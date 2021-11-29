https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761224017.html

В ВОЗ считают, что вакцины защитят от смерти при заражении омикрон-штаммом

В ВОЗ считают, что вакцины защитят от смерти при заражении омикрон-штаммом - РИА Новости, 29.11.2021

В ВОЗ считают, что вакцины защитят от смерти при заражении омикрон-штаммом

Всемирная организация здравоохранения на фоне возникновения нового штамма коронавируса "омикрон" предполагает, что имеющиеся вакцины позволяют в некоторой... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:10

2021-11-29T11:10

2021-11-29T11:12

распространение коронавируса

в мире

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115621_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_3e417c509a71668f6714c440c95a5647.jpg

ЖЕНЕВА, 29 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения на фоне возникновения нового штамма коронавируса "омикрон" предполагает, что имеющиеся вакцины позволяют в некоторой степени защитить от тяжелого течения COVID и смерти."Несмотря на неопределенность, разумно предполагать, что имеющиеся ныне вакцины в некоторой степени защищают от тяжелого течения болезни и летального исхода ", - говорится в докладе организации.

https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761221947.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса