https://ria.ru/20211129/okhrana-1761324862.html

ОНФ проверит качество охраны в российских школах

ОНФ проверит качество охраны в российских школах - РИА Новости, 29.11.2021

ОНФ проверит качество охраны в российских школах

Общероссийское общественное движение "Народный фронт" проведет мониторинг качества услуг охраны в образовательных учреждениях России, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:19

2021-11-29T18:19

2021-11-29T18:19

общество

школа

дети

охрана

генеральная прокуратура рф

общероссийский народный фронт

антон гетта

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Народный фронт" проведет мониторинг качества услуг охраны в образовательных учреждениях России, сообщили в пресс-службе движения."Эксперты "Народного фронта" подробно изучат ситуации при закупке услуг охраны, которые приводят к проблемам с безопасностью в детсадах, школах и других соцучреждениях", - указано в сообщении.Сообщается, что присоединиться к мониторингу предложено заинтересованным ведомствам и сообществу охранных структур при поддержке Росгвардии и Генпрокуратуры РФ.Согласно информации, ранее активисты бюро расследований "Народного фронта" выявили ряд торгов на услуги охраны, завершившихся со снижением стоимости вплоть до 79%. Общественники предложили проводить закупки услуг в формате электронного конкурса, а ключевым критерием сделать профессионализм сотрудников. В круглом столе приняли участие представители Генпрокуратуры РФ, Росгвардии, ФАС России, Минфина РФ, Федерального казначейства, Минпросвещения России, эксперты профессионального сообщества и отраслевых объединений. Часть экспертов предложила ввести системную централизацию охранной деятельности.Отмечается, что замдиректора СРО Ассоциации "Школа без опасности" Сергей Силивончик предложил централизовать деятельность охраны на уровне муниципалитета или субъекта. Эксперт напомнил о профстандарте для охранников образовательных организаций. По его мнению, необходимо предъявлять требования к квалификации охранников школ, в том числе спортивных и музыкальных.Также пресс-служба ОНФ привела позицию директора Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александра Козлова, который выступил за отмену аукционов и борьбу с демпингом. По его мнению, победа над демпингом заключается в создании условий, при которых снижать цену будет невыгодно или бессмысленно. Козлов отметил, что при современной оплате труда охранники не хотят работать и уходят с рынка.В завершении заседания депутат Госдумы, координатор Бюро расследований Народного фронта Антон Гетта рассказал об общероссийском мониторинге по проверке качества услуг охраны."Вместе с профессиональным сообществом, представителями ЧОПов при методической поддержке Росгвардии и Генпрокуратуры РФ мы договорились провести общероссийский мониторинг качества оказания данных услуг. Очевидно, здесь давно пора наводить порядок. Мы должны четко понимать, кто стоит на постах, кто охраняет входы в школы, детские сады и другие образовательные учреждения, есть ли у этих людей соответствующие инструкции и квалификация для осуществления действий, связанных с оперативным реагированием на возникновение возможных экстренных ситуаций", - заявил он.

https://ria.ru/20211019/shkolnik-1755235603.html

https://ria.ru/20211123/shkola-1760341186.html

https://ria.ru/20211015/chukotka-1754698062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, дети, охрана, генеральная прокуратура рф, общероссийский народный фронт, антон гетта, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия