. По его словам, можно визуализировать образ близкого человека или природного ландшафта, а для кого-то — одна из любимых музыкальных композиций". "Работающие ресурсы могут быть строго индивидуальны", добавил психолог.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_2492ce245e9d5cae663447faf0975d03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сон, здоровье - общество, дмитрий синарев
01:16 29.11.2021
 
Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно

Психолог Синарев посоветовал полежать с закрытыми глазами, чтобы встать бодрым зимой

© Depositphotos / piotr_marcinskiПробуждение
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Depositphotos / piotr_marcinski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. От того, как человек пробуждается – с каким настроем мыслей и в каком состоянии духа – зависит эффективность дел и качество принимаемых решений, рассказывает агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.
"Проснувшись, дайте себе минуту полежать просто с закрытыми глазами, пожелайте себе доброго утра, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать лёгкие, пошевелите пальцами рук и ног, потянитесь от души, как в детстве", — рекомендует он.
Синарев советует также найти воспоминание, которое заряжает умиротворением, уверенностью, пробуждает внутреннюю силу. По его словам, можно визуализировать образ близкого человека или природного ландшафта, а для кого-то — одна из любимых музыкальных композиций". "Работающие ресурсы могут быть строго индивидуальны", добавил психолог.
 
ОбществоСонЗдоровье - ОбществоДмитрий Синарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В Перу выросло число раненых в результате землетрясения
03:00Юрист предупредил о штрафах за мусор в коридоре
02:47Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"
02:24Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
02:17Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги
02:13В Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страны
02:09Врач рассказала о головных болях из-за погоды
02:01Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
01:57Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
01:16Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
01:13В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
01:00ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
00:59Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"
00:59В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
00:58Посол Украины потребовал от Германии репарации
00:39Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
00:29Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом
00:23ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
00:15Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения
23:58Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию
Лента новостейМолния
В Перу выросло число раненых в результате землетрясенияЮрист предупредил о штрафах за мусор в коридореУченые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньгиВ Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страныВрач рассказала о головных болях из-за погодыГлавный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штаммаРоссию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил ВучичПсихолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодноВ Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штаммаПосол Украины потребовал от Германии репарацииЭксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния гражданВо Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммомВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружиемНазваны регионы-лидеры по уровню закредитованности населенияМинпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию