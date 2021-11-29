https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761250584.html
В России рассматривают возможные решения из-за омикрон-штамма
В России рассматривают возможные решения из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021
В России рассматривают возможные решения из-за омикрон-штамма
Россия рассматривает возможные решения в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:51
2021-11-29T12:51
2021-11-29T14:02
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия рассматривает возможные решения в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались, буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них и объявит", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных ограничениях.
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россия, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:51 29.11.2021 (обновлено: 14:02 29.11.2021)
В России рассматривают возможные решения из-за омикрон-штамма
Замглавы МИД Иванов: в России рассматривают возможные решения из-за омикрон-штамма