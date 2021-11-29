https://ria.ru/20211129/gladkov-1760964091.html

Вячеслав Гладков: коронавирус никуда не ушел и не уйдет к Новому году

Вячеслав Гладков: коронавирус никуда не ушел и не уйдет к Новому году - РИА Новости, 29.11.2021

Вячеслав Гладков: коронавирус никуда не ушел и не уйдет к Новому году

Власти Белгородской области делают все, чтобы бороться с распространением коронавирусной инфекцией и не вводить дополнительных ограничений, но ситуация пока... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:00

2021-11-29T11:00

2021-11-29T16:15

белгородская область

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белгородская область

шебекинский район

вячеслав гладков

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Власти Белгородской области делают все, чтобы бороться с распространением коронавирусной инфекцией и не вводить дополнительных ограничений, но ситуация пока остается напряженной, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. В интервью РИА Новости он рассказал, почему рекомендует встретить Новый год дома, не уезжая никуда, и насколько сильно могла бы снизиться заболеваемость, если бы все жители вакцинировались, а также об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств, планах по развитию IT-кластера и своих требованиях к качеству работы глав муниципалитетов. Беседовала Дарья Ураева.– Вячеслав Владимирович, вы уже год работает в регионе. Можете уже назвать основные достижения за это время?– Если говорить просто, по-человечески, я надеюсь, мои достижения видны народу. Все, что делает правительство области, делается для человека. Президент России ставит перед главами регионов основную задачу – это улучшение жизни каждого человека. Для себя я четко сформировал план действий в этом направлении и следую ему. Белгородская область, безусловно, один из самых ярких регионов в стране, с большим количеством достижений, образцовый по многим направлениям. В области много людей, которые живут очень хорошо, с нормальным достатком. В отличие от многих регионов, тут есть четко сформированный средний класс. Но, конечно же, первая категория жителей, для которых я начал принимать первостепенные меры по улучшению жизни, – это те, кто живет плохо. Таких людей в регионе достаточное количество, все они разные. Семьи с детьми-инвалидами, многодетные, "дети войны", технические сотрудники бюджетной сферы. Мои первые шаги были направлены на решение социальных проблем. Необходимо было начать помогать людям, которым тяжелее всего. И в течение 2021 года мы это делали и продолжаем сейчас.Для привлечения высококвалифицированных специалистов в регионе создаются условия для комфортной жизни, прорабатываются различные механизмы поддержки жителей. В центре внимания – человек и его потребности. Мы в этом году увеличили зарплаты бюджетникам на 20%, эта мера коснулась 55 тысяч работников. Ежемесячную региональную выплату начали получать и 82 тысячи "детей войны". В этом году удалось решить проблему с водоснабжением для 150 тысяч человек, в следующем году стоит задача полностью закрыть этот вопрос. Для этого в бюджете на 2022 году предусмотрено 7,5 миллиардов рублей.Мы сформулировали на сегодняшний день валовый региональный продукт в размере порядка 970 миллиардов рублей в год. По расчетам экономистов, мы можем удвоить этот показатель уже к 2030 году. Это круто. Тем более, с учетом всех сложностей в экономике из-за пандемии. Зачем? Чтобы создать больше рабочих мест, чтобы сильный регион стал в два раза сильнее.– Нужна ли вам поддержка федерального правительства для дальнейшего развития тех направлений, о которых вы рассказали?– Конечно, нужна. Сколько бы ни было денег у региона, у федерального центра все равно их больше. И количество механизмов поддержки у федерации больше. Я считаю, что мы здесь очень сильно недорабатываем. Зачастую мои заместители, руководители органов власти не понимают, зачем им ехать в Москву, просить содействия у федерального центра. Я с этим категорически не согласен, поэтому принял решение поменять структуру правительства. Мы сейчас формируем вместо департаментов отраслевые региональные министерства. Мне нужен статус министра регионального правительства для того, чтобы человек мог заходить в любые кабинеты федеральных министерств.Приведу пример: на протяжении последних лет Белгородская область – сельскохозяйственный регион не получала на развитие этой отрасли от правительства России ничего. Почему? Потому что запросов не было. В итоге ездил сам, встречался, проговаривал, защищал выделение нам средств. В итоге на следующий год мы защитили 530 миллионов рублей. Эти средства пойдут на развитие трех сел: ремонт школы, культурного центра, строительство МФЦ, освещение улиц, водопроводы – это то, о чем люди просят каждый день. Это то, что и называется комфортной жизнью населения. Мы можем сделать это все и на свои деньги, но при поддержке Москвы срок реализации таких проектов сократится в разы. То есть мы не просто обещаем и делаем, а мы обещаем и делаем в два раза быстрее. Ресурсная поддержка федерального центра архиважна для нас, но на сегодняшний день мы используем ее недостаточно. Будем работать в этом направлении.– В этом году Белгородская область получила инфраструктурный бюджетный кредит на 4,4 миллиарда рублей. Вы подавали заявку на будущий год?– Да. Мы подали заявку еще на 7,5 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на развитие нескольких микрорайонов, нужно подвести коммуникации, дороги, нужна социальная инфраструктура – школы, детские сады.– В конце октября в Белгородскую область как регион со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса выезжало руководство Росздравнадзора. Как вы оцениваете эпидемиологическую обстановку сейчас? Уменьшились ли темпы распространения инфекции после нерабочих дней? Каков запас свободного коечного фонда?– Ситуация с коронавирусом, как и везде, напряженная, но мы с ней боремся. Есть три основных направления работы. Первое – разорвать цепочки заражений. Второе – улучшить качество медицинского обслуживания. Третье – стабилизировать объемы поставок кислорода в наши лечебные учреждения.Мы никого не заставляли прививаться: активно убеждали, выстраивали новые формы, приходили домой, на рабочие места, искали тех врачей, которые доходчиво доносят информацию до людей. Было много работы, и она дала результат.Что нам дала вакцинация? Если помните, в июле во многих регионах "загорелось", и пошел рост заболеваемости. В Белгородской области этого не было. Мы прошли тот период очень спокойно. В сентябре, когда огромное количество людей вернулись с отдыха, дети пошли в школу, у нас через две недели с этого момента начался рост. Если в феврале у нас было развернуто 700-800 коек с кислородом, то на сегодняшний день – 3 606. Плюс мы разворачиваем еще 850 коек, которые к середине декабря будут подключены к кислороду. Также мы строим два больших инфекционных центра в Белгороде и Старом Осколе.Мы понимаем, что сейчас 900 тысяч человек вакцинировались. Это много, и люди спрашивают, а почему же тогда болеют? Да, есть 900 тысяч привитых, а еще 600 тысяч не привиты. Вы представляете, если эти 600 тысяч заболеют? Разве легче от того, что 900 тысяч вакцинированы? Конечно, нет. Поэтому для меня важно не количество привитых, а количество не привитых. И оно меня пугает.Мы увеличили объем затрат из областного бюджета на лекарственное обеспечение. Из бюджетов всех уровней – федерального, ОМС, областного – на ковид потратили уже 5 миллиардов рублей.Да, к нам приезжал Росздравнадзор. Но я обращался в Министерство здравоохранения и бесконечно им благодарен. С начала июля они присылают к нам специалистов, приезжал главный инфекционист страны. Мы постоянно советуемся.Мы увидели, что нам катастрофически не хватает специалистов среднего звена. Перестроили программу высшего и среднего образования, чтобы уже весной к нам пришли 450 человек в отрасль – сейчас нам не хватает 720 человек. Каждый день мы ищем новые пути решения проблем. Посмотрели, что 600 молодых женщин в здравоохранении находятся в декрете. Как их вернуть? Приняли решение: если женщина досрочно выходит из декрета, то мы ежемесячно платим ей 35 тысяч рублей. Сейчас уже 48 сотрудниц вышли на работу, в первую очередь в первичное звено здравоохранения.Таких подходов много. В этом году мы пошли на беспрецедентный шаг – выделили 700 млн рублей на приобретение квартир для врачей. То есть у меня 181 ставка была пуста в ЦРБ по области. Выделили 700 млн на приобретение жилья, чтобы на это жилье привлечь врачей.– Белгородская область стала одним из регионов РФ, где ввели обязательную вакцинацию от ковида для граждан 60 лет и старше. Насколько эффективной оказалась эта мера и другие введенные в регионе ограничения?– Я выборное лицо, меня выбирали люди. И я четко понимаю, что любые ограничения и запреты ударяют по мне, как по человеку, за которого проголосовало большое количество людей. Но я буду это делать, потому что четко понимаю и всем говорю – мы можем считать, что все это ерунда, но, когда приходишь в ковидный госпиталь, заходишь в реанимацию, все воспринимается по-другому. Когда видишь, как люди умирают: начиная с 9-летних детей и заканчивая 90-летними стариками. Когда тебе по ночам звонят: "Помогите". А ты помочь не можешь, потому что все койки заняты. До сентября у нас привитых болело только 1,4%. Когда в сентябре ситуация ухудшилась, число заболевших среди вакцинированных выросло до 25-30%. Из заболевших привитых только 10 % переходило в среднюю тяжесть. И только один-два из 3 600 болевших находились в реанимации.Вывод: если бы все вакцинировались, заболеваемость у нас минимум в три раза была бы меньше. Вот вам эффект. Но я согласен, что ограничительные меры вызывают эмоциональность, с которой нужно работать – больше объяснять людям через все каналы коммуникаций.– Вы рассматриваете возможность введения дополнительных ограничительных мер, в частности, в новогодние праздники?– Честно, я очень не хочу этого делать. И какие-то глупые, необоснованные решения принимать не буду. Но все зависит, на самом деле, не столько от меня, сколько от эпидемиологической ситуации. Буду реагировать на ее изменения. Если будет улучшение, я за то, чтобы Новый год был Новым годом. Конечно, хотелось бы, чтобы Новый год люди встретили как положено. В прошлом году после новогодних праздников у нас не было прироста заболевших, потому что все встречали праздник дома, гуляли на улице и не выезжали за пределы региона. Я хочу, чтобы эти новогодние праздники у нас прошли в таком же формате.Подчеркну, что на сегодняшний день вводить новые ограничения не планируется, но, если ситуация будет ухудшаться, буду действовать, исходя из нее. На весах – ценность праздника и ценностей человеческих жизней. Но мы делаем очень много для того, чтобы новогодние праздники прошли максимально комфортно.– Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, вы ждете гостей из других регионов на новогодние праздники?– Я исхожу из того, что ковид никуда не ушел и не уйдет через месяц. Поэтому я посоветовал бы всем – не только жителям Белгородской области, но всем жителям Российской Федерации – новогодние праздники, как самый главный семейный праздник, встретить дома в кругу семьи.– Недавно вы уволили двух своих заместителей, которые фигурировали в резонансной истории с передачей находящейся в собственности региона квартиры. Чем закончилась история? В целом вас устраивает работа правительства области?– Эта история близка к завершению. Квартира будет передана в собственность Белгородской области. Такое решение приняли собственники квартиры. Это первое. Второе: принято решение частично покрывать расходы чиновников за аренду жилья, выдавать квартиры больше не будем. Точка. Да, чиновник такой же человек, но сегодня в обществе мы видим большой запрос на справедливость. Поэтому для меня главный приоритет – обеспечить квартирами врачей, полицейских. Я надеюсь, мы подойдем к обеспечению квартирами и педагогов, учителей. Да, у меня сократится количество желающих высококвалифицированных специалистов работать в моей команде, но я буду искать решения этой проблемы другими путями: привлекать как можно больше местных специалистов – в этом направлении запрос у населения Белгородской области очень большой.– Месяц назад мэр Белгорода Юрий Галдун ушел в отставку. Были ли вы довольны его работой?– У меня есть определенный уровень требований к качеству работы глав муниципальных образований. Столица Белгородской области – это особый муниципалитет, особый статус, который нужно поддерживать. Поэтому мне нужно время для того, чтобы понять человека, качество его работы. Давать оценку работы Юрия Владимировича не совсем правильно, потому что он уже покинул свой пост. Эта страница уже перевернута. Я хочу, чтобы Белгород развивался, чтобы он был как можно более зеленым, цветущим и ярким, современным, чтобы он занимал более высокие позиции в различных рейтингах среди городов не только нашей страны, но и мира. Для чего мне это нужно? Не для моего пиара или продвижения. Это конкуренция за людей. Я хочу, чтобы наши граждане не уезжали, чтобы к нам приезжали специалисты из других регионов. И для этого я должен иметь высококонкурентную городскую среду. Поэтому мои требования к руководителю Белгорода будут увеличиваться с каждым днем.– Когда будет назначен новый руководитель администрации города? Есть ли у вас кандидат на эту должность?– Сейчас обязанности мэра исполняет Иванов Антон Александрович. Он готовится к конкурсу на эту должность. На сегодняшний день мне нравится его подход к работе, я поддерживаю Антона Александровича. У нас каждый день начинается в 6:30, мы прогуливаемся по городу и проверяем качество выполняемых работ.– В конце июля вы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать создание в регионе особой экономической зоны. Когда, по-вашему мнению, может быть принято решение о ее создании, и кто рассматривается в качестве якорных резидентов?– Сейчас мы совместно с министерством экономического развития РФ и советником президента по экономике занимаемся подготовкой нормативно-правовых документов. Мы идем по установленному в таких случаях порядку. Особая экономическая зона позволит более качественно конкурировать с другими регионами за объем привлекаемых инвестиций на территорию Белгородской области. Говорить о конкретных проектах, наверное, пока преждевременно. Сейчас мы ведем переговоры с инвесторами.– Вы заявляли о планах развивать в регионе кинокластер, эти планы в силе? В какой стадии реализация идеи, общались ли вы с продюсерами? Какие есть договоренности?– Что касается кинокластера, к нам приезжали представители Фонда кино, министерства культуры, с которыми мы заключили соглашение. Мы уже были готовы сделать тур по Белгородской области, показать локации, где можно снимать сериалы, фильмы, в том числе документальное кино. Но ковид вмешался в эти планы. Но я очень рад, что, несмотря на пандемию, в Белгородской области начались съемки масштабного фильма "Рождение империи" о жизни Петра I. Он должен выйти на экраны в 2023 году. Я уверен, что белгородцам будет приятно увидеть на больших экранах родные пейзажи. И, конечно, это дает возможность развивать новые направления в экономике, это и туризм, и имидж территории, и гостиничный бизнес, и общепит, то есть это те компетенции, которые мы целенаправленно хотим развивать.– Как развивается белгородский IT-кластер? Может ли регион предложить что-то крупным игрокам этого рынка?– У нас достаточно много хороших разработок. Например, наша компания разработала программу обеспечения парковок Москвы. Ее разработки задействованы и в других крупных городах страны – Санкт-Петербурге, Казани. То есть в этой сфере мы достаточно высококонкурентны. Наши предприятия, входящие в IT-кластер, сопровождают самые посещаемые сайты федерального министерства культуры, мы достаточно активно принимаем участие в разработке всех их цифровых проектов.Одно из самых первых моих кадровых решений было назначение на должность первого заместителя губернатора Белгородской области очень талантливого человека – Евгения Владимировича Мирошникова, который отвечает за цифровую трансформацию. Мы в каждой школе уже в этом году начали проекты по цифровому обучению детей. Такого нет ни в одном регионе Российской Федерации. И это все на 100% наши уникальные разработки. Мы используем цифровые технологии и в других сферах: культура, спорт, ЖКХ, строительство. Я рассчитываю на дальнейший рост наших IT-компаний. Мы уже начали работу в этом направлении, надеюсь, результаты будут видны через три-четыре года.– Ваш регион один из пилотных, где планируется онлайн-продажа рецептурных лекарственных препаратов. Готова ли Белгородская область, и есть ли понимание, как все будет происходить технически?– Конечно, есть. Одно из наших главных направлений в борьбе с ковидом – развести потоки. В октябре 2021 года 58 тысяч белгородцев закрыли больничные. Понимаю, что здоровый человек шел в больницу его закрывать – и это угроза. Сейчас мы внедрили механизм дистанционного закрытия электронного листка нетрудоспособности.Электронные рецепты – более сложная задача. Плюс мы идем еще дальше, чем другие пилотные регионы, и хотим, чтобы льготники не приходили за продлением рецептов.Хочу, чтобы наши льготники по итогам 2022 года не просто в онлайн-формате получали свои рецепты, но и через сутки им приносили все льготные лекарства домой. Мы приняли решение и впервые в истории заложили на 2022 год стопроцентное обеспечение этой категории всеми положенными препаратами. Я считаю, что человек не должен думать о том, как достать лекарства. Почему он должен ходить по аптекам?! Лучше мы дополнительные средства направим, доплатим за доставку, но это будет происходить незаметно. Нажал на кнопку, получил электронный рецепт, и через сутки тебе все принесли. Я хочу добиться этого. – В прошлом году после назначения на должность вы провели прямую линию с жителями региона. Тогда, вероятно, из-за технических проблем, вы не услышали вопрос от местной жительницы про качество жилья для детей-сирот. Чем закончилась та история? Есть ли проблемы с выдачей квартир для сирот в регионе?– Тогда действительно случился технический сбой. Но не буду обманывать, пока эта история не завершилась. Сразу после случившегося я лично съездил к бабушке, поговорил с ней. Последний раз мы общались на позапрошлой неделе. Жилье они пока не получили, потому что срок его сдачи в конце декабря. У нее есть мой телефон. Ситуацию лично контролирует глава Шебекинского района Жданов Владимир Николаевич. Я надеюсь, что к декабрю мы этот вопрос закроем.В целом, могу сказать, что на сегодняшний день годовой план обеспечения детей-сирот региона жильем выполнен на 38%. Это небольшой процент, но по строительной части я не вижу пока проблем, которые могут привести к срыву сроков. В декабре все объекты должны быть достроены. Я стараюсь сам побывать на каждом из них, все проверить, посмотреть квартиры.В 2022 году у нас уже заложены средства на эти цели, мы хотим полностью ликвидировать очередь детей-сирот на жилье. И с 2023 года мы намерены выйти на плановый формат обеспечения данной категории детей, без нескольких лет ожидания.– Вы часто проводите прямые эфиры в Instagram, насколько считаете удачным, эффективным такой формат? Как потом обрабатываются поступившие обращения?– У нас есть целое управление, которое занимается обращениями граждан, сортирует их. Мы стараемся ответить каждому в течение суток, а решить вопрос – в течение недели. Хотя по закону на это есть 30 дней.– А поступали такие вопросы, просьбы, которые вас очень удивили или шокировали?– Да, их много. Самый яркий случай произошел, когда я делал обход по Белгороду, проверял реализацию своих поручений по благоустройству. Подходит ко мне девушка и говорит: "У меня дочь болеет сахарным диабетом, почему вы не закупаете приборы для мониторинга уровня сахара в крови?". Я даже не понял, о чем речь. А она поднимает футболку своей дочери, а там присоска стоит. Мне даже жутковато немного стало. Она рассказала, что глюкозу в крови нужно мерить порядка 20 раз в день. Представляете, 20 раз проткнуть ребенку палец иглой, чтобы измерить этот уровень? Оказывается, есть разработка американской компании, которая позволяет избежать этого. Речь идет о системах контроля уровня глюкозы, которые передают данные дистанционно. Это очень удобно, но с точки зрения российского законодательства, не обязательно.Когда она мне все это сказала, я сначала не поверил. Начинаю разбираться и понимаю, что она права. У нас 536 таких детей. Мы приняли решение, поменяли региональное законодательство, а с октября приобретаем данный вид оборудования и расходники за счет областного бюджета и передаем родителям.– Вячеслав Владимирович, вы – один из самых спортивных губернаторов в России, каждое утро начинаете с пробежки. Как вы совмещаете спортивную дисциплину с графиком главы региона и какой совет дали бы начинающим спортсменам?– Я не спортсмен. Я просто занимаюсь физкультурой. Каждый день стараюсь пробежать от 8 до 10 километров, но делаю это в удовольствие. Рад, что ко мне стали присоединяться жители, и я уже бегаю не один. Но у меня есть недостаток, я бегаю рано утром. У нас уже сформировалась группа из нескольких человек из кадрового резерва. Сначала нас было 30 человек, потом некоторые отсеялись. Но сейчас у нас уже образовался такой устоявшийся костяк. Мы предупреждаем друг друга, чтобы не ждали, если в командировке, например. Иногда к нам присоединяется кто-нибудь из соседей, просто пишут мне в Instagram. Людей, занимающихся спортом и ведущих правильный образ жизни, становится с каждым днем все больше. Это меня радует.

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общество, интервью - авторы, интервью, белгород, белгородская область, шебекинский район, вячеслав гладков