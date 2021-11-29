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Число пострадавших при взрывах на шахте "Листвяжная" выросло до 92

Число пострадавших при взрывах на шахте "Листвяжная" выросло до 92 - РИА Новости, 29.11.2021

Число пострадавших при взрывах на шахте "Листвяжная" выросло до 92

Число пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:26

2021-11-29T09:26

2021-11-29T10:12

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

белово

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Число пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.На поверхность подняли тела 11 жертв — восьмерых шахтеров и трех сотрудников МЧС.Утром 25 ноября на предприятии в Белово произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Погиб 51 человек: 46 рабочих и пять спасателей.Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, как считают следователи, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Кроме того, суд арестовал на три месяца главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина.

кемеровская область

белово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, белово