Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/peregovory-1761289672.html
Эрдоган заявил о продуктивности переговоров Путина, Алиева и Пашиняна
Эрдоган заявил о продуктивности переговоров Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 29.11.2021
Эрдоган заявил о продуктивности переговоров Путина, Алиева и Пашиняна
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев рассказал ему о позитивных итогах встречи президентов РФ, Азербайджана и... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:38
2021-11-29T15:38
в мире
грузия
армения
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760934248_0:116:3434:2048_1920x0_80_0_0_9f34d08b685dd36d50db390095542c4e.jpg
АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев рассказал ему о позитивных итогах встречи президентов РФ, Азербайджана и Армении в Сочи.Встреча Владимира Путина, Алиева и Никола Пашиняна проходила в пятницу в Сочи и продолжалась около трех часов. В частности, политики договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе."Алиев сказал, что эта встреча прошла очень продуктивно. На ней был решен вопрос о железной дороге вдоль реки Аракс и о строительстве автомобильной трассы. Кроме этого, есть тема насчет автобана до Ыгдыра (город в Турции на границе с Арменией и Азербайджаном - ред.), это будет успешным шагом для решения проблемы Нахичевани, а также проезда через Армению - и люди смогут проезжать, и товары можно будет перевозить", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь на родину после визита в Туркмению. Его цитирует телеканал Kanal 7.Он напомнил о предложении Турции вести переговоры по урегулированию в Закавказье в формате 3+3."Мы раньше предлагали создать "платформу шести": Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Иран и, если получится, Грузия. Если эта платформа состоится, то важным развитием ситуации станут мир и спокойствие в регионе", - добавил турецкий лидер.
https://ria.ru/20211126/putin-1760970974.html
https://ria.ru/20211126/putin-1760923195.html
грузия
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760934248_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73b0b15472ef38629c8f5bee6c719d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, армения, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия
15:38 29.11.2021
 
Эрдоган заявил о продуктивности переговоров Путина, Алиева и Пашиняна

Президент Турции Эрдоган заявил о продуктивности переговоров Путина, Алиева и Пашиняна

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров в Сочи
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев рассказал ему о позитивных итогах встречи президентов РФ, Азербайджана и Армении в Сочи.
Встреча Владимира Путина, Алиева и Никола Пашиняна проходила в пятницу в Сочи и продолжалась около трех часов. В частности, политики договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 20:07
Путин подарил Пашиняну и Алиеву оливковые ветви
"Алиев сказал, что эта встреча прошла очень продуктивно. На ней был решен вопрос о железной дороге вдоль реки Аракс и о строительстве автомобильной трассы. Кроме этого, есть тема насчет автобана до Ыгдыра (город в Турции на границе с Арменией и Азербайджаном - ред.), это будет успешным шагом для решения проблемы Нахичевани, а также проезда через Армению - и люди смогут проезжать, и товары можно будет перевозить", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь на родину после визита в Туркмению. Его цитирует телеканал Kanal 7.
Он напомнил о предложении Турции вести переговоры по урегулированию в Закавказье в формате 3+3.
"Мы раньше предлагали создать "платформу шести": Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Иран и, если получится, Грузия. Если эта платформа состоится, то важным развитием ситуации станут мир и спокойствие в регионе", - добавил турецкий лидер.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 16:55
Путин сообщил о планах главы Евросовета встретиться с Алиевым и Пашиняном
 
В миреГрузияАрменияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Робот "Маркер" научился форсировать реки
03:11В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
Лента новостейМолния
Робот "Маркер" научился форсировать рекиВ российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии