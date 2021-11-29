https://ria.ru/20211129/kitay-1761265357.html
Си Цзиньпин рассказал об итогах энергетического сотрудничества с Россией
Си Цзиньпин рассказал об итогах энергетического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 29.11.2021
Си Цзиньпин рассказал об итогах энергетического сотрудничества с Россией
Россия и Китай добились выдающихся результатов в области энергетического сотрудничества, китайская сторона готова налаживать с РФ более тесное взаимодействие в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:49
2021-11-29T13:49
2021-11-29T13:49
в мире
китай
си цзиньпин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738634945_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_7b63f4b9db2ca452f73f6e20d4651ecd.jpg
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Россия и Китай добились выдающихся результатов в области энергетического сотрудничества, китайская сторона готова налаживать с РФ более тесное взаимодействие в этой сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Китай готов налаживать с Россией более тесное энергетическое партнерство, совместно поддерживать энергетическую безопасность и реагировать на вызовы глобального изменения климата", - говорится в поздравительном письме Си Цзиньпина, направленном участникам III Российско-китайского энергетического бизнес-форума, текст которого приводит Центральное телевидение Китая.Лидер Китая отметил, что энергетика - важное направление сотрудничества между двумя странами."Обе стороны преодолели последствия пандемии COVID-19, добились роста торговли энергоносителями, вопреки тенденции, успешно продвигали крупные проекты сотрудничества и продолжали расширять сотрудничество в новых областях", - говорится в тексте.
https://ria.ru/20211129/forum-1761210684.html
https://ria.ru/20211125/kitay-1760682150.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738634945_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_d5334c234d9329a57e700ef346bf52ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, си цзиньпин, россия
Си Цзиньпин рассказал об итогах энергетического сотрудничества с Россией
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов налаживать с Россией тесное энергетическое партнерство