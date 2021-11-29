https://ria.ru/20211129/omikron-1761218074.html

ВОЗ заявила об отсутствии смертей из-за омикрон-штамма

ВОЗ заявила об отсутствии смертей из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021

ВОЗ заявила об отсутствии смертей из-за омикрон-штамма

На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом коронавируса "омикрон", сообщила Всемирная организация здравоохранения... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:39

2021-11-29T10:39

2021-11-29T10:47

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЖЕНЕВА, 29 ноя - РИА Новости. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом коронавируса "омикрон", сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)."На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом "омикрон", - говорится в документе.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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воз, в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса