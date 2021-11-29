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Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге
Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге - РИА Новости, 29.11.2021
Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге
Эпидемическая обстановка в Петербурге остается напряженной, но контролируемой, осеннюю волну коронавируса удается удерживать, сообщил губернатор города... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:43
2021-11-29T19:06
распространение коронавируса
санкт-петербург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
вакцинация
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Эпидемическая обстановка в Петербурге остается напряженной, но контролируемой, осеннюю волну коронавируса удается удерживать, сообщил губернатор города Александр Беглов."Эпидемическая обстановка в Петербурге остается напряженной, но контролируемой. Основные меры противодействия пандемии сохраняются в Петербурге до 31 января", - добавил губернатор."По режиму ограничений на период новогодних каникул определимся позднее. Важно быть готовыми к любому сценарию, в том числе и к возможному ухудшению ситуации. Многое будет зависеть от вас, уважаемые петербуржцы. Чтобы хорошо встретить Новый год, без дополнительных ограничений, важно, чтобы как можно больше петербуржцев были привитыми", - сказал он."Обращаюсь ко всем, кто еще этого не сделал: "Чем больше вакцинированных будет в нашем городе, тем более безопасными будут новогодние и рождественские праздники. Защитите свое здоровье и здоровье своих близких", - добавил губернатор.При этом он отметил, что у Петербурга "хорошие шансы провести зимние каникулы лучше, чем год назад"."В отличие от прошлых новогодних праздников нами накоплен большой опыт проведения мероприятий по безопасным стандартам", - сказал Беглов.
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санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, вакцинация, александр беглов, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
18:43 29.11.2021 (обновлено: 19:06 29.11.2021)
 
Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге

Губернатор Петербурга Беглов: эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Эпидемическая обстановка в Петербурге остается напряженной, но контролируемой, осеннюю волну коронавируса удается удерживать, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Сегодня нам удается удерживать осеннюю волну коронавируса, но темпы вакцинации, от которых зависит скорость формирования коллективного иммунитета, необходимо увеличивать", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
"Эпидемическая обстановка в Петербурге остается напряженной, но контролируемой. Основные меры противодействия пандемии сохраняются в Петербурге до 31 января", - добавил губернатор.
"По режиму ограничений на период новогодних каникул определимся позднее. Важно быть готовыми к любому сценарию, в том числе и к возможному ухудшению ситуации. Многое будет зависеть от вас, уважаемые петербуржцы. Чтобы хорошо встретить Новый год, без дополнительных ограничений, важно, чтобы как можно больше петербуржцев были привитыми", - сказал он.
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"Обращаюсь ко всем, кто еще этого не сделал: "Чем больше вакцинированных будет в нашем городе, тем более безопасными будут новогодние и рождественские праздники. Защитите свое здоровье и здоровье своих близких", - добавил губернатор.
При этом он отметил, что у Петербурга "хорошие шансы провести зимние каникулы лучше, чем год назад".
"В отличие от прошлых новогодних праздников нами накоплен большой опыт проведения мероприятий по безопасным стандартам", - сказал Беглов.
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