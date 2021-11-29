https://ria.ru/20211129/omikron-1761255738.html
В Чехии подтвердили омикрон-штамм у женщины, вернувшейся из Намибии
В Чехии подтвердили омикрон-штамм у женщины, вернувшейся из Намибии - РИА Новости, 29.11.2021
В Чехии подтвердили омикрон-штамм у женщины, вернувшейся из Намибии
Заключительный анализ, проведенный в больнице чешского города Либерец у 60-летней женщины, которая вернулась из поездки в Намибию, подтвердил у нее наличие... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:19
2021-11-29T13:19
2021-11-29T13:19
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омикрон-штамм коронавируса
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ПРАГА, 29 ноя – РИА Новости. Заключительный анализ, проведенный в больнице чешского города Либерец у 60-летней женщины, которая вернулась из поездки в Намибию, подтвердил у нее наличие штамма "омикрон", сообщило Чешское ТВ."В понедельник стали известны результаты заключительного анализа у женщины, вернувшейся 10 дней назад через ЮАР и Дубай из Намибии. Анализ подтвердил наличие у нее штамма "омикрон". Женщина находится в изоляции, как и другие 8 человек, которые входили с ней в одну туристическую группу, включая ее родственников. Также проверяются контакты всех этих людей", - говорится в сообщении.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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в мире, намибия, чехия, африка, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Чехии подтвердили омикрон-штамм у женщины, вернувшейся из Намибии
Медики в Чехии подтвердили омикрон-штамм коронавируса у женщины, вернувшейся из Намибии