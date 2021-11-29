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https://ria.ru/20211129/omikron-shtamm-1761279303.html
Словения ввела карантин для въезжающих из стран, где выявлен омикрон-штамм
Словения ввела карантин для въезжающих из стран, где выявлен омикрон-штамм - РИА Новости, 29.11.2021
Словения ввела карантин для въезжающих из стран, где выявлен омикрон-штамм
Власти Словении ввели обязательный 10-дневный карантин для прибывающих из стран, где подтверждены заражения омикрон-штаммом COVID-19, сообщило правительство... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:53
2021-11-29T14:53
распространение коронавируса
мозамбик
ботсвана
лесото
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БЕЛГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Власти Словении ввели обязательный 10-дневный карантин для прибывающих из стран, где подтверждены заражения омикрон-штаммом COVID-19, сообщило правительство страны."В связи с появлением нового штамма SARS-CoV-2 обозначенного B.1.1.529 вводится обязательный 10-дневный карантин после въезда в Словению для лиц, которые находились в государствах или на территориях, где подтверждено присутствие этого штамма вируса или в последние 14 дней перед приездом в Словению посещали эти страны и территории", - говорится в сообщении кабмина.В списке опасных государств ЮАР, Ботсвана, Королевство Эсватини (экс-Свазиленд), Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик.Отмечается, что карантин не может быть прерван, по завершении его срока обязательно ПЦР-тестирование. Лицам без регистрации в Словении въезд из охваченных новым штаммом вируса стран и территорий запрещен. Те, кто прибыли оттуда в последние две недели до 27 ноября 2021 года, обязаны сообщить об этом властям по телефону горячей линии.На минувшей неделе соседняя со Словенией Хорватия из-за омикрон-штамма запретила въезд иностранцам из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве и Конго, а прибывающих оттуда хорватских граждан обязала проходить 14-дневный карантин и ПЦР тестирование.
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761243024.html
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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мозамбик, ботсвана, лесото, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:53 29.11.2021
 
Словения ввела карантин для въезжающих из стран, где выявлен омикрон-штамм

Словения ввела карантин для въезжающих из стран, где выявлен омикрон-штамм коронавируса

© AP Photo / Denis FarrellАвтозаправочная станция в Претории, ЮАР
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Denis Farrell
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БЕЛГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Власти Словении ввели обязательный 10-дневный карантин для прибывающих из стран, где подтверждены заражения омикрон-штаммом COVID-19, сообщило правительство страны.
"В связи с появлением нового штамма SARS-CoV-2 обозначенного B.1.1.529 вводится обязательный 10-дневный карантин после въезда в Словению для лиц, которые находились в государствах или на территориях, где подтверждено присутствие этого штамма вируса или в последние 14 дней перед приездом в Словению посещали эти страны и территории", - говорится в сообщении кабмина.
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Отмечается, что карантин не может быть прерван, по завершении его срока обязательно ПЦР-тестирование. Лицам без регистрации в Словении въезд из охваченных новым штаммом вируса стран и территорий запрещен. Те, кто прибыли оттуда в последние две недели до 27 ноября 2021 года, обязаны сообщить об этом властям по телефону горячей линии.
На минувшей неделе соседняя со Словенией Хорватия из-за омикрон-штамма запретила въезд иностранцам из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве и Конго, а прибывающих оттуда хорватских граждан обязала проходить 14-дневный карантин и ПЦР тестирование.
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