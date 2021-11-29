https://ria.ru/20211129/omikron-1761261697.html
Число случаев заражения омикрон-штаммом в Италии выросло до четырех
Число случаев заражения омикрон-штаммом в Италии выросло до четырех - РИА Новости, 29.11.2021
Число случаев заражения омикрон-штаммом в Италии выросло до четырех
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у членов семьи итальянца, заражение которого было подтверждено в субботу, говорится в сообщении властей южной области РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:39
2021-11-29T13:39
2021-11-29T14:04
распространение коронавируса
в мире
италия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
кампания (италия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096658_0:279:2844:1879_1920x0_80_0_0_0f576d13b029e3ba728af90246ee725e.jpg
РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у членов семьи итальянца, заражение которого было подтверждено в субботу, говорится в сообщении властей южной области Кампания."Помимо него, положительный тест на новый вариант B.1.1.529 сдали жена и двое детей", - отмечается в заявлении. Власти подчеркивают, что лабораторные технологии в неаполитанской больнице "Котуньо" позволяют исследовать вирусный геном в течение 24 часов."Четверо пациентов не имеют значимых симптомов в подтверждение действия вакцины", - говорится в сообщении.Итальянские вирусологи подтвердили первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" в субботу. Зараженным оказался сотрудник нефтяной компании, прибывший в середине ноября из Мозамбика. Перед вылетом на родину его тест показал отрицательный результат.Спустя пять дней перед возвращением в Африку итальянце сдал положительный тест на COVID-19. Помимо него, коронавирусом заразились 6 членов его семьи. Выступая накануне в эфире Radio Rai, мужчина заявил, что доволен тем, что прошел вакцинацию.
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html
италия
кампания (италия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096658_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_a4dde7046383a10c899690e68727451f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, кампания (италия)
13:39 29.11.2021 (обновлено: 14:04 29.11.2021)
Число случаев заражения омикрон-штаммом в Италии выросло до четырех
Число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в Италии выросло до четырех