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Биография Владимира Наумова
Биография Владимира Наумова - РИА Новости, 29.11.2021
Биография Владимира Наумова
Советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:20
2021-11-29T15:20
справки
владимир наумов
россия
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Советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в кинематографической семье. Его отец – Наум Страж-Наумов был известным кинооператором, снявшим фильм "Мы из Кронштадта" (1936), мать – Агния Бурмистрова, была актрисой Камерного театра, преподавала во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, ВГИК) технику речи и художественное слово. В 1952 году Владимир Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Савченко). Как практикант-ассистент режиссера он участвовал в работе над военно-исторической картиной Игоря Савченко "Третий удар" (1948). Был ассистентом режиссера фильма своего учителя – "Тарас Шевченко" (1951), после смерти Савченко вместе с сокурсником Александром Аловым он закончил работу над картиной как режиссер. С этой работы началось многолетнее творческое сотрудничество Наумова и Алова. Их первой самостоятельной работой стала картина "Тревожная молодость" (1954) по трилогии Владимира Беляева "Старая крепость", снятая на Киевской студии художественных фильмов, затем был поставлен фильм "Павел Корчагин" (1956) по роману Николая Островского "Как закалялась сталь".В 1957 году режиссеры перешли на студию "Мосфильм", где в 1958 году поставили по собственному сценарию фильм "Ветер". В дальнейшем почти все свои картины Алов и Наумов снимали по собственным сценариям.Одним из лучших фильмов Наумова и Алова стала лента "Мир входящему" (1961) о последних днях Великой Отечественной войны. Картина была удостоена специального приза Международного кинофестиваля (МКФ) в Венеции (1961). В 1966 году режиссеры обратились к творчеству Федора Достоевского, экранизировав его "Скверный анекдот" с Евгением Евстигнеевым в главной роли. Фильм вызвал резкую критику властей и был положен на полку.Теме Гражданской войны, крушения жизненных устоев в России был посвящен фильм Наумова и Алова "Бег" (1970) по произведениям Михаила Булгакова, где удалось передать трагедию людей, переживших лихое время революционных перемен.В 1976 году вышел фильм Наумова и Алова "Легенда о Тиле" по роману бельгийского писателя Шарля де Костера, где режиссеры попытались дать известной притче современное толкование.В 1980 году Наумов и Алов сняли фильм "Тегеран-43" с участием французского актера Алена Делона. Фильм получил Главный приз Всесоюзного фестиваля и "Золотой приз" на Международном кинофестивале в Москве.Последней совместной режиссерской работой Наумова и Алова стала экранизация романа Юрия Бондарева "Берег" (1983), где события современности переплетались с воспоминаниями о прошедшей войне. Фильм был удостоен Государственной премии СССР. После смерти Александра Алова Наумовым был экранизирован еще один роман Бондарева – "Выбор" (1987). В фильмах конца 1980-х годов "Закон" (1989), "Десять лет без права переписки"(1990) Наумов обратился к теме сталинских репрессий. Затем режиссер снял фильм "Белый праздник" (1994) по мотивам повести итальянского писателя Тонино Гуэрра "Сто птиц". В фильме "Часы без стрелок" (другое название "Сон белой собаки. Тайна Нардо", 2001) режиссер сделал попытку усложнить типичную структуру криминального триллера характерными для своего творчества поэтико-философскими образами.В ноябре 2007 года в прокат вышла картина Наумова "Джоконда на асфальте".Владимир Наумов продюсировал свои фильмы "Белый праздник", "Часы без стрелок", "Джоконда на асфальте", а также киноленту "Год лошади – созвездие Скорпиона", снятую его дочерью Натальей Наумовой. С 1963 года Наумов руководил творческим объединением киностудии "Мосфильм". С 1987 года он являлся генеральным директором киностудии "Союз Навона". С 2002 года был президентом Национальной Академии кинематографических наук и искусств.Владимир Наумов вел преподавательскую деятельность. В 1980-2000 годах преподавал во ВГИКе, профессор с 1984 года, был руководителем мастерской ВГИКа; вел мастерскую режиссуры игрового кино во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии Госкино РФ. Режиссер увлекался живописью, его работы были представлены на выставке в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Он являлся почетным членом Российской академии художеств. Творчество Владимира Наумова было отмечено многими советскими и российскими наградами. В 1983 году ему было присвоено звание Народный артист СССР. В 1985 году Наумов был удостоен Государственной премии СССР. Он был награжден орденами "Знак Почета" (1971), Трудового Красного Знамени (1977), Дружбы народов (1987). Был удостоен российских орденов "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), II (2007) и III степеней (2018). Орденом Почета (2013). Среди кинематографических наград режиссера – Вторая специальная премия ("Золотая медаль") и Премия Пазинетти ("Золотой кубок") МКФ в Венеции (1961), премии Всесоюзного кинофестиваля (1978, 1981, 1984), "Золотой приз" МКФ в Москве (1981), Приз "Амаркорд" МКФ в Римини (1995).В 2007 году Наумов был награжден кинопремией "Золотой Орел" в номинации "За выдающийся вклад в отечественное киноискусство". Режиссер более сорока лет был женат на актрисе Наталии Белохвостиковой. Их дочь Наталья Наумова пошла по стопам родителей и стала актрисой и кинорежиссером. У супругов также есть приемный сын Кирилл. Первой женой Наумова была актриса Эльза Леждей, от этого брака у режиссера сын – художник Алексей Наумов. 29 ноября 2021 года Владимир Наумов скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, владимир наумов, россия
15:20 29.11.2021
 

Биография Владимира Наумова

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Наумов
Режиссер Владимир Наумов - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в кинематографической семье. Его отец – Наум Страж-Наумов был известным кинооператором, снявшим фильм "Мы из Кронштадта" (1936), мать – Агния Бурмистрова, была актрисой Камерного театра, преподавала во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, ВГИК) технику речи и художественное слово.
В 1952 году Владимир Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Игоря Савченко).
Как практикант-ассистент режиссера он участвовал в работе над военно-исторической картиной Игоря Савченко "Третий удар" (1948). Был ассистентом режиссера фильма своего учителя – "Тарас Шевченко" (1951), после смерти Савченко вместе с сокурсником Александром Аловым он закончил работу над картиной как режиссер.
С этой работы началось многолетнее творческое сотрудничество Наумова и Алова. Их первой самостоятельной работой стала картина "Тревожная молодость" (1954) по трилогии Владимира Беляева "Старая крепость", снятая на Киевской студии художественных фильмов, затем был поставлен фильм "Павел Корчагин" (1956) по роману Николая Островского "Как закалялась сталь".
В 1957 году режиссеры перешли на студию "Мосфильм", где в 1958 году поставили по собственному сценарию фильм "Ветер". В дальнейшем почти все свои картины Алов и Наумов снимали по собственным сценариям.
Одним из лучших фильмов Наумова и Алова стала лента "Мир входящему" (1961) о последних днях Великой Отечественной войны. Картина была удостоена специального приза Международного кинофестиваля (МКФ) в Венеции (1961).
В 1966 году режиссеры обратились к творчеству Федора Достоевского, экранизировав его "Скверный анекдот" с Евгением Евстигнеевым в главной роли. Фильм вызвал резкую критику властей и был положен на полку.
Теме Гражданской войны, крушения жизненных устоев в России был посвящен фильм Наумова и Алова "Бег" (1970) по произведениям Михаила Булгакова, где удалось передать трагедию людей, переживших лихое время революционных перемен.
В 1976 году вышел фильм Наумова и Алова "Легенда о Тиле" по роману бельгийского писателя Шарля де Костера, где режиссеры попытались дать известной притче современное толкование.
В 1980 году Наумов и Алов сняли фильм "Тегеран-43" с участием французского актера Алена Делона. Фильм получил Главный приз Всесоюзного фестиваля и "Золотой приз" на Международном кинофестивале в Москве.
Последней совместной режиссерской работой Наумова и Алова стала экранизация романа Юрия Бондарева "Берег" (1983), где события современности переплетались с воспоминаниями о прошедшей войне. Фильм был удостоен Государственной премии СССР. После смерти Александра Алова Наумовым был экранизирован еще один роман Бондарева – "Выбор" (1987).
В фильмах конца 1980-х годов "Закон" (1989), "Десять лет без права переписки"(1990) Наумов обратился к теме сталинских репрессий. Затем режиссер снял фильм "Белый праздник" (1994) по мотивам повести итальянского писателя Тонино Гуэрра "Сто птиц".
В фильме "Часы без стрелок" (другое название "Сон белой собаки. Тайна Нардо", 2001) режиссер сделал попытку усложнить типичную структуру криминального триллера характерными для своего творчества поэтико-философскими образами.
В ноябре 2007 года в прокат вышла картина Наумова "Джоконда на асфальте".
Владимир Наумов продюсировал свои фильмы "Белый праздник", "Часы без стрелок", "Джоконда на асфальте", а также киноленту "Год лошади – созвездие Скорпиона", снятую его дочерью Натальей Наумовой.
С 1963 года Наумов руководил творческим объединением киностудии "Мосфильм".
С 1987 года он являлся генеральным директором киностудии "Союз Навона".
С 2002 года был президентом Национальной Академии кинематографических наук и искусств.
Владимир Наумов вел преподавательскую деятельность. В 1980-2000 годах преподавал во ВГИКе, профессор с 1984 года, был руководителем мастерской ВГИКа; вел мастерскую режиссуры игрового кино во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии Госкино РФ.
Режиссер увлекался живописью, его работы были представлены на выставке в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Он являлся почетным членом Российской академии художеств.

Творчество Владимира Наумова было отмечено многими советскими и российскими наградами. В 1983 году ему было присвоено звание Народный артист СССР. В 1985 году Наумов был удостоен Государственной премии СССР. Он был награжден орденами "Знак Почета" (1971), Трудового Красного Знамени (1977), Дружбы народов (1987).
Был удостоен российских орденов "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), II (2007) и III степеней (2018). Орденом Почета (2013).
Среди кинематографических наград режиссера – Вторая специальная премия ("Золотая медаль") и Премия Пазинетти ("Золотой кубок") МКФ в Венеции (1961), премии Всесоюзного кинофестиваля (1978, 1981, 1984), "Золотой приз" МКФ в Москве (1981), Приз "Амаркорд" МКФ в Римини (1995).
В 2007 году Наумов был награжден кинопремией "Золотой Орел" в номинации "За выдающийся вклад в отечественное киноискусство".
Режиссер более сорока лет был женат на актрисе Наталии Белохвостиковой. Их дочь Наталья Наумова пошла по стопам родителей и стала актрисой и кинорежиссером. У супругов также есть приемный сын Кирилл.
Первой женой Наумова была актриса Эльза Леждей, от этого брака у режиссера сын – художник Алексей Наумов.
29 ноября 2021 года Владимир Наумов скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВладимир НаумовРоссия
 
 
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