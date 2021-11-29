https://ria.ru/20211129/peregovory-1761289672.html
Эрдоган заявил о продуктивности переговоров Путина, Алиева и Пашиняна
Эрдоган заявил о продуктивности переговоров Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 29.11.2021
Эрдоган заявил о продуктивности переговоров Путина, Алиева и Пашиняна
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев рассказал ему о позитивных итогах встречи президентов РФ, Азербайджана и... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:38
2021-11-29T15:38
2021-11-29T15:38
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АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев рассказал ему о позитивных итогах встречи президентов РФ, Азербайджана и Армении в Сочи.Встреча Владимира Путина, Алиева и Никола Пашиняна проходила в пятницу в Сочи и продолжалась около трех часов. В частности, политики договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе."Алиев сказал, что эта встреча прошла очень продуктивно. На ней был решен вопрос о железной дороге вдоль реки Аракс и о строительстве автомобильной трассы. Кроме этого, есть тема насчет автобана до Ыгдыра (город в Турции на границе с Арменией и Азербайджаном - ред.), это будет успешным шагом для решения проблемы Нахичевани, а также проезда через Армению - и люди смогут проезжать, и товары можно будет перевозить", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь на родину после визита в Туркмению. Его цитирует телеканал Kanal 7.Он напомнил о предложении Турции вести переговоры по урегулированию в Закавказье в формате 3+3."Мы раньше предлагали создать "платформу шести": Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Иран и, если получится, Грузия. Если эта платформа состоится, то важным развитием ситуации станут мир и спокойствие в регионе", - добавил турецкий лидер.
https://ria.ru/20211126/putin-1760970974.html
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в мире, грузия, армения, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия
Эрдоган заявил о продуктивности переговоров Путина, Алиева и Пашиняна
Президент Турции Эрдоган заявил о продуктивности переговоров Путина, Алиева и Пашиняна