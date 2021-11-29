https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761329397.html
Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге
Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге - РИА Новости, 29.11.2021
Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге
Эпидемическая обстановка в Петербурге остается напряженной, но контролируемой, осеннюю волну коронавируса удается удерживать, сообщил губернатор города... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:43
2021-11-29T18:43
2021-11-29T19:06
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здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Эпидемическая обстановка в Петербурге остается напряженной, но контролируемой, осеннюю волну коронавируса удается удерживать, сообщил губернатор города Александр Беглов."Эпидемическая обстановка в Петербурге остается напряженной, но контролируемой. Основные меры противодействия пандемии сохраняются в Петербурге до 31 января", - добавил губернатор."По режиму ограничений на период новогодних каникул определимся позднее. Важно быть готовыми к любому сценарию, в том числе и к возможному ухудшению ситуации. Многое будет зависеть от вас, уважаемые петербуржцы. Чтобы хорошо встретить Новый год, без дополнительных ограничений, важно, чтобы как можно больше петербуржцев были привитыми", - сказал он."Обращаюсь ко всем, кто еще этого не сделал: "Чем больше вакцинированных будет в нашем городе, тем более безопасными будут новогодние и рождественские праздники. Защитите свое здоровье и здоровье своих близких", - добавил губернатор.При этом он отметил, что у Петербурга "хорошие шансы провести зимние каникулы лучше, чем год назад"."В отличие от прошлых новогодних праздников нами накоплен большой опыт проведения мероприятий по безопасным стандартам", - сказал Беглов.
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18:43 29.11.2021 (обновлено: 19:06 29.11.2021)
Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге
Губернатор Петербурга Беглов: эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости.
Эпидемическая обстановка в Петербурге
остается напряженной, но контролируемой, осеннюю волну коронавируса удается удерживать, сообщил губернатор города Александр Беглов
.
"Сегодня нам удается удерживать осеннюю волну коронавируса, но темпы вакцинации, от которых зависит скорость формирования коллективного иммунитета, необходимо увеличивать", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург
".
"Эпидемическая обстановка в Петербурге остается напряженной, но контролируемой. Основные меры противодействия пандемии сохраняются в Петербурге до 31 января", - добавил губернатор.
"По режиму ограничений на период новогодних каникул определимся позднее. Важно быть готовыми к любому сценарию, в том числе и к возможному ухудшению ситуации. Многое будет зависеть от вас, уважаемые петербуржцы. Чтобы хорошо встретить Новый год, без дополнительных ограничений, важно, чтобы как можно больше петербуржцев были привитыми", - сказал он.
"Обращаюсь ко всем, кто еще этого не сделал: "Чем больше вакцинированных будет в нашем городе, тем более безопасными будут новогодние и рождественские праздники. Защитите свое здоровье и здоровье своих близких", - добавил губернатор.
При этом он отметил, что у Петербурга "хорошие шансы провести зимние каникулы лучше, чем год назад".
"В отличие от прошлых новогодних праздников нами накоплен большой опыт проведения мероприятий по безопасным стандартам", - сказал Беглов.