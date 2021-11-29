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Глава Moderna назвал сроки для создания вакцины от омикрон-штамма
Глава Moderna назвал сроки для создания вакцины от омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021
Глава Moderna назвал сроки для создания вакцины от омикрон-штамма
Главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что на создание и доставку вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" потребуются месяцы. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:48
2021-11-29T16:48
2021-11-29T16:48
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что на создание и доставку вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" потребуются месяцы."Пройдут месяцы, прежде чем специальная вакцина от "омикрона" будет готова к поставке в больших количествах", - сказал Бансель в интервью телеканалу CNBC.Кроме того, он отметил, что потребуется не менее двух недель на то, чтобы определить, насколько мутация вируса повлияла на эффективность имеющихся на сегодняшний день вакцин.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html
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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Глава Moderna назвал сроки для создания вакцины от омикрон-штамма
Глава Moderna Бансель заявил, что для создания вакцины от "омикрона" потребуются месяцы