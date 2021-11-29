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ФСБ раскрыла новые факты зверских убийств нацистами в районе Твери
ФСБ раскрыла новые факты зверских убийств нацистами в районе Твери - РИА Новости, 29.11.2021
ФСБ раскрыла новые факты зверских убийств нацистами в районе Твери
ФСБ рассекретила документы, рассказывающие об изощренных зверствах нацистов на территории нынешней Тверской области во время Великой Отечественной войны. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:37
2021-11-29T15:38
общество
безопасность
тверская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великая отечественная война (1941-1945)
нквд ссср
без срока давности
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. ФСБ рассекретила документы, рассказывающие об изощренных зверствах нацистов на территории нынешней Тверской области во время Великой Отечественной войны.Оккупация гитлеровцами Калининской (сейчас Тверской) области продолжалась с 17 октября по 16 декабря 1941 года.Во время битвы под Москвой 5 декабря 1941 года началась Калининская наступательная операция, в результате которой 16 декабря соединения 29-й и 31-й армий выбили немецко-фашистских захватчиков из города Калинина. Окончательное освобождение региона в границах довоенного времени завершилось в июле 1944-го."Два месяца гитлеровской оккупации оставили страшный след на территории Калининской области. Как видно из архивных документов, уже с середины декабря 1941-го, после освобождения города, контрразведчики Калинина и Калининской области одними из первых приступили к систематической работе по документированию фактов убийств, насилий и грабежей, совершенных оккупантами по отношению к мирному населению", — отмечает ФСБ.Сожженные заживоВ числе опубликованных управлением ФСБ по Тверской области архивных документов — более чем 50-страничная справка "О разрушениях и зверствах, произведенных немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации города Калинина", составленная в марте 1943-го управлением калининского НКВД.Основную часть бумаг занимают многочисленные факты изуверских расправ гитлеровцев над мирными жителями областных населенных пунктов.Так, 5 января 1942 года в освобожденном Красной армией Калинине в одном из дворов в двух погребах сгоревших сараев были обнаружены тела десяти мужчин и трех женщин."Найденные трупы были изуродованы до неузнаваемости", — указывалось в справке. Судмедэксперты установили, что женщин и часть мужчин задушили, а у всех жертв челюсти раздробили тупым предметом. У пяти человек были выколоты глаза.Спустя несколько дней в Калинине в огороде на другой улице нашли яму с 21 телом убитых. При осмотре оказалось, что у 11 трупов руки скручены назад и связаны обрывками электропровода, у 12 человек выколоты глаза, мягкие ткани на лицах размозжены, верхние и нижние челюсти раздроблены, зубы выбиты, у двух — отрезаны уши."В середине декабря 1941 года в деревне Салыгино Бурашевского сельского совета Калининского района немцы бросили живыми в огонь жителей этой деревни Лошкову Ксению, 62 лет, Кузнецову Марию, 80 лет, и Кудрявцеву Ульяну, 70 лет, за то, что они препятствовали фашистам поджигать их собственные дома", — говорится в документе.А 17-18 декабря 1941-го, отступая под ударами Красной армии из деревни Даниловское, немцы полностью сожгли ее, предварительно поголовно ограбив все местное население и угнав жителей к себе в тыл на 15-20 километров."Затем отделили мужчин и погнали их дальше, а женщинам и детям предложили идти обратно. Когда женщины и дети, собравшись в кучу, пошли по указанному направлению, немцы открыли по ним огонь, в результате чего оказалось много убитых и раненых", — сказано в отчетах.В те же дни отступавшие из окрестностей Калинина немцы согнали в одно место все население нескольких деревень Некрасовского, Борисовского, Рязанского и Львовского сельсоветов, после чего отобрали трудоспособных мужчин и подростков, а остальных людей общим числом около двух тысяч человек, среди которых были матери с грудными детьми и старики, погнали в пойму реки Тьмаки. По дороге гитлеровцы всячески издевались над ними."