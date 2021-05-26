https://ria.ru/20210526/lohan-1733811236.html

Линдси Лохан впервые за долгое время получила главную роль в кино

Линдси Лохан впервые за долгое время получила главную роль в кино - РИА Новости, 26.05.2021

Линдси Лохан впервые за долгое время получила главную роль в кино

Американскую актрису впервые за долгое время утвердили на главную роль в кино. Речь о рождественской комедии, которую готовит стриминговый сервис Netflix,... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:41

2021-05-26T18:41

2021-05-26T18:41

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американскую актрису впервые за долгое время утвердили на главную роль в кино. Речь о рождественской комедии, которую готовит стриминговый сервис Netflix, сообщает Variety. Звезда "Дрянных девчонок" и "Чумовой пятницы" сыграет избалованную наследницу империи отелей, которая готовится к свадьбе. В канун Рождества она решает покататься на лыжах, но получает серьезную травму и теряет память. Ее спасает красивый отец-одиночка. Фильм, у которого пока нет названия, снимет Дженин Дамиан. Она же написала сценарий совместно с Майклом Дамианом, Джеффом Боннеттом и Роном Оливером. Производство ленты, по информации Variety, начнется в ноябре. Точная дата выхода комедии, как и другие подробности, будут объявлены позже. Линдси Лохан, которая в конце 1990-х и начале 2000-х годов была одной из самых востребованных актрис, в первой половине 2010-х годов оставила карьеру из-за личных проблем. Последней значительной ролью звезды 2000-х пока считается комедия "Временно беременна" (2009).

https://ria.ru/20200404/1569552579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, линдси лохан, кино и сериалы, новости культуры