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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/omikron-1761261697.html
Число случаев заражения омикрон-штаммом в Италии выросло до четырех
Число случаев заражения омикрон-штаммом в Италии выросло до четырех - РИА Новости, 29.11.2021
Число случаев заражения омикрон-штаммом в Италии выросло до четырех
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у членов семьи итальянца, заражение которого было подтверждено в субботу, говорится в сообщении властей южной области РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:39
2021-11-29T14:04
распространение коронавируса
в мире
италия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
кампания (италия)
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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у членов семьи итальянца, заражение которого было подтверждено в субботу, говорится в сообщении властей южной области Кампания."Помимо него, положительный тест на новый вариант B.1.1.529 сдали жена и двое детей", - отмечается в заявлении. Власти подчеркивают, что лабораторные технологии в неаполитанской больнице "Котуньо" позволяют исследовать вирусный геном в течение 24 часов."Четверо пациентов не имеют значимых симптомов в подтверждение действия вакцины", - говорится в сообщении.Итальянские вирусологи подтвердили первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" в субботу. Зараженным оказался сотрудник нефтяной компании, прибывший в середине ноября из Мозамбика. Перед вылетом на родину его тест показал отрицательный результат.Спустя пять дней перед возвращением в Африку итальянце сдал положительный тест на COVID-19. Помимо него, коронавирусом заразились 6 членов его семьи. Выступая накануне в эфире Radio Rai, мужчина заявил, что доволен тем, что прошел вакцинацию.
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html
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в мире, италия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, кампания (италия)
13:39 29.11.2021 (обновлено: 14:04 29.11.2021)
 
Число случаев заражения омикрон-штаммом в Италии выросло до четырех

Число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в Италии выросло до четырех

© AP Photo / Mauro ScrobognaМедицинские работники проходят тест на коронавирус в Риме, Италия
Медицинские работники проходят тест на коронавирус в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Mauro Scrobogna
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РИМ, 29 ноя – РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у членов семьи итальянца, заражение которого было подтверждено в субботу, говорится в сообщении властей южной области Кампания.
"Помимо него, положительный тест на новый вариант B.1.1.529 сдали жена и двое детей", - отмечается в заявлении. Власти подчеркивают, что лабораторные технологии в неаполитанской больнице "Котуньо" позволяют исследовать вирусный геном в течение 24 часов.
"Четверо пациентов не имеют значимых симптомов в подтверждение действия вакцины", - говорится в сообщении.
Итальянские вирусологи подтвердили первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" в субботу. Зараженным оказался сотрудник нефтяной компании, прибывший в середине ноября из Мозамбика. Перед вылетом на родину его тест показал отрицательный результат.
Спустя пять дней перед возвращением в Африку итальянце сдал положительный тест на COVID-19. Помимо него, коронавирусом заразились 6 членов его семьи. Выступая накануне в эфире Radio Rai, мужчина заявил, что доволен тем, что прошел вакцинацию.
Медики доставляют пациента с коронавирусом в госпиталь в Праге - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 10:29Распространение коронавируса
ВОЗ заявила, что риск глобального распространения омикрон-штамма высок
 
Распространение коронавирусаВ миреИталияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКампания (Италия)
 
 
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