https://ria.ru/20211129/nato-1761314164.html

В МИД назвали факторы, влияющие на отношения между Россией и НАТО

В МИД назвали факторы, влияющие на отношения между Россией и НАТО - РИА Новости, 29.11.2021

В МИД назвали факторы, влияющие на отношения между Россией и НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал факторы, влияющие на отношения НАТО и России. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:29

2021-11-29T17:29

2021-11-29T17:29

в мире

йенс столтенберг

владимир путин

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал факторы, влияющие на отношения НАТО и России."Первое, что влияет на состояние отношений России и НАТО, - это, конечно, характер эволюции альянса и его представление о собственном предназначении", - сказал Грушко, выступая в Международном дискуссионном клубе "Валдай".По его словам, на сегодняшний день главное предназначение НАТО - "бороться с угрозой с Востока"."Второй фактор, который влияет на качество отношений России и НАТО, - это деградация инструментов контроля над вооружениями", - сказал он.Третьим осложняющим фактором, как отметил дипломат, являются глобализация и амбиции альянса."НАТО объявило космос и киберпространство операционными средами, ...сделан шаг в сторону их вепонизации и милитаризации", - пояснил он.Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.

https://ria.ru/20211129/rossiya-1761275142.html

https://ria.ru/20211125/nato-1760747161.html

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2021

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в мире, йенс столтенберг, владимир путин, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия