https://ria.ru/20211129/pogoda-1761190930.html
Как пасмурная погода влияет на головную боль
Врач рассказала о головных болях из-за погоды - РИА Новости, 29.11.2021
Как пасмурная погода влияет на головную боль
Пасмурные дни могут стать причиной головных болей. Как избежать подобных проблем, если они связаны именно с погодой, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T02:09
2021-11-29T02:09
2021-11-29T02:09
общество
здоровье - общество
погода
ирина лещенко
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пасмурные дни могут стать причиной головных болей. Как избежать подобных проблем, если они связаны именно с погодой, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук Ирина Лещенко.Облака, туман, мокрый снег – при такой погоде у человека может болеть голова из-за обстоятельства, которое многие игнорируют, отметила доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко. Уровень освещения в пасмурные дни резко снижается, это отрицательно влияет на глаза, и в результате недостаток света в помещении может стать причиной головной боли, пояснила она.Врач-офтальмолог советует в пасмурную погоду чаще включать свет, ориентируясь не на время суток, а на свои потребности."Очень важно создавать на рабочем месте правильное освещение. В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам. У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света – один гаджет", – добавила Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik.
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общество, здоровье - общество, погода, ирина лещенко
Врач рассказала о головных болях из-за погоды
Врач Лещенко предупредила, что пасмурная погода может вызывать головную боль
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Пасмурные дни могут стать причиной головных болей. Как избежать подобных проблем, если они связаны именно с погодой, рассказала в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук Ирина Лещенко
.
Облака, туман, мокрый снег – при такой погоде у человека может болеть голова из-за обстоятельства, которое многие игнорируют, отметила доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко. Уровень освещения в пасмурные дни резко снижается, это отрицательно влияет на глаза, и в результате недостаток света в помещении может стать причиной головной боли, пояснила она.
"Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове", – сказала Лещенко.
Врач-офтальмолог советует в пасмурную погоду чаще включать свет, ориентируясь не на время суток, а на свои потребности.
"Очень важно создавать на рабочем месте правильное освещение. В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам. У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света – один гаджет", – добавила Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik.