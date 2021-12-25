Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211225/vyplaty-1765442132.html
Детские выплаты в 2022 году: кому положены и в каком размере
Выплаты на детей в новом 2022 году: какие и в каком размере
Детские выплаты в 2022 году: кому положены и в каком размере
Семьям с детьми в 2022 году предоставят поддержку государства в виде повышенных ежемесячных пособий и единовременных выплат. Когда произойдет повышение, кому... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T09:20
2021-12-25T21:56
новый год — 2022
общество
дети
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765411080_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_63f7a0b9e7b7faf576a1d65a6e5575db.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Семьям с детьми в 2022 году предоставят поддержку государства в виде повышенных ежемесячных пособий и единовременных выплат. Когда произойдет повышение, кому положены деньги и где их получить — в материале РИА Новости.Выплаты на детейВ будущем году размер детских пособий будет увеличиваться в два этапа. С 1 января 2022 года изменится сумма выплат, которые зависят от величины МРОТ, а с 1 февраля 2022 года проиндексируют пособия.Список выплат на детей в 2022 годуУсловно все выплаты на детей можно разделить на три вида:Пособие по беременности и родамНазначается женщинам на седьмом месяце беременности на основании больничного листа. Стандартный отпуск длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. При рождении двух и более детей декрет продлевается до 194 дней. В случае осложненных родов продлить отпуск можно до 86 дней.Право на пособие имеют:Размер пособия зависит от среднего заработка за последние два года (2020 и 2021). В случае если на эти годы приходился прошлый декрет, то в расчет берутся более ранние периоды. Если женщина не работала, то величина пособия будет равняться МРОТ.Минимальный размер пособия зависит от МРОТ, максимальный — от начислений страховых взносов.В 2022 году получить такое пособие можно без заявления, а рассчитать его размер онлайн — на официальном сайте Фонда социального страхования РФ.Пособие беременным женщинам из малоимущих семейРаньше женщинам предоставлялось пособие за раннюю постановку на учет по беременности (на сроке до 12 недель), но его отменили 1 июля 2021 года, а взамен ввели пособие беременным женщинам из малоимущих семей, размер которого составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.Получить выплату могут не все, а только женщины, которые встали на учет в медорганизацию на ранних сроках беременности (от шести до 12 недель), если размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания.Пособие выплачивается ежемесячно с даты постановки на учет и до рождения ребенка (прерывания беременности).Единовременное пособие при рождении ребенкаПолучить фиксированную выплату может один из родителей (либо тот, кто его заменяет) через работодателя или портал "Госуслуги".Размер пособия зависит от даты его получения:С 1 января по 31 января — 18 886,32 рубля, с 1 февраля —19 981 рубль.Если рождается несколько детей, выплата выдается на каждого ребенка (ст. 11 закона № 81-ФЗ).Право на получение есть у всех, вне зависимости от наличия работы и размера доходов.Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призывуПо законодательству положено беременной (на сроке не менее 180 дней) жене призывника и выплачивается единоразово вне зависимости от начислений других пособий.До 31 января 2022 года размер выплаты — 29 908 рублей, после — 31 642 рубля.Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призывуВыплачивается со дня рождения и до трех лет (не ранее начала отцом военной службы и не позднее дня окончания).До 31 января 2022 года размер пособия составляет 12 817,91 рубля, с 1 февраля 2022-го — 13 561 рубльПособие по уходу за ребенком до полутора летВ отличие от декретного отпуска, который предусмотрен только для матерей, в отпуск по уходу за ребенком может уйти отец, бабушка, дедушка или один из ближайших родственников.Выплата производится ежемесячно со дня предоставления указанного отпуска до достижения ребенком полутора лет (ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 14 Закона № 81-ФЗ)."Размер пособия составляет 40 процентов от среднего заработка его получателя, но не менее установленного законом минимума, который в настоящее время составляет 7 082,85 рубля, а после индексации 1 февраля 2022-го повысится на 5,8 процента — до 7493 рублей, по данным заключения Счетной палаты (СП) "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", — рассказывает ведущий юрист "Европейской Юридической Службы" Оксана Красовская.По словам эксперта, если ни мать ребенка, ни отец официально не трудоустроены, то такое пособие выплачивают органы социальной защиты населения.Ежемесячная выплата на ребенка до трех летПо закону при появлении на свет первого или второго ребенка (рожденного с 1 января 2018 года) родители могут получать ежемесячную выплату.С 2020 года пособие назначается до достижения ребенком трех лет, если размер среднедушевого дохода семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения."При назначении выплаты проверяется доход семьи в расчетном периоде 12 месяцев, предшествующих шести месяцам до подачи заявления. С 2022 года сравнение будет проходить с прожиточным минимумом, установленным на текущий год. Если доход ниже, семья может получить выплату. Размер составит один прожиточный минимум для детей в регионе", — рассказывает депутат Совета муниципального образования "Усть-Лабинский район" Роман Румбешт.Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если родители обратились за ней в срок до шести месяцев со дня появления его на свет, если после — то со дня обращения.По словам эксперта, для оформления пособия матери необходимо подать заявление в соцзащиту или МФЦ на первого ребенка, на второго — в клиентскую службу ПФР. Правом может воспользоваться отец, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав."Что касается ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей, то они назначаются на региональном уровне, актуальную информацию можно уточнить в местной соцзащите. Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка назначается до того, как ребенку исполнится год, далее необходимо продлевать до двух и трех лет, каждый раз подавая новое заявление", — отмечает Роман Румбешт.Ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи летПраво на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка.Она предоставляется с трех лет (но не ранее 1 января 2020 года) и до достижения ребенком восьми лет."Как и в случае с выплатой до трех лет, пособие назначается на 12 месяцев, затем продлевается по новому заявлению каждый год. Условия назначения, включая доход и имущество, проверяются заново", — рассказывает Роман Румбешт.Размер выплаты может разниться в процентном соотношении от прожиточного минимума для детей:"В 2020 году эта выплата назначалась без учета имущества, теперь при соблюдении всех условий также учитывается и этот фактор. Например, если после проверки выясняется, что оба родителя официально не работают, но имеют несколько квартир и машин, то выплату они не получат", — отмечает юрист Оксана Красовская.Для получения выплаты необходимо иметь официальный доход. Но действует и правило нулевого дохода."Выплата при отсутствии заработка на протяжении всего года назначается, если в рассматриваемом году у заявителя были объективные причины для отсутствия доходов как минимум на протяжении десяти месяцев из этого периода", — объясняет эксперт.Подать заявление можно через портал "Госуслуги", региональный портал, МФЦ либо органы социальной защиты населения.Ежемесячная выплата на ребенка от восьми до 17 летВыплата появилась в июле 2021 года. Согласно Федеральному закону "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет имеет единственный родитель или иной законный представитель, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать прожиточный минимум."По закону единственным родителем признается человек, который указан в записи акта о рождении ребенка при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка. Или если сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае смерти второго родителя или признания его безвестно отсутствующим", — уточняет Оксана Красовская.Пособие выплачивается с восьми лет, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком такого возраста (не ранее чем с 1 июля 2021 года). В остальных случаях деньги начисляются со дня обращения.Выплаты устанавливаются на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Назначение пособия в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.При назначении выплат учитываются не только доходы семьи, но и имущество, актуально правило нулевого дохода.Размер ежемесячного пособия составляет 50 процентов величины прожиточного минимума региона.Выплаты производит территориальное отделение ПФР. Подать заявление можно через портал "Госуслуги" либо обратиться в клиентскую службу ПФР.Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семьюПраво на единовременное пособие имеет один из усыновителей, опекунов, приемных родителей. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 12.1 закона № 81-ФЗ).При усыновлении ребенка старше семи лет, ребенка-инвалида, двоих и более детей (братьев и/или сестер) единовременно можно получить выплату в размере 144 307 рублей до 31 января 2022-го, а после — 152 677 рублей.Материнский капиталПраво на повышенный материнский капитал имеют не только семьи, чей ребенок родится в 2022 году, но и те, кто не получил сертификат в 2021-м. В феврале после индексации размер выплат составит:Выплаты не суммируются. Если семья получила сертификат за первого ребенка в полном объеме, то за второго можно забрать оставшиеся 161 772 рубля.Региональные пособияВ каждом регионе существуют свои меры поддержки граждан, которые периодически индексируются. О них можно узнать на сайте местных отделений соцзащиты. Например, может увеличиться пособие на третьего и последующего ребенка или материнский капитал.Президентские выплатыПо указу Владимира Путина в 2020 году в связи с пандемией родители детей в возрасте до восьми лет получили по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Летом 2021 года президент поручил направить выплаты в размере десяти тысяч рублей детям школьного возраста к началу учебного года.Будут ли выплаты детям в 2022 году, пока неизвестно.Таблица размеров всех детских пособий на 2022 год
https://ria.ru/20211217/vyplaty-1764154566.html
https://ria.ru/20210604/vyplaty-1735533035.html
https://ria.ru/20211112/dokumenty-1758764486.html
https://ria.ru/20210601/opeka-1734291958.html
https://ria.ru/20211109/nalog-1758163414.html
https://ria.ru/20210926/matkapital-1751830390.html
https://ria.ru/20210829/shkola-1747582446.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765411080_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_29807d38b62458f4467154f14f11c7b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дети, россия
09:20 25.12.2021 (обновлено: 21:56 25.12.2021)
 

