https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761224017.html
В ВОЗ считают, что вакцины защитят от смерти при заражении омикрон-штаммом
В ВОЗ считают, что вакцины защитят от смерти при заражении омикрон-штаммом - РИА Новости, 29.11.2021
В ВОЗ считают, что вакцины защитят от смерти при заражении омикрон-штаммом
Всемирная организация здравоохранения на фоне возникновения нового штамма коронавируса "омикрон" предполагает, что имеющиеся вакцины позволяют в некоторой... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:10
2021-11-29T11:10
2021-11-29T11:12
распространение коронавируса
в мире
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 29 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения на фоне возникновения нового штамма коронавируса "омикрон" предполагает, что имеющиеся вакцины позволяют в некоторой степени защитить от тяжелого течения COVID и смерти."Несмотря на неопределенность, разумно предполагать, что имеющиеся ныне вакцины в некоторой степени защищают от тяжелого течения болезни и летального исхода ", - говорится в докладе организации.
https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761221947.html
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в мире, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:10 29.11.2021 (обновлено: 11:12 29.11.2021)
В ВОЗ считают, что вакцины защитят от смерти при заражении омикрон-штаммом
В ВОЗ считают, что вакцины защитят от смерти при заражении омикрон-штаммом коронавируса