Затем немцы заставили людей идти через болото в направлении на деревню Савино-Федоровское. Так как эта деревня немцами была подожжена, люди с малыми и грудными детьми вынуждены были ночевать в лесу, причем женщины, чтобы погреть детей и не дать им замерзнуть, стали разводить костры. В связи с этим без всякого предупреждения немцы стали расстреливать людей из пулеметов. В результате оказалось много убитых и раненых детей, женщин и стариков", — отмечалось в справке.В деревне Логвино Зубцовского района немцы, отступая, согнали всех жителей в погреб. Двери забили гвоздями, обложили соломой и подожгли. В огне погибли 26 взрослых и детей.Массовая казнь в психбольницеВ справке рассказано и о том, как нацисты умертвили более 700 пациентов местной психиатрической больницы."Деревня Бурашево Калининского района, на территории которой расположена психколония имени доктора Литвинова, была занята немцами, которые сначала всех больных психколонии согнали в одно помещение, а потом подвергли больных массовому отравлению путем впрыскивания инсулина, веронала, люминала, амитолнатрия и морфия. Всего таким образом было умерщвлено 737 человек", — говорилось в документе.Об этом было известно ранее. Совинформбюро и Народный комиссариат иностранных дел СССР много лет назад оповестили мир о бесчеловечных преступлениях нацистов в Бурашево.Сейчас психиатрическая больница имени Литвинова — крупное специализированное учреждение, оказывающее психиатрическую помощь взрослому и детскому населению Тверской области.Глумление над детьмиА в городе Старица немцы зверски расправились над ранеными военнопленными красноармейцами. У здания учебного пункта местного райвоенкомата была обнаружена мусорная яма, в которой находились 83 трупа."Установлено, что все 83 военнопленных подвергались зверским издевательствам. У одних рты были заткнуты тряпками, у других отрублены руки, завязаны глаза и вырезаны губы", — сообщалось в справке.В селе Ново-Семеновском Калининского района одну из беременных жительниц немцы сначала изнасиловали, а потом убили. В деревне Синцово Тургиновского района колхозницу Евдокию Трусову зарезали за то, что она попросила немецкого солдата не бросать угли на пол в ее доме.В селе Семеновском был обнаружен труп мальчика 12 лет, у которого на лбу немцы вырезали пятиконечную звезду.Гитлеровцы изуверски поступили с колхозником Константином Мельниковым, жителем деревни Долгие Нивы Погорельского района, у которого дома нашли винтовку.Немцы увели его в деревню Воскресенское, где "публично долго избивали ногами и прикладами винтовок, натравливали собак, которые откусили ему нос, рвали ноги и шею".Когда Мельников находился уже в полубессознательном состоянии, немцы зацепили ему за подбородок железный крюк и подвесили на нем. "В таком состоянии он висел более 1,5 часа, а потом немцы сняли его и пристрелили", — говорилось в справке.Также зафиксирован и другой факт глумления над ребенком."В деревне Мякишево в одном доме с немцами проживала эвакуированная жена командира Илларионова с двухлетним ребенком, которые голодовали. Немцы приучили ребенка кормиться под столом, бросая ему иногда под стол кусок сахару, который растирали сапогом, превращая в порошок. Однажды вместо сахара немцы под стол насыпали карбид. Ребенок пополз и съел карбид, приняв его за сахар, и обжег всю внутренность. Ребенок долгое время мучился, а немцы смеялись", — отмечалось в справке.Органы военной контрразведки оперативно получали от своих источников и военнослужащих, вышедших из окружения, сведения о положении на временно оккупированной территории и пособниках нацистов.Одной из задач сотрудников государственной безопасности в годы войны было документирование фактов о преступлениях немецко-фашистских захватчиков.Соответствующая работа началась задолго до издания 2 ноября 1942 года указа Президиума Верховного совета СССР об образовании Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам и общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР.С первых дней войны сбором и документированием свидетельств о злодеяниях оккупантов на советской территории занимались 2-е (контрразведывательное) Управление НКВД СССР; 2-й отдел (с января 1942 года — 4-е (зафронтовое) Управление) НКВД СССР; Управление особых отделов НКВД СССР и особые отделы НКВД фронтов.
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общество, безопасность, тверская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), нквд ссср, без срока давности, россия
11:37 29.11.2021 (обновлено: 15:38 29.11.2021)
 
ФСБ раскрыла новые факты зверских убийств нацистами в районе Твери

ФСБ опубликовала документы о зверствах нацистов в Тверской области в годы войны

© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанкЖенщина плачет на развалинах родного села, сожженного фашистами во время Великой Отечественной войны
Женщина плачет на развалинах родного села, сожженного фашистами во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Олег Кнорринг
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. ФСБ рассекретила документы, рассказывающие об изощренных зверствах нацистов на территории нынешней Тверской области во время Великой Отечественной войны.
Оккупация гитлеровцами Калининской (сейчас Тверской) области продолжалась с 17 октября по 16 декабря 1941 года.
Во время битвы под Москвой 5 декабря 1941 года началась Калининская наступательная операция, в результате которой 16 декабря соединения 29-й и 31-й армий выбили немецко-фашистских захватчиков из города Калинина. Окончательное освобождение региона в границах довоенного времени завершилось в июле 1944-го.
"Два месяца гитлеровской оккупации оставили страшный след на территории Калининской области. Как видно из архивных документов, уже с середины декабря 1941-го, после освобождения города, контрразведчики Калинина и Калининской области одними из первых приступили к систематической работе по документированию фактов убийств, насилий и грабежей, совершенных оккупантами по отношению к мирному населению", — отмечает ФСБ.
© ФСБ России

Докладная записка начальника УНКВД по Калининской области майора госбезопасности Д. С. Токарева от 10 января 1942 г. № 20020/с заместителю народного комиссара внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга Б. З. Кобулову о выявленных зверствах немецко-фашистских оккупантов над мирным населением

Докладная записка начальника УНКВД по Калининской области майора госбезопасности Д.С. Токарева от 10 января 1942 г. № 20020/с заместителю народного комиссара внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга Б.З. Кобулову о выявленных зверствах немецко-фашистских оккупантов над мирным населением
1 из 4

Докладная записка начальника УНКВД по Калининской области майора госбезопасности Д. С. Токарева от 10 января 1942 г. № 20020/с заместителю народного комиссара внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга Б. З. Кобулову о выявленных зверствах немецко-фашистских оккупантов над мирным населением

© ФСБ России
© ФСБ России

Докладная записка начальника УНКВД по Калининской области майора госбезопасности Д.С. Токарева от 10 января 1942 г. № 20020/с заместителю народного комиссара внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга Б. З. Кобулову о выявленных зверствах немецко-фашистских оккупантов над мирным населением

Докладная записка начальника УНКВД по Калининской области майора госбезопасности Д.С. Токарева от 10 января 1942 г. № 20020/с заместителю народного комиссара внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга Б.З. Кобулову о выявленных зверствах немецко-фашистских оккупантов над мирным населением
2 из 4

Докладная записка начальника УНКВД по Калининской области майора госбезопасности Д.С. Токарева от 10 января 1942 г. № 20020/с заместителю народного комиссара внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга Б. З. Кобулову о выявленных зверствах немецко-фашистских оккупантов над мирным населением

© ФСБ России
© ФСБ России

Спецсообщение начальника Медновского райотдела УНКВД по Калининской области лейтенанта госбезопасности Сидорова от 10 января 1942 г. начальнику УНКВД по Калининской области майору госбезопасности Д. С. Токареву

Спецсообщение начальника Медновского райотдела УНКВД по Калининской области лейтенанта госбезопасности Сидорова от 10 января 1942 г. начальнику УНКВД по Калининской области майору госбезопасности Д.С. Токареву
3 из 4

Спецсообщение начальника Медновского райотдела УНКВД по Калининской области лейтенанта госбезопасности Сидорова от 10 января 1942 г. начальнику УНКВД по Калининской области майору госбезопасности Д. С. Токареву

© ФСБ России
© ФСБ России

Спецсообщение начальника Медновского райотдела УНКВД по Калининской области лейтенанта госбезопасности Сидорова от 10 января 1942 г. начальнику УНКВД по Калининской области майору госбезопасности Д. С. Токареву

Спецсообщение начальника Медновского райотдела УНКВД по Калининской области лейтенанта госбезопасности Сидорова от 10 января 1942 г. начальнику УНКВД по Калининской области майору госбезопасности Д.С. Токареву
4 из 4

Спецсообщение начальника Медновского райотдела УНКВД по Калининской области лейтенанта госбезопасности Сидорова от 10 января 1942 г. начальнику УНКВД по Калининской области майору госбезопасности Д. С. Токареву

© ФСБ России
1 из 4

Докладная записка начальника УНКВД по Калининской области майора госбезопасности Д. С. Токарева от 10 января 1942 г. № 20020/с заместителю народного комиссара внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга Б. З. Кобулову о выявленных зверствах немецко-фашистских оккупантов над мирным населением

© ФСБ России
2 из 4

Докладная записка начальника УНКВД по Калининской области майора госбезопасности Д.С. Токарева от 10 января 1942 г. № 20020/с заместителю народного комиссара внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга Б. З. Кобулову о выявленных зверствах немецко-фашистских оккупантов над мирным населением

© ФСБ России
3 из 4

Спецсообщение начальника Медновского райотдела УНКВД по Калининской области лейтенанта госбезопасности Сидорова от 10 января 1942 г. начальнику УНКВД по Калининской области майору госбезопасности Д. С. Токареву

© ФСБ России
4 из 4

Спецсообщение начальника Медновского райотдела УНКВД по Калининской области лейтенанта госбезопасности Сидорова от 10 января 1942 г. начальнику УНКВД по Калининской области майору госбезопасности Д. С. Токареву

© ФСБ России

Сожженные заживо

В числе опубликованных управлением ФСБ по Тверской области архивных документов — более чем 50-страничная справка "О разрушениях и зверствах, произведенных немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации города Калинина", составленная в марте 1943-го управлением калининского НКВД.
Основную часть бумаг занимают многочисленные факты изуверских расправ гитлеровцев над мирными жителями областных населенных пунктов.
Так, 5 января 1942 года в освобожденном Красной армией Калинине в одном из дворов в двух погребах сгоревших сараев были обнаружены тела десяти мужчин и трех женщин.
"Найденные трупы были изуродованы до неузнаваемости", — указывалось в справке. Судмедэксперты установили, что женщин и часть мужчин задушили, а у всех жертв челюсти раздробили тупым предметом. У пяти человек были выколоты глаза.
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Спустя несколько дней в Калинине в огороде на другой улице нашли яму с 21 телом убитых. При осмотре оказалось, что у 11 трупов руки скручены назад и связаны обрывками электропровода, у 12 человек выколоты глаза, мягкие ткани на лицах размозжены, верхние и нижние челюсти раздроблены, зубы выбиты, у двух — отрезаны уши.
"В середине декабря 1941 года в деревне Салыгино Бурашевского сельского совета Калининского района немцы бросили живыми в огонь жителей этой деревни Лошкову Ксению, 62 лет, Кузнецову Марию, 80 лет, и Кудрявцеву Ульяну, 70 лет, за то, что они препятствовали фашистам поджигать их собственные дома", — говорится в документе.
А 17-18 декабря 1941-го, отступая под ударами Красной армии из деревни Даниловское, немцы полностью сожгли ее, предварительно поголовно ограбив все местное население и угнав жителей к себе в тыл на 15-20 километров.
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"Затем отделили мужчин и погнали их дальше, а женщинам и детям предложили идти обратно. Когда женщины и дети, собравшись в кучу, пошли по указанному направлению, немцы открыли по ним огонь, в результате чего оказалось много убитых и раненых", — сказано в отчетах.
В те же дни отступавшие из окрестностей Калинина немцы согнали в одно место все население нескольких деревень Некрасовского, Борисовского, Рязанского и Львовского сельсоветов, после чего отобрали трудоспособных мужчин и подростков, а остальных людей общим числом около двух тысяч человек, среди которых были матери с грудными детьми и старики, погнали в пойму реки Тьмаки. По дороге гитлеровцы всячески издевались над ними.
"Затем немцы заставили людей идти через болото в направлении на деревню Савино-Федоровское. Так как эта деревня немцами была подожжена, люди с малыми и грудными детьми вынуждены были ночевать в лесу, причем женщины, чтобы погреть детей и не дать им замерзнуть, стали разводить костры. В связи с этим без всякого предупреждения немцы стали расстреливать людей из пулеметов. В результате оказалось много убитых и раненых детей, женщин и стариков", — отмечалось в справке.
В деревне Логвино Зубцовского района немцы, отступая, согнали всех жителей в погреб. Двери забили гвоздями, обложили соломой и подожгли. В огне погибли 26 взрослых и детей.
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Массовая казнь в психбольнице

В справке рассказано и о том, как нацисты умертвили более 700 пациентов местной психиатрической больницы.
"Деревня Бурашево Калининского района, на территории которой расположена психколония имени доктора Литвинова, была занята немцами, которые сначала всех больных психколонии согнали в одно помещение, а потом подвергли больных массовому отравлению путем впрыскивания инсулина, веронала, люминала, амитолнатрия и морфия. Всего таким образом было умерщвлено 737 человек", — говорилось в документе.
Об этом было известно ранее. Совинформбюро и Народный комиссариат иностранных дел СССР много лет назад оповестили мир о бесчеловечных преступлениях нацистов в Бурашево.
Сейчас психиатрическая больница имени Литвинова — крупное специализированное учреждение, оказывающее психиатрическую помощь взрослому и детскому населению Тверской области.
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Глумление над детьми

А в городе Старица немцы зверски расправились над ранеными военнопленными красноармейцами. У здания учебного пункта местного райвоенкомата была обнаружена мусорная яма, в которой находились 83 трупа.
"Установлено, что все 83 военнопленных подвергались зверским издевательствам. У одних рты были заткнуты тряпками, у других отрублены руки, завязаны глаза и вырезаны губы", — сообщалось в справке.
В селе Ново-Семеновском Калининского района одну из беременных жительниц немцы сначала изнасиловали, а потом убили. В деревне Синцово Тургиновского района колхозницу Евдокию Трусову зарезали за то, что она попросила немецкого солдата не бросать угли на пол в ее доме.
В селе Семеновском был обнаружен труп мальчика 12 лет, у которого на лбу немцы вырезали пятиконечную звезду.
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Гитлеровцы изуверски поступили с колхозником Константином Мельниковым, жителем деревни Долгие Нивы Погорельского района, у которого дома нашли винтовку.
Немцы увели его в деревню Воскресенское, где "публично долго избивали ногами и прикладами винтовок, натравливали собак, которые откусили ему нос, рвали ноги и шею".
Когда Мельников находился уже в полубессознательном состоянии, немцы зацепили ему за подбородок железный крюк и подвесили на нем. "В таком состоянии он висел более 1,5 часа, а потом немцы сняли его и пристрелили", — говорилось в справке.
Также зафиксирован и другой факт глумления над ребенком.
"В деревне Мякишево в одном доме с немцами проживала эвакуированная жена командира Илларионова с двухлетним ребенком, которые голодовали. Немцы приучили ребенка кормиться под столом, бросая ему иногда под стол кусок сахару, который растирали сапогом, превращая в порошок. Однажды вместо сахара немцы под стол насыпали карбид. Ребенок пополз и съел карбид, приняв его за сахар, и обжег всю внутренность. Ребенок долгое время мучился, а немцы смеялись", — отмечалось в справке.
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Органы военной контрразведки оперативно получали от своих источников и военнослужащих, вышедших из окружения, сведения о положении на временно оккупированной территории и пособниках нацистов.
Одной из задач сотрудников государственной безопасности в годы войны было документирование фактов о преступлениях немецко-фашистских захватчиков.
Соответствующая работа началась задолго до издания 2 ноября 1942 года указа Президиума Верховного совета СССР об образовании Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам и общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР.
С первых дней войны сбором и документированием свидетельств о злодеяниях оккупантов на советской территории занимались 2-е (контрразведывательное) Управление НКВД СССР; 2-й отдел (с января 1942 года — 4-е (зафронтовое) Управление) НКВД СССР; Управление особых отделов НКВД СССР и особые отделы НКВД фронтов.
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29 октября, 12:17
ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
 
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