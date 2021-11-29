ОНФ проверит качество охраны в российских школах
ОНФ проведет мониторинг качества услуг охраны в образовательных учреждениях России
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Народный фронт" проведет мониторинг качества услуг охраны в образовательных учреждениях России, сообщили в пресс-службе движения.
"Эксперты "Народного фронта" подробно изучат ситуации при закупке услуг охраны, которые приводят к проблемам с безопасностью в детсадах, школах и других соцучреждениях", - указано в сообщении.
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Сообщается, что присоединиться к мониторингу предложено заинтересованным ведомствам и сообществу охранных структур при поддержке Росгвардии и Генпрокуратуры РФ.
Согласно информации, ранее активисты бюро расследований "Народного фронта" выявили ряд торгов на услуги охраны, завершившихся со снижением стоимости вплоть до 79%. Общественники предложили проводить закупки услуг в формате электронного конкурса, а ключевым критерием сделать профессионализм сотрудников. В круглом столе приняли участие представители Генпрокуратуры РФ, Росгвардии, ФАС России, Минфина РФ, Федерального казначейства, Минпросвещения России, эксперты профессионального сообщества и отраслевых объединений. Часть экспертов предложила ввести системную централизацию охранной деятельности.
Отмечается, что замдиректора СРО Ассоциации "Школа без опасности" Сергей Силивончик предложил централизовать деятельность охраны на уровне муниципалитета или субъекта. Эксперт напомнил о профстандарте для охранников образовательных организаций. По его мнению, необходимо предъявлять требования к квалификации охранников школ, в том числе спортивных и музыкальных.
Также пресс-служба ОНФ привела позицию директора Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александра Козлова, который выступил за отмену аукционов и борьбу с демпингом. По его мнению, победа над демпингом заключается в создании условий, при которых снижать цену будет невыгодно или бессмысленно. Козлов отметил, что при современной оплате труда охранники не хотят работать и уходят с рынка.
В завершении заседания депутат Госдумы, координатор Бюро расследований Народного фронта Антон Гетта рассказал об общероссийском мониторинге по проверке качества услуг охраны.
"Вместе с профессиональным сообществом, представителями ЧОПов при методической поддержке Росгвардии и Генпрокуратуры РФ мы договорились провести общероссийский мониторинг качества оказания данных услуг. Очевидно, здесь давно пора наводить порядок. Мы должны четко понимать, кто стоит на постах, кто охраняет входы в школы, детские сады и другие образовательные учреждения, есть ли у этих людей соответствующие инструкции и квалификация для осуществления действий, связанных с оперативным реагированием на возникновение возможных экстренных ситуаций", - заявил он.