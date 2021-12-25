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Детские выплаты в 2022 году: кому положены и в каком размере
Выплаты на детей в новом 2022 году: какие и в каком размере
Детские выплаты в 2022 году: кому положены и в каком размере
Семьям с детьми в 2022 году предоставят поддержку государства в виде повышенных ежемесячных пособий и единовременных выплат. Когда произойдет повышение, кому... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T09:20
2021-12-25T09:20
2021-12-25T21:56
новый год — 2022
общество
дети
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Семьям с детьми в 2022 году предоставят поддержку государства в виде повышенных ежемесячных пособий и единовременных выплат. Когда произойдет повышение, кому положены деньги и где их получить — в материале РИА Новости.Выплаты на детейВ будущем году размер детских пособий будет увеличиваться в два этапа. С 1 января 2022 года изменится сумма выплат, которые зависят от величины МРОТ, а с 1 февраля 2022 года проиндексируют пособия.Список выплат на детей в 2022 годуУсловно все выплаты на детей можно разделить на три вида:Пособие по беременности и родамНазначается женщинам на седьмом месяце беременности на основании больничного листа. Стандартный отпуск длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. При рождении двух и более детей декрет продлевается до 194 дней. В случае осложненных родов продлить отпуск можно до 86 дней.Право на пособие имеют:Размер пособия зависит от среднего заработка за последние два года (2020 и 2021). В случае если на эти годы приходился прошлый декрет, то в расчет берутся более ранние периоды. Если женщина не работала, то величина пособия будет равняться МРОТ.Минимальный размер пособия зависит от МРОТ, максимальный — от начислений страховых взносов.В 2022 году получить такое пособие можно без заявления, а рассчитать его размер онлайн — на официальном сайте Фонда социального страхования РФ.Пособие беременным женщинам из малоимущих семейРаньше женщинам предоставлялось пособие за раннюю постановку на учет по беременности (на сроке до 12 недель), но его отменили 1 июля 2021 года, а взамен ввели пособие беременным женщинам из малоимущих семей, размер которого составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.Получить выплату могут не все, а только женщины, которые встали на учет в медорганизацию на ранних сроках беременности (от шести до 12 недель), если размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания.Пособие выплачивается ежемесячно с даты постановки на учет и до рождения ребенка (прерывания беременности).Единовременное пособие при рождении ребенкаПолучить фиксированную выплату может один из родителей (либо тот, кто его заменяет) через работодателя или портал "Госуслуги".Размер пособия зависит от даты его получения:С 1 января по 31 января — 18 886,32 рубля, с 1 февраля —19 981 рубль.Если рождается несколько детей, выплата выдается на каждого ребенка (ст. 11 закона № 81-ФЗ).Право на получение есть у всех, вне зависимости от наличия работы и размера доходов.Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призывуПо законодательству положено беременной (на сроке не менее 180 дней) жене призывника и выплачивается единоразово вне зависимости от начислений других пособий.До 31 января 2022 года размер выплаты — 29 908 рублей, после — 31 642 рубля.Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призывуВыплачивается со дня рождения и до трех лет (не ранее начала отцом военной службы и не позднее дня окончания).До 31 января 2022 года размер пособия составляет 12 817,91 рубля, с 1 февраля 2022-го — 13 561 рубльПособие по уходу за ребенком до полутора летВ отличие от декретного отпуска, который предусмотрен только для матерей, в отпуск по уходу за ребенком может уйти отец, бабушка, дедушка или один из ближайших родственников.Выплата производится ежемесячно со дня предоставления указанного отпуска до достижения ребенком полутора лет (ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 14 Закона № 81-ФЗ)."Размер пособия составляет 40 процентов от среднего заработка его получателя, но не менее установленного законом минимума, который в настоящее время составляет 7 082,85 рубля, а после индексации 1 февраля 2022-го повысится на 5,8 процента — до 7493 рублей, по данным заключения Счетной палаты (СП) "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", — рассказывает ведущий юрист "Европейской Юридической Службы" Оксана Красовская.По словам эксперта, если ни мать ребенка, ни отец официально не трудоустроены, то такое пособие выплачивают органы социальной защиты населения.Ежемесячная выплата на ребенка до трех летПо закону при появлении на свет первого или второго ребенка (рожденного с 1 января 2018 года) родители могут получать ежемесячную выплату.С 2020 года пособие назначается до достижения ребенком трех лет, если размер среднедушевого дохода семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения."При назначении выплаты проверяется доход семьи в расчетном периоде 12 месяцев, предшествующих шести месяцам до подачи заявления. С 2022 года сравнение будет проходить с прожиточным минимумом, установленным на текущий год. Если доход ниже, семья может получить выплату. Размер составит один прожиточный минимум для детей в регионе", — рассказывает депутат Совета муниципального образования "Усть-Лабинский район" Роман Румбешт.Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если родители обратились за ней в срок до шести месяцев со дня появления его на свет, если после — то со дня обращения.По словам эксперта, для оформления пособия матери необходимо подать заявление в соцзащиту или МФЦ на первого ребенка, на второго — в клиентскую службу ПФР. Правом может воспользоваться отец, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав."Что касается ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей, то они назначаются на региональном уровне, актуальную информацию можно уточнить в местной соцзащите. Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка назначается до того, как ребенку исполнится год, далее необходимо продлевать до двух и трех лет, каждый раз подавая новое заявление", — отмечает Роман Румбешт.Ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи летПраво на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка.Она предоставляется с трех лет (но не ранее 1 января 2020 года) и до достижения ребенком восьми лет."Как и в случае с выплатой до трех лет, пособие назначается на 12 месяцев, затем продлевается по новому заявлению каждый год. Условия назначения, включая доход и имущество, проверяются заново", — рассказывает Роман Румбешт.Размер выплаты может разниться в процентном соотношении от прожиточного минимума для детей:"В 2020 году эта выплата назначалась без учета имущества, теперь при соблюдении всех условий также учитывается и этот фактор. Например, если после проверки выясняется, что оба родителя официально не работают, но имеют несколько квартир и машин, то выплату они не получат", — отмечает юрист Оксана Красовская.Для получения выплаты необходимо иметь официальный доход. Но действует и правило нулевого дохода."Выплата при отсутствии заработка на протяжении всего года назначается, если в рассматриваемом году у заявителя были объективные причины для отсутствия доходов как минимум на протяжении десяти месяцев из этого периода", — объясняет эксперт.Подать заявление можно через портал "Госуслуги", региональный портал, МФЦ либо органы социальной защиты населения.Ежемесячная выплата на ребенка от восьми до 17 летВыплата появилась в июле 2021 года. Согласно Федеральному закону "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет имеет единственный родитель или иной законный представитель, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать прожиточный минимум."По закону единственным родителем признается человек, который указан в записи акта о рождении ребенка при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка. Или если сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае смерти второго родителя или признания его безвестно отсутствующим", — уточняет Оксана Красовская.Пособие выплачивается с восьми лет, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком такого возраста (не ранее чем с 1 июля 2021 года). В остальных случаях деньги начисляются со дня обращения.Выплаты устанавливаются на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Назначение пособия в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.При назначении выплат учитываются не только доходы семьи, но и имущество, актуально правило нулевого дохода.Размер ежемесячного пособия составляет 50 процентов величины прожиточного минимума региона.Выплаты производит территориальное отделение ПФР. Подать заявление можно через портал "Госуслуги" либо обратиться в клиентскую службу ПФР.Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семьюПраво на единовременное пособие имеет один из усыновителей, опекунов, приемных родителей. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 12.1 закона № 81-ФЗ).При усыновлении ребенка старше семи лет, ребенка-инвалида, двоих и более детей (братьев и/или сестер) единовременно можно получить выплату в размере 144 307 рублей до 31 января 2022-го, а после — 152 677 рублей.Материнский капиталПраво на повышенный материнский капитал имеют не только семьи, чей ребенок родится в 2022 году, но и те, кто не получил сертификат в 2021-м. В феврале после индексации размер выплат составит:Выплаты не суммируются. Если семья получила сертификат за первого ребенка в полном объеме, то за второго можно забрать оставшиеся 161 772 рубля.Региональные пособияВ каждом регионе существуют свои меры поддержки граждан, которые периодически индексируются. О них можно узнать на сайте местных отделений соцзащиты. Например, может увеличиться пособие на третьего и последующего ребенка или материнский капитал.Президентские выплатыПо указу Владимира Путина в 2020 году в связи с пандемией родители детей в возрасте до восьми лет получили по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Летом 2021 года президент поручил направить выплаты в размере десяти тысяч рублей детям школьного возраста к началу учебного года.Будут ли выплаты детям в 2022 году, пока неизвестно.Таблица размеров всех детских пособий на 2022 год
https://ria.ru/20211217/vyplaty-1764154566.html
https://ria.ru/20210604/vyplaty-1735533035.html
https://ria.ru/20211112/dokumenty-1758764486.html
https://ria.ru/20210601/opeka-1734291958.html
https://ria.ru/20211109/nalog-1758163414.html
https://ria.ru/20210926/matkapital-1751830390.html
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общество, дети, россия
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Семьям с детьми в 2022 году предоставят поддержку государства в виде повышенных ежемесячных пособий и единовременных выплат. Когда произойдет повышение, кому положены деньги и где их получить — в материале РИА Новости.
Выплаты на детей
В будущем году размер детских пособий будет увеличиваться в два этапа. С 1 января 2022 года изменится сумма выплат, которые зависят от величины МРОТ, а с 1 февраля 2022 года проиндексируют пособия.
Список выплат на детей в 2022 году
—пособие по беременности и родам;
—пособие беременным женщинам из малоимущих семей;
—единовременное пособие при рождении ребенка;
—единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву;
—ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
—пособие по уходу за ребенком до полутора лет;
—ежемесячная выплата на ребенка до трех лет;
—ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи лет;
—ежемесячная выплата на ребенка от восьми до 17 лет;
—единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
—региональные пособия;
—материнский капитал.
Условно все выплаты на детей можно разделить на три вида:
1Размер которых зависит от МРОТ (в частности, минимальные декретные).
2Размер которых корректируется в зависимости от регионального прожиточного минимума — например, выплаты малоимущим беременным, пособия на детей до трех лет, от трех до семи, от восьми до 17 лет.
3Выплаты фиксированного размера (при рождении / усыновлении ребенка, беременной жене призывника, материнский капитал и т. д.).
Пособие по беременности и родам
Назначается женщинам на седьмом месяце беременности на основании больничного листа. Стандартный отпуск длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. При рождении двух и более детей декрет продлевается до 194 дней. В случае осложненных родов продлить отпуск можно до 86 дней.
1работающие женщины;
2безработные при определенных условиях;
3студентки очной формы обучения;
4проходящие военную службу по контракту;
5матери, которые усыновили ребенка (детей) младше трех месяцев и относятся к какой-либо из вышеперечисленных категорий.
Размер пособия зависит от среднего заработка за последние два года (2020 и 2021). В случае если на эти годы приходился прошлый декрет, то в расчет берутся более ранние периоды. Если женщина не работала, то величина пособия будет равняться МРОТ.
Минимальный размер пособия зависит от МРОТ, максимальный — от начислений страховых взносов.
Размер выплат в 2022 году:
Количество дней отпуска
Минимальный (руб.)
Максимальный (руб.)
140
63 932,4
360 164
156
71 238,96
401 325,6
194
88 592,04
499 084,4
В 2022 году получить такое пособие можно без заявления, а рассчитать его размер онлайн — на официальном сайте Фонда социального страхования РФ
.
Пособие беременным женщинам из малоимущих семей
Раньше женщинам предоставлялось пособие
за раннюю постановку на учет по беременности (на сроке до 12 недель), но его отменили 1 июля 2021 года, а взамен ввели пособие
беременным женщинам из малоимущих семей, размер которого составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.
Получить выплату могут не все, а только женщины, которые встали на учет в медорганизацию на ранних сроках беременности (от шести до 12 недель), если размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации
по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания.
Пособие выплачивается ежемесячно с даты постановки на учет и до рождения ребенка (прерывания беременности).
Единовременное пособие при рождении ребенка
Получить фиксированную выплату может один из родителей (либо тот, кто его заменяет) через работодателя или портал "Госуслуги".
Размер пособия зависит от даты его получения:
С 1 января по 31 января — 18 886,32 рубля,
с 1 февраля —19 981 рубль.
Если рождается несколько детей, выплата выдается на каждого ребенка (ст. 11 закона № 81-ФЗ).
Право на получение есть у всех, вне зависимости от наличия работы и размера доходов.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
По законодательству
положено беременной (на сроке не менее 180 дней) жене призывника и выплачивается единоразово вне зависимости от начислений других пособий.
До 31 января 2022 года размер выплаты — 29 908 рублей, после — 31 642 рубля.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Выплачивается со дня рождения и до трех лет (не ранее начала отцом военной службы и не позднее дня окончания).
До 31 января 2022 года размер пособия составляет 12 817,91 рубля, с 1 февраля 2022-го — 13 561 рубль
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет
В отличие от декретного отпуска, который предусмотрен только для матерей, в отпуск по уходу за ребенком может уйти отец, бабушка, дедушка или один из ближайших родственников.
Выплата производится ежемесячно со дня предоставления указанного отпуска до достижения ребенком полутора лет (ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 14 Закона № 81-ФЗ
).
"Размер пособия составляет
40 процентов от среднего заработка его получателя, но не менее установленного законом минимума, который в настоящее время составляет 7 082,85 рубля, а после индексации 1 февраля 2022-го повысится на 5,8 процента — до 7493 рублей, по данным заключения
Счетной палаты (СП) "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", — рассказывает ведущий юрист "Европейской Юридической Службы" Оксана Красовская.
По словам эксперта, если ни мать ребенка, ни отец официально не трудоустроены, то такое пособие выплачивают органы социальной защиты населения.
Ежемесячная выплата на ребенка до трех лет
По закону
при появлении на свет первого или второго ребенка (рожденного с 1 января 2018 года) родители могут получать ежемесячную выплату.
С 2020 года пособие назначается до достижения ребенком трех лет, если размер среднедушевого дохода семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
"При назначении выплаты проверяется доход семьи в расчетном периоде 12 месяцев, предшествующих шести месяцам до подачи заявления. С 2022 года сравнение будет проходить с прожиточным минимумом, установленным на текущий год. Если доход ниже, семья может получить выплату. Размер составит один прожиточный минимум для детей в регионе", — рассказывает депутат Совета муниципального образования "Усть-Лабинский район" Роман Румбешт.
Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если родители обратились за ней в срок до шести месяцев со дня появления его на свет, если после — то со дня обращения.
По словам эксперта, для оформления пособия матери необходимо подать заявление в соцзащиту или МФЦ на первого ребенка, на второго — в клиентскую службу ПФР
. Правом может воспользоваться отец, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав.
"Что касается ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей, то они назначаются на региональном уровне, актуальную информацию можно уточнить в местной соцзащите. Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка назначается до того, как ребенку исполнится год, далее необходимо продлевать до двух и трех лет, каждый раз подавая новое заявление", — отмечает Роман Румбешт.
Ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи лет
Право
на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка.
Она предоставляется с трех лет (но не ранее 1 января 2020 года) и до достижения ребенком восьми лет.
"Как и в случае с выплатой до трех лет, пособие назначается на 12 месяцев, затем продлевается по новому заявлению каждый год. Условия назначения, включая доход и имущество, проверяются заново", — рассказывает Роман Румбешт.
Размер выплаты может разниться в процентном соотношении от прожиточного минимума для детей:
—50 процентов, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения.
—75 процентов, если среднедушевой доход семьи (с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов от прожиточного минимума для детей) ниже прожиточного минимума на душу населения.
—100 процентов, если среднедушевой доход семьи (с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов от прожиточного минимума для детей) ниже прожиточного минимума на душу населения.
"В 2020 году эта выплата назначалась без учета имущества, теперь при соблюдении всех условий также учитывается и этот фактор. Например, если после проверки выясняется, что оба родителя официально не работают, но имеют несколько квартир и машин, то выплату они не получат", — отмечает юрист Оксана Красовская.
Для получения выплаты необходимо иметь официальный доход. Но действует и правило нулевого дохода.
