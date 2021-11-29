11:39 29.11.2021 (обновлено: 12:38 29.11.2021)
Лукашенко потребовал от Запада доказать, что Россия хочет атаковать Украину
Президент Белоруссии Лукашенко потребовал доказательств планов России напасть на Украину
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны придумали тезис якобы о планах РФ напасть на Украину и предложил им "положить факты на стол".
"В очередной раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются отстроить Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается - положите факты на стол и подтвердите этот тезис", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании по вопросам военной безопасности. Слова президента приводит агентство Sputnik.
Лукашенко в то же время считает, что приводить убедительные доводы в поддержку своих заявлений Запад не будет. Это, по его словам, видно по отношению к Белоруссии, которую обвинили в создании миграционного кризиса и в отношении которой распространяют не подтвержденные обвинения.
"Мы видим по Беларуси: "Беларусь привезла с Сомали мигрантов и перебрасывает через границу", как они заявляют. Я уже недавно говорил: тех сомалийцев всего "полтора человека" было обнаружено на территории Беларуси. Но это не слышат, да им и не надо слышать", - отметил глава белорусского государства. Он констатировал, что "начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину".
"У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность", - заключил Лукашенко.
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