https://ria.ru/20211129/omikron-shtamm-1761305875.html
Главный инфекционист США не ждет ужесточения ограничений из-за "омикрона"
Главный инфекционист США не ждет ужесточения ограничений из-за "омикрона" - РИА Новости, 29.11.2021
Главный инфекционист США не ждет ужесточения ограничений из-за "омикрона"
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что не ожидает от администрации президента Джо Байдена введения более жестких ограничений в стране в свете... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:50
2021-11-29T16:50
2021-11-29T16:53
распространение коронавируса
в мире
сша
юар
джо байден
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что не ожидает от администрации президента Джо Байдена введения более жестких ограничений в стране в свете распространения нового штамма COVID-19 "омикрон"."Нет, я не думаю так вовсе", - сказал Фаучи в эфире телеканала ABC, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что наиболее важным с точки зрения медиков в сложившейся ситуации является то, есть ли у них в распоряжении в принципе инструменты, которые позволяют бороться с распространением коронавирусной инфекции, или нет."Мы многого не знаем об этом варианте, но одно знаем точно – что вакцинированные люди переносят вирус намного, намного легче, чем невакцинированные", - добавил Фаучи.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".В понедельник ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
https://ria.ru/20211129/fauchi-1761194217.html
https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html
сша
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, юар, джо байден, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса
16:50 29.11.2021 (обновлено: 16:53 29.11.2021)
Главный инфекционист США не ждет ужесточения ограничений из-за "омикрона"
Главный инфекционист США Фаучи не ожидает более жестких ограничений из-за омикрон-штамма