"Выплата при отсутствии заработка на протяжении всего года назначается, если в рассматриваемом году у заявителя были объективные причины для отсутствия доходов как минимум на протяжении десяти месяцев из этого периода", — объясняет эксперт.
Подать заявление можно через портал "Госуслуги", региональный портал, МФЦ либо органы социальной защиты населения.
Ежемесячная выплата на ребенка от восьми до 17 лет
Выплата появилась в июле 2021 года. Согласно Федеральному закону
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет имеет единственный родитель или иной законный представитель, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать прожиточный минимум.
"По закону единственным родителем признается человек, который указан в записи акта о рождении ребенка при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка. Или если сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае смерти второго родителя или признания его безвестно отсутствующим", — уточняет Оксана Красовская.
Пособие выплачивается с восьми лет, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком такого возраста (не ранее чем с 1 июля 2021 года). В остальных случаях деньги начисляются со дня обращения.
Выплаты устанавливаются на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Назначение пособия в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.
При назначении выплат учитываются не только доходы семьи, но и имущество, актуально правило нулевого дохода.
Размер ежемесячного пособия составляет 50 процентов величины прожиточного минимума региона.
Выплаты производит территориальное отделение ПФР. Подать заявление можно через портал "Госуслуги" либо обратиться в клиентскую службу ПФР.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Право на единовременное пособие имеет один из усыновителей, опекунов, приемных родителей. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка (ст. 12.1 закона № 81-ФЗ
).
При усыновлении ребенка старше семи лет, ребенка-инвалида, двоих и более детей (братьев и/или сестер) единовременно можно получить выплату в размере 144 307 рублей до 31 января 2022-го, а после — 152 677 рублей.
Материнский капитал
Право на повышенный материнский капитал имеют не только семьи, чей ребенок родится в 2022 году, но и те, кто не получил сертификат в 2021-м. В феврале после индексации размер выплат составит:
—на первого ребенка: 503 237 рублей;
—на второго — 665 009 рублей.
Выплаты не суммируются. Если семья получила сертификат за первого ребенка в полном объеме, то за второго можно забрать оставшиеся 161 772 рубля.
Региональные пособия
В каждом регионе существуют свои меры поддержки граждан, которые периодически индексируются. О них можно узнать на сайте местных отделений соцзащиты. Например, может увеличиться пособие на третьего и последующего ребенка или материнский капитал.
Президентские выплаты
По указу Владимира Путина
в 2020 году в связи с пандемией родители детей в возрасте до восьми лет получили по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Летом 2021 года президент поручил
направить выплаты в размере десяти тысяч рублей детям школьного возраста к началу учебного года.
Будут ли выплаты детям в 2022 году, пока неизвестно.
Таблица размеров всех детских пособий на 2022 год
Пособие
Размер до 31 января 2022 года
Размер после 1 февраля 2022 года
Ежемесячные выплаты
По уходу за ребенком до полутора лет
Минимально: 7 082,85 рубля
Максимально: 29 600, 48 рубля
7 473 рубля
31 282 рубля
На ребенка призывника
12 817,9 рубля
13 561,34 рубля
На ребенка до трех лет
Размер детского прожиточного минимума в регионе
Размер детского прожиточного минимума в регионе
На ребенка от трех до семи лет
50, 70, 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе
50, 70, 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе
На ребенка от восьми до 17 лет
50 процентов детского прожиточного минимума в регионе
50 процентов детского прожиточного минимума в регионе
Беременным женщинам из малоимущих семей
50 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе
50 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе
Единовременные выплаты
При рождении ребенка (усыновлении)
18 886,32 рубля
19 981 рубль
Пособие по беременности и родам
Минимальное:
140 дней — 63 932,4 рубля
156 дней — 71 238,96 рубля
194 дня — 88 592,04 рубля
Максимальное:
140 дней — 360 164 рубля
156 дней — 401 325,6 рубля
194 дня — 499 084,4 рубля
Не изменится
Жене призывника
29 908 рублей
31 642 рубля
При усыновлении ребенка
144 307 рублей
152 677 рублей
Материнский капитал
На первого ребенка:
483 882 рубля
На второго ребенка:
639 432 рубля
503 237 рублей
665 009 рублей