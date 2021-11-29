https://ria.ru/20211129/nato-1761320956.html

В МИД рассказали, какие шаги улучшили бы отношения России и НАТО

В МИД рассказали, какие шаги улучшили бы отношения России и НАТО - РИА Новости, 29.11.2021

В МИД рассказали, какие шаги улучшили бы отношения России и НАТО

Шансы на улучшение отношений между Россией и НАТО есть, при условии, что будут реализованы некоторые шаги, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:57

2021-11-29T17:57

2021-11-29T18:20

в мире

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Шансы на улучшение отношений между Россией и НАТО есть, при условии, что будут реализованы некоторые шаги, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко."Есть ли шансы на изменение к лучшему? Есть. Если возобладает понимание подлинных интересов европейской безопасности. А они не могут состоять в том, чтобы подвигать отношения с Россией все ближе к опасной черте. Отодвинуть от этой черты призвана реализация российских предложений", - сказал Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай".Замглавы МИД уточнил, что речь идет о предложении Москвы, сделанном в 2018 году, возобновить диалог с НАТО по военной линии, включая консультации военных экспертов для обсуждения вопросов, которые представляют взаимный интерес и вызывают озабоченность у России и российских партнеров.Также Россия предложила принять меры по снижению активности военной деятельности на основе взаимности вдоль линии непосредственного соприкосновения России и НАТО. Как пояснил Грушко, речь идет о Прибалтике, Черном море и Арктике. Кроме того, необходимо совершенствовать механизм предотвращения опасной военной деятельности и инцидентов в воздушном пространстве и на море, в первую, очередь в черноморском и в Балтийском регионах.Помимо этого, Россия в 2019 году предложила отвести районы оперативных учений от линий соприкосновений Россия-НАТО и обеспечить предотвращение инцидентов в воздухе и на море, а также определить минимально допустимые дистанции сближения самолетов и кораблей, продолжать практику взаимного информирования о предстоящих учениях и приглашения на них наблюдать."Чтобы возможности для восстановления нормального диалога появились, должны произойти фундаментальные сдвиги в самой НАТО на российском направлении, как с точки зрения военного планирования, так и с точки зрения политики", - подчеркнул замглавы МИД.Он добавил, что реализация предложений со стороны России - отвод учений и замораживание нынешней активности, "могли бы стать демонстрацией того, что шансы еще не потеряны".Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.

https://ria.ru/20211126/nato-1760985608.html

https://ria.ru/20211118/nato-1759669150.html

https://ria.ru/20211122/balans-1760207311.html

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в мире, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия