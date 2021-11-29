https://ria.ru/20211129/natsisty-1761229583.html

ФСБ раскрыла новые факты зверских убийств нацистами в районе Твери

ФСБ раскрыла новые факты зверских убийств нацистами в районе Твери - РИА Новости, 29.11.2021

ФСБ раскрыла новые факты зверских убийств нацистами в районе Твери

ФСБ рассекретила документы, рассказывающие об изощренных зверствах нацистов на территории нынешней Тверской области во время Великой Отечественной войны. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:37

2021-11-29T11:37

2021-11-29T15:38

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. ФСБ рассекретила документы, рассказывающие об изощренных зверствах нацистов на территории нынешней Тверской области во время Великой Отечественной войны.Оккупация гитлеровцами Калининской (сейчас Тверской) области продолжалась с 17 октября по 16 декабря 1941 года.Во время битвы под Москвой 5 декабря 1941 года началась Калининская наступательная операция, в результате которой 16 декабря соединения 29-й и 31-й армий выбили немецко-фашистских захватчиков из города Калинина. Окончательное освобождение региона в границах довоенного времени завершилось в июле 1944-го."Два месяца гитлеровской оккупации оставили страшный след на территории Калининской области. Как видно из архивных документов, уже с середины декабря 1941-го, после освобождения города, контрразведчики Калинина и Калининской области одними из первых приступили к систематической работе по документированию фактов убийств, насилий и грабежей, совершенных оккупантами по отношению к мирному населению", — отмечает ФСБ.Сожженные заживоВ числе опубликованных управлением ФСБ по Тверской области архивных документов — более чем 50-страничная справка "О разрушениях и зверствах, произведенных немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации города Калинина", составленная в марте 1943-го управлением калининского НКВД.Основную часть бумаг занимают многочисленные факты изуверских расправ гитлеровцев над мирными жителями областных населенных пунктов.Так, 5 января 1942 года в освобожденном Красной армией Калинине в одном из дворов в двух погребах сгоревших сараев были обнаружены тела десяти мужчин и трех женщин."Найденные трупы были изуродованы до неузнаваемости", — указывалось в справке. Судмедэксперты установили, что женщин и часть мужчин задушили, а у всех жертв челюсти раздробили тупым предметом. У пяти человек были выколоты глаза.Спустя несколько дней в Калинине в огороде на другой улице нашли яму с 21 телом убитых. При осмотре оказалось, что у 11 трупов руки скручены назад и связаны обрывками электропровода, у 12 человек выколоты глаза, мягкие ткани на лицах размозжены, верхние и нижние челюсти раздроблены, зубы выбиты, у двух — отрезаны уши."В середине декабря 1941 года в деревне Салыгино Бурашевского сельского совета Калининского района немцы бросили живыми в огонь жителей этой деревни Лошкову Ксению, 62 лет, Кузнецову Марию, 80 лет, и Кудрявцеву Ульяну, 70 лет, за то, что они препятствовали фашистам поджигать их собственные дома", — говорится в документе.А 17-18 декабря 1941-го, отступая под ударами Красной армии из деревни Даниловское, немцы полностью сожгли ее, предварительно поголовно ограбив все местное население и угнав жителей к себе в тыл на 15-20 километров."Затем отделили мужчин и погнали их дальше, а женщинам и детям предложили идти обратно. Когда женщины и дети, собравшись в кучу, пошли по указанному направлению, немцы открыли по ним огонь, в результате чего оказалось много убитых и раненых", — сказано в отчетах.В те же дни отступавшие из окрестностей Калинина немцы согнали в одно место все население нескольких деревень Некрасовского, Борисовского, Рязанского и Львовского сельсоветов, после чего отобрали трудоспособных мужчин и подростков, а остальных людей общим числом около двух тысяч человек, среди которых были матери с грудными детьми и старики, погнали в пойму реки Тьмаки. По дороге гитлеровцы всячески издевались над ними."Затем немцы заставили людей идти через болото в направлении на деревню Савино-Федоровское. Так как эта деревня немцами была подожжена, люди с малыми и грудными детьми вынуждены были ночевать в лесу, причем женщины, чтобы погреть детей и не дать им замерзнуть, стали разводить костры. В связи с этим без всякого предупреждения немцы стали расстреливать людей из пулеметов. В результате оказалось много убитых и раненых детей, женщин и стариков", — отмечалось в справке.В деревне Логвино Зубцовского района немцы, отступая, согнали всех жителей в погреб. Двери забили гвоздями, обложили соломой и подожгли. В огне погибли 26 взрослых и детей.Массовая казнь в психбольницеВ справке рассказано и о том, как нацисты умертвили более 700 пациентов местной психиатрической больницы."Деревня Бурашево Калининского района, на территории которой расположена психколония имени доктора Литвинова, была занята немцами, которые сначала всех больных психколонии согнали в одно помещение, а потом подвергли больных массовому отравлению путем впрыскивания инсулина, веронала, люминала, амитолнатрия и морфия. Всего таким образом было умерщвлено 737 человек", — говорилось в документе.Об этом было известно ранее. Совинформбюро и Народный комиссариат иностранных дел СССР много лет назад оповестили мир о бесчеловечных преступлениях нацистов в Бурашево.Сейчас психиатрическая больница имени Литвинова — крупное специализированное учреждение, оказывающее психиатрическую помощь взрослому и детскому населению Тверской области.Глумление над детьмиА в городе Старица немцы зверски расправились над ранеными военнопленными красноармейцами. У здания учебного пункта местного райвоенкомата была обнаружена мусорная яма, в которой находились 83 трупа."Установлено, что все 83 военнопленных подвергались зверским издевательствам. У одних рты были заткнуты тряпками, у других отрублены руки, завязаны глаза и вырезаны губы", — сообщалось в справке.В селе Ново-Семеновском Калининского района одну из беременных жительниц немцы сначала изнасиловали, а потом убили. В деревне Синцово Тургиновского района колхозницу Евдокию Трусову зарезали за то, что она попросила немецкого солдата не бросать угли на пол в ее доме.В селе Семеновском был обнаружен труп мальчика 12 лет, у которого на лбу немцы вырезали пятиконечную звезду.Гитлеровцы изуверски поступили с колхозником Константином Мельниковым, жителем деревни Долгие Нивы Погорельского района, у которого дома нашли винтовку.Немцы увели его в деревню Воскресенское, где "публично долго избивали ногами и прикладами винтовок, натравливали собак, которые откусили ему нос, рвали ноги и шею".Когда Мельников находился уже в полубессознательном состоянии, немцы зацепили ему за подбородок железный крюк и подвесили на нем. "В таком состоянии он висел более 1,5 часа, а потом немцы сняли его и пристрелили", — говорилось в справке.Также зафиксирован и другой факт глумления над ребенком."В деревне Мякишево в одном доме с немцами проживала эвакуированная жена командира Илларионова с двухлетним ребенком, которые голодовали. Немцы приучили ребенка кормиться под столом, бросая ему иногда под стол кусок сахару, который растирали сапогом, превращая в порошок. Однажды вместо сахара немцы под стол насыпали карбид. Ребенок пополз и съел карбид, приняв его за сахар, и обжег всю внутренность. Ребенок долгое время мучился, а немцы смеялись", — отмечалось в справке.Органы военной контрразведки оперативно получали от своих источников и военнослужащих, вышедших из окружения, сведения о положении на временно оккупированной территории и пособниках нацистов.Одной из задач сотрудников государственной безопасности в годы войны было документирование фактов о преступлениях немецко-фашистских захватчиков.Соответствующая работа началась задолго до издания 2 ноября 1942 года указа Президиума Верховного совета СССР об образовании Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам и общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР.С первых дней войны сбором и документированием свидетельств о злодеяниях оккупантов на советской территории занимались 2-е (контрразведывательное) Управление НКВД СССР; 2-й отдел (с января 1942 года — 4-е (зафронтовое) Управление) НКВД СССР; Управление особых отделов НКВД СССР и особые отделы НКВД фронтов.

https://ria.ru/20210531/voyna-1734898670.html

https://ria.ru/20210520/karateli-1733059915.html

https://ria.ru/20201217/dokumenty-1589630885.html

https://ria.ru/20201224/karatel-1590672639.html

https://ria.ru/20211126/zhertvy-1760809507.html

https://ria.ru/20210928/ubiystvo-1752155552.html

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общество, безопасность, тверская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), нквд ссср, без срока давности, россия