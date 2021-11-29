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Мишустин утвердил беззаявительную выплату пособий по нетрудоспособности
Мишустин утвердил беззаявительную выплату пособий по нетрудоспособности - РИА Новости, 29.11.2021
Мишустин утвердил беззаявительную выплату пособий по нетрудоспособности
Россияне теперь смогут получать пособия по временной нетрудоспособности без подачи заявлений и документов, соответствующее постановление подписал... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:31
2021-11-29T21:11
общество
правительство рф
михаил мишустин
россия
пособие по безработице
детские пособия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россияне теперь смогут получать пособия по временной нетрудоспособности без подачи заявлений и документов, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Помимо выплат по болезни, беззаявительный порядок распространяется на пособия по беременности и родам и при рождении ребенка. "Для того чтобы этот механизм заработал, председатель правительства Михаил Мишустин утвердил новые правила взаимодействия государственных учреждений и работодателей с Фондом социального страхования (ФСС)", — отметили в кабинете министров. Материальная помощь, как и прежде, выплачивается напрямую из Фонда соцстрахования. Только теперь сведения о размере зарплаты, уходе в отпуск по беременности и родам в ФСС должен направлять работодатель, а данные о рождении ребенка фонд сможет получить из информационной системы ЗАГС."Электронные листки нетрудоспособности больницы и поликлиники будут загружать в единую информационную систему Фонда социального страхования ("Соцстрах"). Уже оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически поступит работодателю, а также самому сотруднику в личный кабинет на портале госуслуг", — поясняется в постановлении. В случае необходимости ФСС может запрашивать дополнительную информацию у Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и других госучреждений.Данные о назначении и выплате пособий появятся в Единой государственной информационной системе соцобеспечения (ЕГИССО), граждан об этом уведомят в личном кабинете на портале госуслуг. Как подчеркнули власти, новый порядок уменьшит объем бумажной работы для работодателей, избавит граждан от подачи заявлений и ускорит перечисление выплат.
https://ria.ru/20211124/putin-1760558727.html
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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия, пособие по безработице, детские пособия
14:31 29.11.2021 (обновлено: 21:11 29.11.2021)
 
Мишустин утвердил беззаявительную выплату пособий по нетрудоспособности

Премьер Мишустин утвердил беззаявительный порядок выплат пособий по нетрудоспособности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россияне теперь смогут получать пособия по временной нетрудоспособности без подачи заявлений и документов, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
"С 2022 года все больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически", — говорится в документе.
Помимо выплат по болезни, беззаявительный порядок распространяется на пособия по беременности и родам и при рождении ребенка.
"Для того чтобы этот механизм заработал, председатель правительства Михаил Мишустин утвердил новые правила взаимодействия государственных учреждений и работодателей с Фондом социального страхования (ФСС)", — отметили в кабинете министров.
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Материальная помощь, как и прежде, выплачивается напрямую из Фонда соцстрахования. Только теперь сведения о размере зарплаты, уходе в отпуск по беременности и родам в ФСС должен направлять работодатель, а данные о рождении ребенка фонд сможет получить из информационной системы ЗАГС.
"Электронные листки нетрудоспособности больницы и поликлиники будут загружать в единую информационную систему Фонда социального страхования ("Соцстрах"). Уже оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически поступит работодателю, а также самому сотруднику в личный кабинет на портале госуслуг", — поясняется в постановлении.
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Данные о назначении и выплате пособий появятся в Единой государственной информационной системе соцобеспечения (ЕГИССО), граждан об этом уведомят в личном кабинете на портале госуслуг.
Как подчеркнули власти, новый порядок уменьшит объем бумажной работы для работодателей, избавит граждан от подачи заявлений и ускорит перечисление выплат.
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ОбществоПравительство РФМихаил МишустинРоссияпособие по безработицеДетские пособия
 
 
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