https://ria.ru/20211116/lohan-1759155491.html

Она вернулась! В Сети разместили кадр из нового фильма с Линдси Лохан

Она вернулась! В Сети разместили кадр из нового фильма с Линдси Лохан - РИА Новости, 16.11.2021

Она вернулась! В Сети разместили кадр из нового фильма с Линдси Лохан

Стриминговый сервис Netflix разместил в Сети первый кадр из нового рождественского ромкома, в котором после долгого перерыва снялась Линдси Лохан. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T07:31

2021-11-16T07:31

2021-11-16T07:31

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линдси лохан

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix разместил в Сети первый кадр из нового рождественского ромкома, в котором после долгого перерыва снялась Линдси Лохан. На снимке актриса появляется вместе с Кордом Оверстритом, известным по участию в сериале "Хор".Название ленты пока не раскрыли. Ранее стало известно, что ее снимает Дженин Дамиан. Она же написала сценарий совместно с Майклом Дамианом, Джеффом Боннеттом и Роном Оливером.В комедии Линдси Лохан получила главную роль. Она играет избалованную наследницу империи отелей, которая готовится к свадьбе. В канун Рождества она решает покататься на лыжах, но получает серьезную травму и теряет память. Ее спасает красивый отец-одиночка.Вместе с ней в ленте также задействованы Джордж Янг, Джек Вагнер и Оливия Перес.Премьера фильма состоится на Netflix в 2022 году. Линдси Лохан, которая в конце 1990-х и начале 2000-х годов была одной из самых востребованных актрис, в первой половине 2010-х годов оставила карьеру из-за личных проблем. Последней значительной ролью звезды пока считается комедия "Временно беременна" (2009).

https://ria.ru/20211010/komediya-1753629404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы, линдси лохан