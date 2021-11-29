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Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в первый день зимы
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в первый день зимы - РИА Новости, 29.11.2021
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в первый день зимы
Жителей центра Европейской России ждет первая метель в первый день зимы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета)... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T04:10
2021-11-29T04:10
2021-11-29T04:12
общество
санкт-петербург
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Жителей центра Европейской России ждет первая метель в первый день зимы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд.Он также отметил, что ночные температуры будут от 0 до -5, самой холодной ночью будет ночь на четверг с температурой до -9 градусов.Синоптики прогнозируют наиболее холодную погоду в Европейской России в Северо-Западном федеральном округе. В Санкт-Петербурге температура будет ниже, чем в Москве, на 8 градусов, до -12.
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общество, санкт-петербург, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд
04:10 29.11.2021 (обновлено: 04:12 29.11.2021)
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в первый день зимы
Научрук Гидрометцентра Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в первый день зимы