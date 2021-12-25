https://ria.ru/20211225/vyplaty-1765442132.html

Детские выплаты в 2022 году: кому положены и в каком размере

Выплаты на детей в новом 2022 году: какие и в каком размере

Детские выплаты в 2022 году: кому положены и в каком размере

Семьям с детьми в 2022 году предоставят поддержку государства в виде повышенных ежемесячных пособий и единовременных выплат. Когда произойдет повышение, кому... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T09:20

2021-12-25T09:20

2021-12-25T21:56

новый год — 2022

общество

дети

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765411080_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_63f7a0b9e7b7faf576a1d65a6e5575db.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Семьям с детьми в 2022 году предоставят поддержку государства в виде повышенных ежемесячных пособий и единовременных выплат. Когда произойдет повышение, кому положены деньги и где их получить — в материале РИА Новости.Выплаты на детейВ будущем году размер детских пособий будет увеличиваться в два этапа. С 1 января 2022 года изменится сумма выплат, которые зависят от величины МРОТ, а с 1 февраля 2022 года проиндексируют пособия.Список выплат на детей в 2022 годуУсловно все выплаты на детей можно разделить на три вида:Пособие по беременности и родамНазначается женщинам на седьмом месяце беременности на основании больничного листа. Стандартный отпуск длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. При рождении двух и более детей декрет продлевается до 194 дней. В случае осложненных родов продлить отпуск можно до 86 дней.Право на пособие имеют:Размер пособия зависит от среднего заработка за последние два года (2020 и 2021). В случае если на эти годы приходился прошлый декрет, то в расчет берутся более ранние периоды. Если женщина не работала, то величина пособия будет равняться МРОТ.Минимальный размер пособия зависит от МРОТ, максимальный — от начислений страховых взносов.В 2022 году получить такое пособие можно без заявления, а рассчитать его размер онлайн — на официальном сайте Фонда социального страхования РФ.Пособие беременным женщинам из малоимущих семейРаньше женщинам предоставлялось пособие за раннюю постановку на учет по беременности (на сроке до 12 недель), но его отменили 1 июля 2021 года, а взамен ввели пособие беременным женщинам из малоимущих семей, размер которого составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.Получить выплату могут не все, а только женщины, которые встали на учет в медорганизацию на ранних сроках беременности (от шести до 12 недель), если размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания.Пособие выплачивается ежемесячно с даты постановки на учет и до рождения ребенка (прерывания беременности).Единовременное пособие при рождении ребенкаПолучить фиксированную выплату может один из родителей (либо тот, кто его заменяет) через работодателя или портал "Госуслуги".Размер пособия зависит от даты его получения:С 1 января по 31 января — 18 886,32 рубля, с 1 февраля —19 981 рубль.Если рождается несколько детей, выплата выдается на каждого ребенка (ст. 11 закона № 81-ФЗ).Право на получение есть у всех, вне зависимости от наличия работы и размера доходов.Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призывуПо законодательству положено беременной (на сроке не менее 180 дней) жене призывника и выплачивается единоразово вне зависимости от начислений других пособий.До 31 января 2022 года размер выплаты — 29 908 рублей, после — 31 642 рубля.Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призывуВыплачивается со дня рождения и до трех лет (не ранее начала отцом военной службы и не позднее дня окончания).До 31 января 2022 года размер пособия составляет 12 817,91 рубля, с 1 февраля 2022-го — 13 561 рубльПособие по уходу за ребенком до полутора летВ отличие от декретного отпуска, который предусмотрен только для матерей, в отпуск по уходу за ребенком может уйти отец, бабушка, дедушка или один из ближайших родственников.Выплата производится ежемесячно со дня предоставления указанного отпуска до достижения ребенком полутора лет (ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 14 Закона № 81-ФЗ)."Размер пособия составляет 40 процентов от среднего заработка его получателя, но не менее установленного законом минимума, который в настоящее время составляет 7 082,85 рубля, а после индексации 1 февраля 2022-го повысится на 5,8 процента — до 7493 рублей, по данным заключения Счетной палаты (СП) "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", — рассказывает ведущий юрист "Европейской Юридической Службы" Оксана Красовская.По словам эксперта, если ни мать ребенка, ни отец официально не трудоустроены, то такое пособие выплачивают органы социальной защиты населения.Ежемесячная выплата на ребенка до трех летПо закону при появлении на свет первого или второго ребенка (рожденного с 1 января 2018 года) родители могут получать ежемесячную выплату.С 2020 года пособие назначается до достижения ребенком трех лет, если размер среднедушевого дохода семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения."При назначении выплаты проверяется доход семьи в расчетном периоде 12 месяцев, предшествующих шести месяцам до подачи заявления. С 2022 года сравнение будет проходить с прожиточным минимумом, установленным на текущий год. Если доход ниже, семья может получить выплату. Размер составит один прожиточный минимум для детей в регионе", — рассказывает депутат Совета муниципального образования "Усть-Лабинский район" Роман Румбешт.Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если родители обратились за ней в срок до шести месяцев со дня появления его на свет, если после — то со дня обращения.По словам эксперта, для оформления пособия матери необходимо подать заявление в соцзащиту или МФЦ на первого ребенка, на второго — в клиентскую службу ПФР. Правом может воспользоваться отец, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав."Что касается ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей, то они назначаются на региональном уровне, актуальную информацию можно уточнить в местной соцзащите. Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка назначается до того, как ребенку исполнится год, далее необходимо продлевать до двух и трех лет, каждый раз подавая новое заявление", — отмечает Роман Румбешт.Ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи летПраво на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка.Она предоставляется с трех лет (но не ранее 1 января 2020 года) и до достижения ребенком восьми лет."Как и в случае с выплатой до трех лет, пособие назначается на 12 месяцев, затем продлевается по новому заявлению каждый год. Условия назначения, включая доход и имущество, проверяются заново", — рассказывает Роман Румбешт.Размер выплаты может разниться в процентном соотношении от прожиточного минимума для детей:"В 2020 году эта выплата назначалась без учета имущества, теперь при соблюдении всех условий также учитывается и этот фактор. Например, если после проверки выясняется, что оба родителя официально не работают, но имеют несколько квартир и машин, то выплату они не получат", — отмечает юрист Оксана Красовская.Для получения выплаты необходимо иметь официальный доход. Но действует и правило нулевого дохода."Выплата при отсутствии заработка на протяжении всего года назначается, если в рассматриваемом году у заявителя были объективные причины для отсутствия доходов как минимум на протяжении десяти месяцев из этого периода", — объясняет эксперт.Подать заявление можно через портал "Госуслуги", региональный портал, МФЦ либо органы социальной защиты населения.Ежемесячная выплата на ребенка от восьми до 17 летВыплата появилась в июле 2021 года. Согласно Федеральному закону "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет имеет единственный родитель или иной законный представитель, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать прожиточный минимум."По закону единственным родителем признается человек, который указан в записи акта о рождении ребенка при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка. Или если сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае смерти второго родителя или признания его безвестно отсутствующим", — уточняет Оксана Красовская.Пособие выплачивается с восьми лет, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком такого возраста (не ранее чем с 1 июля 2021 года). В остальных случаях деньги начисляются со дня обращения.Выплаты устанавливаются на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Назначение пособия в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.При назначении выплат учитываются не только доходы семьи, но и имущество, актуально правило нулевого дохода.Размер ежемесячного пособия составляет 50 процентов величины прожиточного минимума региона.Выплаты производит территориальное отделение ПФР. Подать заявление можно через портал "Госуслуги" либо обратиться в клиентскую службу ПФР.Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семьюПраво на единовременное пособие имеет один из усыновителей, опекунов, приемных родителей. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 12.1 закона № 81-ФЗ).При усыновлении ребенка старше семи лет, ребенка-инвалида, двоих и более детей (братьев и/или сестер) единовременно можно получить выплату в размере 144 307 рублей до 31 января 2022-го, а после — 152 677 рублей.Материнский капиталПраво на повышенный материнский капитал имеют не только семьи, чей ребенок родится в 2022 году, но и те, кто не получил сертификат в 2021-м. В феврале после индексации размер выплат составит:Выплаты не суммируются. Если семья получила сертификат за первого ребенка в полном объеме, то за второго можно забрать оставшиеся 161 772 рубля.Региональные пособияВ каждом регионе существуют свои меры поддержки граждан, которые периодически индексируются. О них можно узнать на сайте местных отделений соцзащиты. Например, может увеличиться пособие на третьего и последующего ребенка или материнский капитал.Президентские выплатыПо указу Владимира Путина в 2020 году в связи с пандемией родители детей в возрасте до восьми лет получили по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Летом 2021 года президент поручил направить выплаты в размере десяти тысяч рублей детям школьного возраста к началу учебного года.Будут ли выплаты детям в 2022 году, пока неизвестно.Таблица размеров всех детских пособий на 2022 год

https://ria.ru/20211217/vyplaty-1764154566.html

https://ria.ru/20210604/vyplaty-1735533035.html

https://ria.ru/20211112/dokumenty-1758764486.html

https://ria.ru/20210601/opeka-1734291958.html

https://ria.ru/20211109/nalog-1758163414.html

https://ria.ru/20210926/matkapital-1751830390.html

https://ria.ru/20210829/shkola-1747582446.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дети, россия