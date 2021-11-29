Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/pogoda-1761190930.html
Как пасмурная погода влияет на головную боль
Врач рассказала о головных болях из-за погоды - РИА Новости, 29.11.2021
Как пасмурная погода влияет на головную боль
Пасмурные дни могут стать причиной головных болей. Как избежать подобных проблем, если они связаны именно с погодой, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T02:09
2021-11-29T02:09
общество
здоровье - общество
погода
ирина лещенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595671672_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5f6bc1189004b45efac5ce5252f209e1.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пасмурные дни могут стать причиной головных болей. Как избежать подобных проблем, если они связаны именно с погодой, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук Ирина Лещенко.Облака, туман, мокрый снег – при такой погоде у человека может болеть голова из-за обстоятельства, которое многие игнорируют, отметила доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко. Уровень освещения в пасмурные дни резко снижается, это отрицательно влияет на глаза, и в результате недостаток света в помещении может стать причиной головной боли, пояснила она.Врач-офтальмолог советует в пасмурную погоду чаще включать свет, ориентируясь не на время суток, а на свои потребности."Очень важно создавать на рабочем месте правильное освещение. В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам. У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света – один гаджет", – добавила Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20211122/golovnayabol-1760157273.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595671672_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_9363ba45c3adf4c7aa323759e140a8e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, погода, ирина лещенко
02:09 29.11.2021
 
Врач рассказала о головных болях из-за погоды

Врач Лещенко предупредила, что пасмурная погода может вызывать головную боль

© Depositphotos / photographee.euЖенщина
Женщина - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Depositphotos / photographee.eu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пасмурные дни могут стать причиной головных болей. Как избежать подобных проблем, если они связаны именно с погодой, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук Ирина Лещенко.
Облака, туман, мокрый снег – при такой погоде у человека может болеть голова из-за обстоятельства, которое многие игнорируют, отметила доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко. Уровень освещения в пасмурные дни резко снижается, это отрицательно влияет на глаза, и в результате недостаток света в помещении может стать причиной головной боли, пояснила она.
"Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове", – сказала Лещенко.
Врач-офтальмолог советует в пасмурную погоду чаще включать свет, ориентируясь не на время суток, а на свои потребности.
"Очень важно создавать на рабочем месте правильное освещение. В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам. У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света – один гаджет", – добавила Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik.
Уставшая женщина на совещании - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 13:18
Названы типы головной боли, требующие срочного похода к врачу
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоПогодаИрина Лещенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В Перу выросло число раненых в результате землетрясения
03:00Юрист предупредил о штрафах за мусор в коридоре
02:47Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"
02:24Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
02:17Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги
02:13В Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страны
02:09Врач рассказала о головных болях из-за погоды
02:01Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
01:57Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
01:16Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
01:13В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
01:00ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
00:59Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"
00:59В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
00:58Посол Украины потребовал от Германии репарации
00:39Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
00:29Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом
00:23ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
00:15Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения
23:58Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию
Лента новостейМолния
В Перу выросло число раненых в результате землетрясенияЮрист предупредил о штрафах за мусор в коридореУченые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньгиВ Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страныВрач рассказала о головных болях из-за погодыГлавный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штаммаРоссию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил ВучичПсихолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодноВ Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штаммаПосол Украины потребовал от Германии репарацииЭксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния гражданВо Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммомВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружиемНазваны регионы-лидеры по уровню закредитованности населенияМинпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию