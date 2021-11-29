https://ria.ru/20211129/kitay-1761265357.html

Си Цзиньпин рассказал об итогах энергетического сотрудничества с Россией

Си Цзиньпин рассказал об итогах энергетического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 29.11.2021

Си Цзиньпин рассказал об итогах энергетического сотрудничества с Россией

Россия и Китай добились выдающихся результатов в области энергетического сотрудничества, китайская сторона готова налаживать с РФ более тесное взаимодействие в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:49

2021-11-29T13:49

2021-11-29T13:49

в мире

китай

си цзиньпин

россия

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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Россия и Китай добились выдающихся результатов в области энергетического сотрудничества, китайская сторона готова налаживать с РФ более тесное взаимодействие в этой сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Китай готов налаживать с Россией более тесное энергетическое партнерство, совместно поддерживать энергетическую безопасность и реагировать на вызовы глобального изменения климата", - говорится в поздравительном письме Си Цзиньпина, направленном участникам III Российско-китайского энергетического бизнес-форума, текст которого приводит Центральное телевидение Китая.Лидер Китая отметил, что энергетика - важное направление сотрудничества между двумя странами."Обе стороны преодолели последствия пандемии COVID-19, добились роста торговли энергоносителями, вопреки тенденции, успешно продвигали крупные проекты сотрудничества и продолжали расширять сотрудничество в новых областях", - говорится в тексте.

https://ria.ru/20211129/forum-1761210684.html

https://ria.ru/20211125/kitay-1760682150.html

китай

россия

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в мире, китай, си цзиньпин, россия