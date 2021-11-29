https://ria.ru/20211129/lukashenko-1761228313.html

Лукашенко потребовал от Запада доказать, что Россия хочет атаковать Украину

Лукашенко потребовал от Запада доказать, что Россия хочет атаковать Украину - РИА Новости, 29.11.2021

Лукашенко потребовал от Запада доказать, что Россия хочет атаковать Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны придумали тезис якобы о планах РФ напасть на Украину и предложил им "положить факты на... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:39

2021-11-29T11:39

2021-11-29T12:38

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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны придумали тезис якобы о планах РФ напасть на Украину и предложил им "положить факты на стол"."В очередной раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются отстроить Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается - положите факты на стол и подтвердите этот тезис", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании по вопросам военной безопасности. Слова президента приводит агентство Sputnik.Лукашенко в то же время считает, что приводить убедительные доводы в поддержку своих заявлений Запад не будет. Это, по его словам, видно по отношению к Белоруссии, которую обвинили в создании миграционного кризиса и в отношении которой распространяют не подтвержденные обвинения."Мы видим по Беларуси: "Беларусь привезла с Сомали мигрантов и перебрасывает через границу", как они заявляют. Я уже недавно говорил: тех сомалийцев всего "полтора человека" было обнаружено на территории Беларуси. Но это не слышат, да им и не надо слышать", - отметил глава белорусского государства. Он констатировал, что "начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину"."У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность", - заключил Лукашенко.

https://ria.ru/20211123/rossiya-1760316710.html

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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, россия