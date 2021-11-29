https://ria.ru/20211129/omikron-shtamm-1761305875.html

Главный инфекционист США не ждет ужесточения ограничений из-за "омикрона"

Главный инфекционист США не ждет ужесточения ограничений из-за "омикрона" - РИА Новости, 29.11.2021

Главный инфекционист США не ждет ужесточения ограничений из-за "омикрона"

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что не ожидает от администрации президента Джо Байдена введения более жестких ограничений в стране в свете... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:50

2021-11-29T16:50

2021-11-29T16:53

распространение коронавируса

в мире

сша

юар

джо байден

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что не ожидает от администрации президента Джо Байдена введения более жестких ограничений в стране в свете распространения нового штамма COVID-19 "омикрон"."Нет, я не думаю так вовсе", - сказал Фаучи в эфире телеканала ABC, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что наиболее важным с точки зрения медиков в сложившейся ситуации является то, есть ли у них в распоряжении в принципе инструменты, которые позволяют бороться с распространением коронавирусной инфекции, или нет."Мы многого не знаем об этом варианте, но одно знаем точно – что вакцинированные люди переносят вирус намного, намного легче, чем невакцинированные", - добавил Фаучи.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.

https://ria.ru/20211129/fauchi-1761194217.html

https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html

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в мире, сша, юар, джо байден, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса