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В МИД назвали факторы, влияющие на отношения между Россией и НАТО
В МИД назвали факторы, влияющие на отношения между Россией и НАТО - РИА Новости, 29.11.2021
В МИД назвали факторы, влияющие на отношения между Россией и НАТО
Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал факторы, влияющие на отношения НАТО и России. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:29
2021-11-29T17:29
в мире
йенс столтенберг
владимир путин
александр грушко
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал факторы, влияющие на отношения НАТО и России."Первое, что влияет на состояние отношений России и НАТО, - это, конечно, характер эволюции альянса и его представление о собственном предназначении", - сказал Грушко, выступая в Международном дискуссионном клубе "Валдай".По его словам, на сегодняшний день главное предназначение НАТО - "бороться с угрозой с Востока"."Второй фактор, который влияет на качество отношений России и НАТО, - это деградация инструментов контроля над вооружениями", - сказал он.Третьим осложняющим фактором, как отметил дипломат, являются глобализация и амбиции альянса."НАТО объявило космос и киберпространство операционными средами, ...сделан шаг в сторону их вепонизации и милитаризации", - пояснил он.Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.
https://ria.ru/20211129/rossiya-1761275142.html
https://ria.ru/20211125/nato-1760747161.html
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в мире, йенс столтенберг, владимир путин, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
17:29 29.11.2021
 
В МИД назвали факторы, влияющие на отношения между Россией и НАТО

Замглавы МИД Грушко назвал амбиции НАТО фактором, влияющим на отношения России и альянса

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал факторы, влияющие на отношения НАТО и России.
"Первое, что влияет на состояние отношений России и НАТО, - это, конечно, характер эволюции альянса и его представление о собственном предназначении", - сказал Грушко, выступая в Международном дискуссионном клубе "Валдай".
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14:34
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По его словам, на сегодняшний день главное предназначение НАТО - "бороться с угрозой с Востока".
"Второй фактор, который влияет на качество отношений России и НАТО, - это деградация инструментов контроля над вооружениями", - сказал он.
Третьим осложняющим фактором, как отметил дипломат, являются глобализация и амбиции альянса.
"НАТО объявило космос и киберпространство операционными средами, ...сделан шаг в сторону их вепонизации и милитаризации", - пояснил он.
Шестого октября секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.
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В миреЙенс СтолтенбергВладимир ПутинАлександр ГрушкоНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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