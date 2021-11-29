Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/kitay-1761265357.html
Си Цзиньпин рассказал об итогах энергетического сотрудничества с Россией
Си Цзиньпин рассказал об итогах энергетического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 29.11.2021
Си Цзиньпин рассказал об итогах энергетического сотрудничества с Россией
Россия и Китай добились выдающихся результатов в области энергетического сотрудничества, китайская сторона готова налаживать с РФ более тесное взаимодействие в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:49
2021-11-29T13:49
в мире
китай
си цзиньпин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738634945_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_7b63f4b9db2ca452f73f6e20d4651ecd.jpg
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Россия и Китай добились выдающихся результатов в области энергетического сотрудничества, китайская сторона готова налаживать с РФ более тесное взаимодействие в этой сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Китай готов налаживать с Россией более тесное энергетическое партнерство, совместно поддерживать энергетическую безопасность и реагировать на вызовы глобального изменения климата", - говорится в поздравительном письме Си Цзиньпина, направленном участникам III Российско-китайского энергетического бизнес-форума, текст которого приводит Центральное телевидение Китая.Лидер Китая отметил, что энергетика - важное направление сотрудничества между двумя странами."Обе стороны преодолели последствия пандемии COVID-19, добились роста торговли энергоносителями, вопреки тенденции, успешно продвигали крупные проекты сотрудничества и продолжали расширять сотрудничество в новых областях", - говорится в тексте.
https://ria.ru/20211129/forum-1761210684.html
https://ria.ru/20211125/kitay-1760682150.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738634945_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_d5334c234d9329a57e700ef346bf52ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, китай, си цзиньпин, россия
13:49 29.11.2021
 
Си Цзиньпин рассказал об итогах энергетического сотрудничества с Россией

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов налаживать с Россией тесное энергетическое партнерство

© AP Photo / How Hwee Young, PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / How Hwee Young, Pool
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Россия и Китай добились выдающихся результатов в области энергетического сотрудничества, китайская сторона готова налаживать с РФ более тесное взаимодействие в этой сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китай готов налаживать с Россией более тесное энергетическое партнерство, совместно поддерживать энергетическую безопасность и реагировать на вызовы глобального изменения климата", - говорится в поздравительном письме Си Цзиньпина, направленном участникам III Российско-китайского энергетического бизнес-форума, текст которого приводит Центральное телевидение Китая.
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 09:49
Россия и Китай подпишут около 20 соглашений на энергетическом форуме
Лидер Китая отметил, что энергетика - важное направление сотрудничества между двумя странами.
"Обе стороны преодолели последствия пандемии COVID-19, добились роста торговли энергоносителями, вопреки тенденции, успешно продвигали крупные проекты сотрудничества и продолжали расширять сотрудничество в новых областях", - говорится в тексте.
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 12:25
В Китае отметили усиление военного сотрудничества с Россией
 
В миреКитайСи ЦзиньпинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
01:05В России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
01:00Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
00:44В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в Сирии
00:41Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
00:18Ревизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в Пентагоне
00:08Гендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник
Лента новостейМолния
Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворотаВ России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИРеспубликанцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"В Пентагоне подтвердили новое расследование авиаударов США в СирииПадение британского F-35 с авианосца попало на видеоРевизия дислокации войск США предполагает борьбу с ИГ*, заявили в ПентагонеГендиректора "Вертолетов России" назначат замглавы ОАК, сообщил источник