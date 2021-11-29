https://ria.ru/20211129/gazprom-1761311142.html

"Газпром" заявил, что выполняет все обязательства перед контрагентами

"Газпром" заявил, что выполняет все обязательства перед контрагентами - РИА Новости, 29.11.2021

"Газпром" заявил, что выполняет все обязательства перед контрагентами

"Газпром" выполняет абсолютно все обязательства перед своими контрагентами, доля компании на европейском рынке остается стабильной, заявил глава финансового... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:11

2021-11-29T17:11

2021-11-29T17:37

экономика

газпром

европа

александр иванников

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Газпром" выполняет абсолютно все обязательства перед своими контрагентами, доля компании на европейском рынке остается стабильной, заявил глава финансового департамента компании Александр Иванников."Хочу еще раз подчеркнуть, что "Газпром" выполняет абсолютно все обязательства перед своими контрагентами. Более того, отмечу, что доля "Газпрома" на европейском рынке остается стабильной, что лишь подтверждает тот факт, что тренд на снижение импорта газа Европой является общерыночным", - сказал он в ходе телефонной конференции.

https://ria.ru/20211127/evropa-1760955555.html

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экономика, газпром, европа, александр иванников, россия