https://ria.ru/20211129/omikron-shtamm-1761328137.html
Министры здравоохранения G7 провели встречу по "омикрону"
Министры здравоохранения G7 провели встречу по "омикрону" - РИА Новости, 29.11.2021
Министры здравоохранения G7 провели встречу по "омикрону"
Министры здравоохранения стран "большой семерки" договорились тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для обмена информацией о штамме РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:32
2021-11-29T18:32
2021-11-29T18:48
распространение коронавируса
в мире
воз
g7
коронавирусы
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости. Министры здравоохранения стран "большой семерки" договорились тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для обмена информацией о штамме коронавируса "омикрон" и еще раз встретиться для его обсуждения в декабре, говорится в совместном заявлении стран G7 по итогам сегодняшнего экстренного совещания."В ближайшие недели министры обязались продолжать тесно сотрудничать с ВОЗ и международными партнерами в целях обмена информацией и мониторинга штамма "омикрон". Министры договорились встретиться еще раз в декабре", - отмечается в заявлении.Также министры высоко оценили работу Южной Африки как по выявлению нового штамма и оповещению о нем других. "Была оказана решительная поддержка в создании международной сети эпиднадзора за патогенами в рамках Всемирной организации здравоохранения", - добавляется в документе.Кроме того, министры здравоохранения стран G7 признали стратегическую важность обеспечения доступа к вакцинам, оказанию оперативной помощи, выполнения обязательств по пожертвованиям и борьбе с дезинформацией о вакцинах, а также поддержке исследований и разработок.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html
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в мире, воз, g7, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
18:32 29.11.2021 (обновлено: 18:48 29.11.2021)
Министры здравоохранения G7 провели встречу по "омикрону"
Министры здравоохранения G7 договорились тесно сотрудничать по омикрон-штамму коронавируса
ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости.
Министры здравоохранения стран "большой семерки" договорились тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ
) для обмена информацией о штамме коронавируса
"омикрон" и еще раз встретиться для его обсуждения в декабре, говорится в совместном заявлении стран G7
по итогам сегодняшнего экстренного совещания.
"В ближайшие недели министры обязались продолжать тесно сотрудничать с ВОЗ и международными партнерами в целях обмена информацией и мониторинга штамма "омикрон"
. Министры договорились встретиться еще раз в декабре", - отмечается в заявлении.
Также министры высоко оценили работу Южной Африки как по выявлению нового штамма и оповещению о нем других. "Была оказана решительная поддержка в создании международной сети эпиднадзора за патогенами в рамках Всемирной организации здравоохранения", - добавляется в документе.
Кроме того, министры здравоохранения стран G7 признали стратегическую важность обеспечения доступа к вакцинам, оказанию оперативной помощи, выполнения обязательств по пожертвованиям и борьбе с дезинформацией о вакцинах, а также поддержке исследований и разработок.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР
, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.