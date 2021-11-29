https://ria.ru/20211129/omikron-1761261697.html

Число случаев заражения омикрон-штаммом в Италии выросло до четырех

Число случаев заражения омикрон-штаммом в Италии выросло до четырех - РИА Новости, 29.11.2021

Число случаев заражения омикрон-штаммом в Италии выросло до четырех

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у членов семьи итальянца, заражение которого было подтверждено в субботу, говорится в сообщении властей южной области РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:39

2021-11-29T13:39

2021-11-29T14:04

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омикрон-штамм коронавируса

кампания (италия)

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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у членов семьи итальянца, заражение которого было подтверждено в субботу, говорится в сообщении властей южной области Кампания."Помимо него, положительный тест на новый вариант B.1.1.529 сдали жена и двое детей", - отмечается в заявлении. Власти подчеркивают, что лабораторные технологии в неаполитанской больнице "Котуньо" позволяют исследовать вирусный геном в течение 24 часов."Четверо пациентов не имеют значимых симптомов в подтверждение действия вакцины", - говорится в сообщении.Итальянские вирусологи подтвердили первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" в субботу. Зараженным оказался сотрудник нефтяной компании, прибывший в середине ноября из Мозамбика. Перед вылетом на родину его тест показал отрицательный результат.Спустя пять дней перед возвращением в Африку итальянце сдал положительный тест на COVID-19. Помимо него, коронавирусом заразились 6 членов его семьи. Выступая накануне в эфире Radio Rai, мужчина заявил, что доволен тем, что прошел вакцинацию.

https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html

италия

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в мире, италия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, кампания (италия)