Детские выплаты в 2022 году: кому положены и в каком размере

© Depositphotos / choreograph Выплаты на детей к Новому году
Выплаты на детей к Новому году - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Depositphotos / choreograph
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Семьям с детьми в 2022 году предоставят поддержку государства в виде повышенных ежемесячных пособий и единовременных выплат. Когда произойдет повышение, кому положены деньги и где их получить — в материале РИА Новости.

Выплаты на детей

В будущем году размер детских пособий будет увеличиваться в два этапа. С 1 января 2022 года изменится сумма выплат, которые зависят от величины МРОТ, а с 1 февраля 2022 года проиндексируют пособия.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 06:04
В Госдуме рассказали о всех выплатах россиянам к Новому году

Список выплат на детей в 2022 году

  • пособие по беременности и родам;
  • пособие беременным женщинам из малоимущих семей;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
  • пособие по уходу за ребенком до полутора лет;
  • ежемесячная выплата на ребенка до трех лет;
  • ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи лет;
  • ежемесячная выплата на ребенка от восьми до 17 лет;
  • единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
  • региональные пособия;
  • материнский капитал.

Условно все выплаты на детей можно разделить на три вида:

  1. 1
    Размер которых зависит от МРОТ (в частности, минимальные декретные).
  2. 2
    Размер которых корректируется в зависимости от регионального прожиточного минимума — например, выплаты малоимущим беременным, пособия на детей до трех лет, от трех до семи, от восьми до 17 лет.
  3. 3
    Выплаты фиксированного размера (при рождении / усыновлении ребенка, беременной жене призывника, материнский капитал и т. д.).
© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина

Пособие по беременности и родам

Назначается женщинам на седьмом месяце беременности на основании больничного листа. Стандартный отпуск длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. При рождении двух и более детей декрет продлевается до 194 дней. В случае осложненных родов продлить отпуск можно до 86 дней.
Право на пособие имеют:
  1. 1
    работающие женщины;
  2. 2
    безработные при определенных условиях;
  3. 3
    студентки очной формы обучения;
  4. 4
    проходящие военную службу по контракту;
  5. 5
    матери, которые усыновили ребенка (детей) младше трех месяцев и относятся к какой-либо из вышеперечисленных категорий.
Размер пособия зависит от среднего заработка за последние два года (2020 и 2021). В случае если на эти годы приходился прошлый декрет, то в расчет берутся более ранние периоды. Если женщина не работала, то величина пособия будет равняться МРОТ.
Минимальный размер пособия зависит от МРОТ, максимальный — от начислений страховых взносов.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 03:30
Граждан предупредили о потере детских выплат не по своей вине
Размер выплат в 2022 году:

Количество дней отпуска

Минимальный (руб.)

Максимальный (руб.)

140

63 932,4

360 164

156

71 238,96

401 325,6

194

88 592,04

499 084,4

В 2022 году получить такое пособие можно без заявления, а рассчитать его размер онлайн — на официальном сайте Фонда социального страхования РФ.

Пособие беременным женщинам из малоимущих семей

Раньше женщинам предоставлялось пособие за раннюю постановку на учет по беременности (на сроке до 12 недель), но его отменили 1 июля 2021 года, а взамен ввели пособие беременным женщинам из малоимущих семей, размер которого составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.
Получить выплату могут не все, а только женщины, которые встали на учет в медорганизацию на ранних сроках беременности (от шести до 12 недель), если размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания.
Пособие выплачивается ежемесячно с даты постановки на учет и до рождения ребенка (прерывания беременности).
Документы для новорожденного - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 16:57
Что нужно сделать при рождении ребенка: как оформить документы и льготы

Единовременное пособие при рождении ребенка

Получить фиксированную выплату может один из родителей (либо тот, кто его заменяет) через работодателя или портал "Госуслуги".
Размер пособия зависит от даты его получения:
С 1 января по 31 января — 18 886,32 рубля,
с 1 февраля —19 981 рубль.
Если рождается несколько детей, выплата выдается на каждого ребенка (ст. 11 закона № 81-ФЗ).
Право на получение есть у всех, вне зависимости от наличия работы и размера доходов.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

По законодательству положено беременной (на сроке не менее 180 дней) жене призывника и выплачивается единоразово вне зависимости от начислений других пособий.
До 31 января 2022 года размер выплаты — 29 908 рублей, после — 31 642 рубля.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Выплачивается со дня рождения и до трех лет (не ранее начала отцом военной службы и не позднее дня окончания).
До 31 января 2022 года размер пособия составляет 12 817,91 рубля, с 1 февраля 2022-го — 13 561 рубль
© Pixabay / Mylene2401Детская кроватка
Детская кроватка - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Pixabay / Mylene2401
Детская кроватка

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

В отличие от декретного отпуска, который предусмотрен только для матерей, в отпуск по уходу за ребенком может уйти отец, бабушка, дедушка или один из ближайших родственников.
Выплата производится ежемесячно со дня предоставления указанного отпуска до достижения ребенком полутора лет (ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 14 Закона № 81-ФЗ).
"Размер пособия составляет 40 процентов от среднего заработка его получателя, но не менее установленного законом минимума, который в настоящее время составляет 7 082,85 рубля, а после индексации 1 февраля 2022-го повысится на 5,8 процента — до 7493 рублей, по данным заключения Счетной палаты (СП) "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", — рассказывает ведущий юрист "Европейской Юридической Службы" Оксана Красовская.
По словам эксперта, если ни мать ребенка, ни отец официально не трудоустроены, то такое пособие выплачивают органы социальной защиты населения.
Подросток общается с взрослым - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 10:00Взрослый рядом
Дети под защитой: как в России будут предотвращать сиротство

