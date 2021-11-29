https://ria.ru/20211129/ogranicheniya-1761345199.html

Запад обсуждает новые ограничения против российских СМИ, заявил сенатор

Запад обсуждает новые ограничения против российских СМИ, заявил сенатор - РИА Новости, 29.11.2021

Запад обсуждает новые ограничения против российских СМИ, заявил сенатор

Западные страны рассматривают возможность введения новых ограничений против российских СМИ, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T20:34

2021-11-29T20:34

2021-11-29T23:59

в мире

андрей климов

совет федерации рф

европарламент

россия

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Западные страны рассматривают возможность введения новых ограничений против российских СМИ, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.На заседании комиссии директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский высказал мнение, что со стороны западных оппонентов Россия получит "еще больше ограничений на деятельность" интернет-компаний и "практически гарантированно" — на работу СМИ."Я думаю, в течение года мы получим что-то вроде новых санкций. Поэтому мы должны занять принципиальную позицию, что такое свобода слова и как ее защищать", — сказал представитель агентства.Климов ответил, что пришла "весточка из Брюсселя" — там "всерьез и предметно" обсуждают то, о чем говорит Лидов-Петровский.В свою очередь, директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" подчеркнул, что на Западе видят российские успехи, а для них это следующий этап борьбы.Позднее Климов пояснил РИА Новости, что эту тему действительно обсуждают "евробюрократы" и коллеги из Европарламента". По его словам, конкретного документа нет, но обсуждение "в кулуарах идет".

https://ria.ru/20211129/otvet-1761328497.html

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в мире, андрей климов, совет федерации рф, европарламент, россия