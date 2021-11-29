https://ria.ru/20211129/omikron-shtamm-1761278423.html

Польша введет ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса

Польша введет ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021

Польша введет ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса

Польша введет дополнительные ограничения в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:50

2021-11-29T14:50

2021-11-29T14:55

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ВАРШАВА, 29 ноя – РИА Новости. Польша введет дополнительные ограничения в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в понедельник.В Польше пока не выявлено ни одного случая заражения этим штаммом."Мы сегодня представим определенные дополнительные ограничения. Их представит министр Адам Недзельский (министр здравоохранения Польши – ред.)", - сказал Моравецкий.Он не уточнил, какие именно ограничения будут введены. Ранее сообщалось о планах тестирования пассажиров, прибывающих из отдельных регионов мира.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211129/vich-1761199068.html

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