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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211116/lohan-1759155491.html
Она вернулась! В Сети разместили кадр из нового фильма с Линдси Лохан
Она вернулась! В Сети разместили кадр из нового фильма с Линдси Лохан - РИА Новости, 16.11.2021
Она вернулась! В Сети разместили кадр из нового фильма с Линдси Лохан
Стриминговый сервис Netflix разместил в Сети первый кадр из нового рождественского ромкома, в котором после долгого перерыва снялась Линдси Лохан. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T07:31
2021-11-16T07:31
культура
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кино и сериалы
линдси лохан
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix разместил в Сети первый кадр из нового рождественского ромкома, в котором после долгого перерыва снялась Линдси Лохан. На снимке актриса появляется вместе с Кордом Оверстритом, известным по участию в сериале "Хор".Название ленты пока не раскрыли. Ранее стало известно, что ее снимает Дженин Дамиан. Она же написала сценарий совместно с Майклом Дамианом, Джеффом Боннеттом и Роном Оливером.В комедии Линдси Лохан получила главную роль. Она играет избалованную наследницу империи отелей, которая готовится к свадьбе. В канун Рождества она решает покататься на лыжах, но получает серьезную травму и теряет память. Ее спасает красивый отец-одиночка.Вместе с ней в ленте также задействованы Джордж Янг, Джек Вагнер и Оливия Перес.Премьера фильма состоится на Netflix в 2022 году. Линдси Лохан, которая в конце 1990-х и начале 2000-х годов была одной из самых востребованных актрис, в первой половине 2010-х годов оставила карьеру из-за личных проблем. Последней значительной ролью звезды пока считается комедия "Временно беременна" (2009).
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, линдси лохан
07:31 16.11.2021
 
Она вернулась! В Сети разместили кадр из нового фильма с Линдси Лохан

Netflix представил первый кадр из нового фильма с Линдси Лохан

© NetflixКадр из новой рождественской комедии Netflix
Кадр из новой рождественской комедии Netflix
© Netflix
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix разместил в Сети первый кадр из нового рождественского ромкома, в котором после долгого перерыва снялась Линдси Лохан.
На снимке актриса появляется вместе с Кордом Оверстритом, известным по участию в сериале "Хор".
Название ленты пока не раскрыли. Ранее стало известно, что ее снимает Дженин Дамиан. Она же написала сценарий совместно с Майклом Дамианом, Джеффом Боннеттом и Роном Оливером.
В комедии Линдси Лохан получила главную роль. Она играет избалованную наследницу империи отелей, которая готовится к свадьбе. В канун Рождества она решает покататься на лыжах, но получает серьезную травму и теряет память. Ее спасает красивый отец-одиночка.
Вместе с ней в ленте также задействованы Джордж Янг, Джек Вагнер и Оливия Перес.
Премьера фильма состоится на Netflix в 2022 году.
Линдси Лохан, которая в конце 1990-х и начале 2000-х годов была одной из самых востребованных актрис, в первой половине 2010-х годов оставила карьеру из-за личных проблем. Последней значительной ролью звезды пока считается комедия "Временно беременна" (2009).
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КультураNetflixНовости культурыКино и сериалыЛиндси Лохан
 
 
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