https://ria.ru/20211129/predstavitelstvo-1761320534.html

Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявили в МИД

Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявили в МИД - РИА Новости, 29.11.2021

Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявили в МИД

Замглавы российского МИД Александр Грушко исключает возвращение представительства Москвы при НАТО в Брюсселе. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:56

2021-11-29T17:56

2021-11-29T18:31

в мире

нато

брюссель

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

йенс столтенберг

владимир путин

александр грушко

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Замглавы российского МИД Александр Грушко исключает возвращение представительства Москвы при НАТО в Брюсселе.Говоря о решении закрыть постпредство, замминистра отметил, что это был единственный выход."Когда Российской Федерации был послан сигнал о том, что дипломатическое присутствие здесь абсолютно неуместно, что нормальной дипломатической жизни не будет, нам не оставили иного решения, кроме того <...>, которое было принято", — пояснил Грушко.В начале октября Североатлантический альянс уведомил российскую сторону о решении генсека Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников представительства России и сократить общую численность дипмиссии до десяти человек.В ответ Москва с того же дня приостановила работу своего постпредства при организации и натовского информбюро в стране. Теперь для контактов НАТО нужно будет обращаться к российскому послу в Бельгии.Президент Владимир Путин позже заявил, что блок сломал механизмы диалога с Россией, и назвал отношения с натовскими государствами удручающими.

https://ria.ru/20211025/nato-1756194655.html

https://ria.ru/20211018/nato-1755092823.html

брюссель

россия

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в мире, нато, брюссель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, йенс столтенберг, владимир путин, александр грушко