https://ria.ru/20211129/lokhan-1761259090.html

Линдси Лохан объявила о помолвке

Линдси Лохан объявила о помолвке - РИА Новости, 29.11.2021

Линдси Лохан объявила о помолвке

Линдси Лохан объявила о помолвке. Она показала серию совместных кадров в Instagram со своим возлюбленным арабским финансистом Бадером Шаммасом: на них она... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:40

2021-11-29T13:40

2021-11-29T13:40

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линдси лохан

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Линдси Лохан объявила о помолвке. Она показала серию совместных кадров в Instagram со своим возлюбленным арабским финансистом Бадером Шаммасом: на них она широко улыбается и демонстрирует поклонникам кольцо.О будущем супруге актрисы известно не очень много – он предпочитает не афишировать свою жизнь, его профиль в социальных сетях закрыт от глаз посторонних.Лохан, которая в конце 1990-х и начале 2000-х годов была одной из самых востребованных актрис, в первой половине 2010-х годов оставила карьеру из-за личных проблем. В частности, Линдси несколько раз находилась в рехабах, где лечилась от наркотической зависимости.Недавно звезда решила вернуться в шоу-бизнес: в прошлом году она представила публике новую песню после 10-летнего перерыва. Также недавно стриминговый сервис Netflix анонсировал рождественский фильм с ее участием.

https://ria.ru/20210914/khadson-1749971584.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, линдси лохан