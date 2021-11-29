17:56 29.11.2021 (обновлено: 18:31 29.11.2021)
Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявили в МИД
МИД заявил, что Россия вряд ли возобновит работу представительства при НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Замглавы российского МИД Александр Грушко исключает возвращение представительства Москвы при НАТО в Брюсселе.
"Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда", — сказал он во время дискуссии на площадке клуба "Валдай", отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Говоря о решении закрыть постпредство, замминистра отметил, что это был единственный выход.
"Когда Российской Федерации был послан сигнал о том, что дипломатическое присутствие здесь абсолютно неуместно, что нормальной дипломатической жизни не будет, нам не оставили иного решения, кроме того <...>, которое было принято", — пояснил Грушко.
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В начале октября Североатлантический альянс уведомил российскую сторону о решении генсека Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников представительства России и сократить общую численность дипмиссии до десяти человек.
В ответ Москва с того же дня приостановила работу своего постпредства при организации и натовского информбюро в стране. Теперь для контактов НАТО нужно будет обращаться к российскому послу в Бельгии.
Президент Владимир Путин позже заявил, что блок сломал механизмы диалога с Россией, и назвал отношения с натовскими государствами удручающими.
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