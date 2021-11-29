https://ria.ru/20211129/naumov-1761289959.html
Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Наумова
Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Наумова - РИА Новости, 29.11.2021
Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Наумова
Владимир Наумов с дебютных работ заявил о себе как о режиссере, наделенном уникальным талантом, его фильмы точно передали дух эпохи, сказала министр культуры РФ РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:38
2021-11-29T15:38
2021-11-29T15:49
культура
общество
владимир наумов
новости культуры
ольга любимова
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Владимир Наумов с дебютных работ заявил о себе как о режиссере, наделенном уникальным талантом, его фильмы точно передали дух эпохи, сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.Народный артист СССР Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни."Он связал свою жизнь с киноискусством и уже с дебютных работ заявил о себе как о человеке, наделенном уникальным талантом и творческой энергией", - говорится в телеграмме Любимовой с соболезнованиями.Она отметила, что фильмы режиссера "удивительно точно передали дух эпохи". "Его персонажи, ставшие символом огромной нравственной силы, полюбились миллионам зрителей", - добавила Любимова.Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.
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общество, владимир наумов, новости культуры, ольга любимова, россия
15:38 29.11.2021 (обновлено: 15:49 29.11.2021)
Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Наумова
Глава Минкульта Любимова: Наумов сразу заявил о себе как о режиссере с уникальным талантом