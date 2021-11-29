https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761218821.html

Большинство тестов позволяют выявлять омикрон-штамм, заявили в ВОЗ

Большинство тестов позволяют выявлять омикрон-штамм, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 29.11.2021

Большинство тестов позволяют выявлять омикрон-штамм, заявили в ВОЗ

Большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм коронавируса "омикрон", заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:43

2021-11-29T10:43

2021-11-29T10:48

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЖЕНЕВА, 29 ноя - РИА Новости. Большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм коронавируса "омикрон", заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Большинство диагностических тестов продолжают работать и могут выявлять вызывающий беспокойство штамм "омикрон", - говорится в докладе ВОЗ для стран-членов организации.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211129/vich-1761199068.html

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в мире, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса