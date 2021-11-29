https://ria.ru/20211129/omikron-shtamm-1761295794.html

В Египте опровергли сообщения о пассажире из ЮАР с омикрон-штаммом

В Египте опровергли сообщения о пассажире из ЮАР с омикрон-штаммом - РИА Новости, 29.11.2021

В Египте опровергли сообщения о пассажире из ЮАР с омикрон-штаммом

Министерство здравоохранения Египта опровергло сообщения о прибывшем из ЮАР в Египет пассажире, зараженном штаммом COVID "Омикрон", сообщает со ссылкой на... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:05

2021-11-29T16:05

2021-11-29T16:33

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КАИР, 29 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта опровергло сообщения о прибывшем из ЮАР в Египет пассажире, зараженном штаммом COVID "Омикрон", сообщает со ссылкой на ведомство издание "Ахбар аль-Яум"."Министерство здравоохранения Египта опровергло сообщения о прибывшем из ЮАР в Египет пассажире, зараженном омикрон-штаммом", - говорится в сообщении.По данным собеседника издания, всем прибывающим из стран, расположенных на юге Африки, был сделан ПЦР-тест."Все они были помещены в карантин на семь дней. Минздрав следит за состоянием их здоровья", - сообщил собеседник "Ахбар аль-Яум".

https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html

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