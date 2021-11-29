https://ria.ru/20211129/pogoda-1761190930.html

Как пасмурная погода влияет на головную боль

Врач рассказала о головных болях из-за погоды - РИА Новости, 29.11.2021

Как пасмурная погода влияет на головную боль

Пасмурные дни могут стать причиной головных болей. Как избежать подобных проблем, если они связаны именно с погодой, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T02:09

2021-11-29T02:09

2021-11-29T02:09

общество

здоровье - общество

погода

ирина лещенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595671672_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5f6bc1189004b45efac5ce5252f209e1.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пасмурные дни могут стать причиной головных болей. Как избежать подобных проблем, если они связаны именно с погодой, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук Ирина Лещенко.Облака, туман, мокрый снег – при такой погоде у человека может болеть голова из-за обстоятельства, которое многие игнорируют, отметила доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко. Уровень освещения в пасмурные дни резко снижается, это отрицательно влияет на глаза, и в результате недостаток света в помещении может стать причиной головной боли, пояснила она.Врач-офтальмолог советует в пасмурную погоду чаще включать свет, ориентируясь не на время суток, а на свои потребности."Очень важно создавать на рабочем месте правильное освещение. В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам. У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света – один гаджет", – добавила Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211122/golovnayabol-1760157273.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, погода, ирина лещенко