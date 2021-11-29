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На Украине помечтали о "трусости" русских солдат
Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство" - РИА Новости, 29.11.2021
На Украине помечтали о "трусости" русских солдат
Российская армия труслива и "побежит" при первых признаках сопротивления. С таким утверждением в эфире YouTube-канала "Апостроф" выступил полковник запаса... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T00:59
2021-11-29T00:59
2021-11-29T00:59
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российская армия труслива и "побежит" при первых признаках сопротивления. С таким утверждением в эфире YouTube-канала "Апостроф" выступил полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский.Полковник также выразил мнение, что Россия якобы ведет "захватническую войну", а Украина "защищает свой дом".Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Он также обещал устроить России "страшную мясорубку" и утверждал, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. А политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".В то же время военный корреспондент Дэвид Экс в статье для журнала Forbes на прошлой неделе выразил мнение, что в текущем состоянии украинская армия способна сражаться только в войне низкой интенсивности, а при столкновении с Россией победы ожидать не приходится.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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в мире, украина, ситуация на украине, россия
Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"
Полковник Недзельский заявил, что ВСУ обратят "трусливую" российскую армию в "бегство"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российская
армия труслива и "побежит" при первых признаках сопротивления. С таким утверждением в эфире YouTube-канала "Апостроф"
выступил полковник запаса Вооруженных сил Украины
Петр Недзельский.
"Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" – это говорильня", - заявил он.
Полковник также выразил мнение, что Россия якобы ведет "захватническую войну", а Украина "защищает свой дом".
Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Он также обещал устроить России "страшную мясорубку" и утверждал, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. А политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".
В то же время военный корреспондент Дэвид Экс в статье для журнала Forbes
на прошлой неделе выразил мнение, что в текущем состоянии украинская армия способна сражаться только в войне низкой интенсивности, а при столкновении с Россией победы ожидать не приходится.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.