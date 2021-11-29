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https://ria.ru/20211129/predstavitelstvo-1761320534.html
Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявили в МИД
Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2021
Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявили в МИД
Замглавы российского МИД Александр Грушко исключает возвращение представительства Москвы при НАТО в Брюсселе. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:56
2021-11-29T18:31
в мире
нато
брюссель
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
йенс столтенберг
владимир путин
александр грушко
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Замглавы российского МИД Александр Грушко исключает возвращение представительства Москвы при НАТО в Брюсселе.Говоря о решении закрыть постпредство, замминистра отметил, что это был единственный выход."Когда Российской Федерации был послан сигнал о том, что дипломатическое присутствие здесь абсолютно неуместно, что нормальной дипломатической жизни не будет, нам не оставили иного решения, кроме того &lt;...&gt;, которое было принято", — пояснил Грушко.В начале октября Североатлантический альянс уведомил российскую сторону о решении генсека Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников представительства России и сократить общую численность дипмиссии до десяти человек.В ответ Москва с того же дня приостановила работу своего постпредства при организации и натовского информбюро в стране. Теперь для контактов НАТО нужно будет обращаться к российскому послу в Бельгии.Президент Владимир Путин позже заявил, что блок сломал механизмы диалога с Россией, и назвал отношения с натовскими государствами удручающими.
https://ria.ru/20211025/nato-1756194655.html
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60
в мире, нато, брюссель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, йенс столтенберг, владимир путин, александр грушко
17:56 29.11.2021 (обновлено: 18:31 29.11.2021)
 
Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявили в МИД

МИД заявил, что Россия вряд ли возобновит работу представительства при НАТО в Брюсселе

© AFP 2021 / Emmanuel DunandФлаги стран-участниц у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги стран-участниц у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Замглавы российского МИД Александр Грушко исключает возвращение представительства Москвы при НАТО в Брюсселе.
"Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда", — сказал он во время дискуссии на площадке клуба "Валдай", отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Говоря о решении закрыть постпредство, замминистра отметил, что это был единственный выход.
"Когда Российской Федерации был послан сигнал о том, что дипломатическое присутствие здесь абсолютно неуместно, что нормальной дипломатической жизни не будет, нам не оставили иного решения, кроме того <...>, которое было принято", — пояснил Грушко.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 18:35
НАТО по-прежнему нацелена на сдерживание России, заявили в МИД
В начале октября Североатлантический альянс уведомил российскую сторону о решении генсека Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников представительства России и сократить общую численность дипмиссии до десяти человек.
В ответ Москва с того же дня приостановила работу своего постпредства при организации и натовского информбюро в стране. Теперь для контактов НАТО нужно будет обращаться к российскому послу в Бельгии.
Президент Владимир Путин позже заявил, что блок сломал механизмы диалога с Россией, и назвал отношения с натовскими государствами удручающими.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 18:48
В МИД назвали условие возобновления отношений с НАТО
 
В миреНАТОБрюссельМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЙенс СтолтенбергВладимир ПутинАлександр Грушко
 
 
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