Ежемесячная выплата на ребенка до трех лет

По закону при появлении на свет первого или второго ребенка (рожденного с 1 января 2018 года) родители могут получать ежемесячную выплату.
С 2020 года пособие назначается до достижения ребенком трех лет, если размер среднедушевого дохода семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
"При назначении выплаты проверяется доход семьи в расчетном периоде 12 месяцев, предшествующих шести месяцам до подачи заявления. С 2022 года сравнение будет проходить с прожиточным минимумом, установленным на текущий год. Если доход ниже, семья может получить выплату. Размер составит один прожиточный минимум для детей в регионе", — рассказывает депутат Совета муниципального образования "Усть-Лабинский район" Роман Румбешт.
Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если родители обратились за ней в срок до шести месяцев со дня появления его на свет, если после — то со дня обращения.
По словам эксперта, для оформления пособия матери необходимо подать заявление в соцзащиту или МФЦ на первого ребенка, на второго — в клиентскую службу ПФР. Правом может воспользоваться отец, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав.
"Что касается ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей, то они назначаются на региональном уровне, актуальную информацию можно уточнить в местной соцзащите. Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка назначается до того, как ребенку исполнится год, далее необходимо продлевать до двух и трех лет, каждый раз подавая новое заявление", — отмечает Роман Румбешт.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми во время снегопада на территории городской ярмарки в московском районе Куркино, оформленной в японском стиле
Женщина с детьми во время снегопада на территории городской ярмарки в московском районе Куркино, оформленной в японском стиле - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Женщина с детьми во время снегопада на территории городской ярмарки в московском районе Куркино, оформленной в японском стиле

Ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи лет

Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка.
Она предоставляется с трех лет (но не ранее 1 января 2020 года) и до достижения ребенком восьми лет.
"Как и в случае с выплатой до трех лет, пособие назначается на 12 месяцев, затем продлевается по новому заявлению каждый год. Условия назначения, включая доход и имущество, проверяются заново", — рассказывает Роман Румбешт.
Размер выплаты может разниться в процентном соотношении от прожиточного минимума для детей:
  • 50 процентов, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения.
  • 75 процентов, если среднедушевой доход семьи (с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов от прожиточного минимума для детей) ниже прожиточного минимума на душу населения.
  • 100 процентов, если среднедушевой доход семьи (с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов от прожиточного минимума для детей) ниже прожиточного минимума на душу населения.
"В 2020 году эта выплата назначалась без учета имущества, теперь при соблюдении всех условий также учитывается и этот фактор. Например, если после проверки выясняется, что оба родителя официально не работают, но имеют несколько квартир и машин, то выплату они не получат", — отмечает юрист Оксана Красовская.
Для получения выплаты необходимо иметь официальный доход. Но действует и правило нулевого дохода.
"Выплата при отсутствии заработка на протяжении всего года назначается, если в рассматриваемом году у заявителя были объективные причины для отсутствия доходов как минимум на протяжении десяти месяцев из этого периода", — объясняет эксперт.
Подать заявление можно через портал "Госуслуги", региональный портал, МФЦ либо органы социальной защиты населения.
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 09:22
В России предложили ввести новые детские выплаты

Ежемесячная выплата на ребенка от восьми до 17 лет

Выплата появилась в июле 2021 года. Согласно Федеральному закону "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет имеет единственный родитель или иной законный представитель, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать прожиточный минимум.
"По закону единственным родителем признается человек, который указан в записи акта о рождении ребенка при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка. Или если сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае смерти второго родителя или признания его безвестно отсутствующим", — уточняет Оксана Красовская.
Пособие выплачивается с восьми лет, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком такого возраста (не ранее чем с 1 июля 2021 года). В остальных случаях деньги начисляются со дня обращения.
Выплаты устанавливаются на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Назначение пособия в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.
При назначении выплат учитываются не только доходы семьи, но и имущество, актуально правило нулевого дохода.
Размер ежемесячного пособия составляет 50 процентов величины прожиточного минимума региона.
Выплаты производит территориальное отделение ПФР. Подать заявление можно через портал "Госуслуги" либо обратиться в клиентскую службу ПФР.
© Fotolia / Jan H. AndersenПодросток у окна
Подросток у окна - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Fotolia / Jan H. Andersen
Подросток у окна

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

Право на единовременное пособие имеет один из усыновителей, опекунов, приемных родителей. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 12.1 закона № 81-ФЗ).
При усыновлении ребенка старше семи лет, ребенка-инвалида, двоих и более детей (братьев и/или сестер) единовременно можно получить выплату в размере 144 307 рублей до 31 января 2022-го, а после — 152 677 рублей.

Материнский капитал

Право на повышенный материнский капитал имеют не только семьи, чей ребенок родится в 2022 году, но и те, кто не получил сертификат в 2021-м. В феврале после индексации размер выплат составит:
  • на первого ребенка: 503 237 рублей;
  • на второго — 665 009 рублей.
Выплаты не суммируются. Если семья получила сертификат за первого ребенка в полном объеме, то за второго можно забрать оставшиеся 161 772 рубля.
Мужчина с детской коляской - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 01:16
Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал

Региональные пособия

В каждом регионе существуют свои меры поддержки граждан, которые периодически индексируются. О них можно узнать на сайте местных отделений соцзащиты. Например, может увеличиться пособие на третьего и последующего ребенка или материнский капитал.

Президентские выплаты

По указу Владимира Путина в 2020 году в связи с пандемией родители детей в возрасте до восьми лет получили по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Летом 2021 года президент поручил направить выплаты в размере десяти тысяч рублей детям школьного возраста к началу учебного года.
Будут ли выплаты детям в 2022 году, пока неизвестно.
Школьная ярмарка в ЦДМ - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 08:00
Дорогие первоклашки. Как сэкономить, собирая ребенка в школу

Таблица размеров всех детских пособий на 2022 год

Пособие

Размер до 31 января 2022 года

Размер после 1 февраля 2022 года

Ежемесячные выплаты

По уходу за ребенком до полутора лет

Минимально: 7 082,85 рубля

Максимально: 29 600, 48 рубля

7 473 рубля

31 282 рубля

На ребенка призывника

12 817,9 рубля

13 561,34 рубля

На ребенка до трех лет

Размер детского прожиточного минимума в регионе

Размер детского прожиточного минимума в регионе

На ребенка от трех до семи лет

50, 70, 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе

50, 70, 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе

На ребенка от восьми до 17 лет

50 процентов детского прожиточного минимума в регионе

50 процентов детского прожиточного минимума в регионе

Беременным женщинам из малоимущих семей

50 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе

50 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе

Единовременные выплаты

При рождении ребенка (усыновлении)

18 886,32 рубля

19 981 рубль

Пособие по беременности и родам

Минимальное:

140 дней — 63 932,4 рубля

156 дней — 71 238,96 рубля

194 дня — 88 592,04 рубля

Максимальное:

140 дней — 360 164 рубля

156 дней — 401 325,6 рубля

194 дня — 499 084,4 рубля

Не изменится

Жене призывника

29 908 рублей

31 642 рубля

При усыновлении ребенка

144 307 рублей

152 677 рублей

Материнский капитал

На первого ребенка:

483 882 рубля

На второго ребенка:

639 432 рубля

503 237 рублей

665 009 рублей

© Depositphotos / IgorVetushkoДевочка читает книгу
Девочка читает книгу - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
Девочка читает книгу
 
Новый год — 2022ОбществоДетиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
01:16На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
01:15Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
01:08СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
00:41В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"
00:32Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад
23:55"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции
23:31Морозы в Анкаре превратили фонтан в айсберг
23:04Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
22:27"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции
22:21В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
22:11Путин поговорил с президентом Египта
22:10На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
22:07В Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банк
21:55Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
21:40В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
21:27"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
21:15Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
21:14"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе 1:18
21:13В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
Лента новостейМолния
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19На Украине заявили о начале "возвращения" КубаниЮрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 годуСМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном мореВ Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях ТурцииМорозы в Анкаре превратили фонтан в айсбергНе менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем ТурцииВ Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазинеПутин поговорил с президентом ЕгиптаНа границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженностьВ Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банкВо Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за суткиВ Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в ЕвропуЯпонец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет ЕвропеВ "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением