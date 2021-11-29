В Рязанской области открыли мост через реку Сасовка после ремонта
Глава Рязанской области Любимов сообщил об открытии моста через реку Сасовка после ремонта
РЯЗАНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Современный мост через реку Сасовка, который открылся после капитального ремонта в Рязанской области, сделает комфортней жизнь жителей города Сасово, заявил губернатор региона Николай Любимов на церемонии открытия.
Любимов поздравил всех участников проекта с завершением работ и отметил, что за короткое время проведена реконструкция важного объекта, поскольку мост является участком основной автомагистрали для въезда в город со стороны Щацка. По словам главы региона, объединенные усилия минтранса области, администрации Сасово, проектировщиков, строителей и жителей города позволили провести все работы быстро и сдать объект на три месяца раньше.
"Особая благодарность – Андрею Михайловичу Макарову, нашему депутату в Госдуме РФ", – сказал губернатор, отметив, что именно благодаря личному участию Макарова в кратчайшие сроки был профинансирован и выполнен ремонт моста.
Также Любимов поблагодарил жителей Сасово за терпение и понимание временных неудобств, которые пришлось испытывать во время реконструкции моста.
"Но терпением граждан никто не должен злоупотреблять. Власть должна решать проблемы людей быстро. Такие современные мосты, как этот, должны появляться и в других районах области. Мост через реку Сасовку не самый крупный в регионе, но очень важный и нужный жителям Сасово, которым теперь будет удобнее жить и работать в этом городе", - сказал Любимов.
Губернатор отметил, что работа по созданию в Рязанской области современной дорожно-транспортной инфраструктуры, удобной и безопасной, будет активно продолжаться. По его словам, для решения этой задачи, которую поставил президент РФ в своем указе о национальных целях развития страны, в регионе есть и ресурсы, и технологии, и специалисты, а также поддержка федерального центра.
Депутат Андрей Макаров отметил важность того, что людей устроили результаты проделанной работы, и в случае с реконструкцией моста через Сасовку нареканий со стороны горожан не было. По словам парламентария, это является главным итогом реконструкции объекта.