https://ria.ru/20211129/gaz-1761313640.html

В "Газпроме" прокомментировали цены на газ в Европе

В "Газпроме" прокомментировали цены на газ в Европе - РИА Новости, 29.11.2021

В "Газпроме" прокомментировали цены на газ в Европе

Форвардные цены на газ в Европе по тысяче долларов за тысячу кубометров нельзя назвать устойчивыми, но признаков их заметного снижения пока нет, заявил глава... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:25

2021-11-29T17:25

2021-11-29T21:39

экономика

сша

азия

европа

газпром

александр иванников

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Форвардные цены на газ в Европе по тысяче долларов за тысячу кубометров нельзя назвать устойчивыми, но признаков их заметного снижения пока нет, заявил глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников."Даже являясь прямыми бенефициарами текущей конъюнктуры, мы не считаем цены на газ около 1000 долларов США за тысячу кубических метров устойчивыми. Мы видим, что они уже начали негативно влиять на спрос", — сказал он во время телефонной конференции.Тем не менее, учитывая заполненность подземных хранилищ и отопительный сезон в Европе и Азии, "котировки форвардных контрактов на газ" вряд ли снизятся в ближайшие месяцы, добавил он.Иванников при этом подчеркнул, что "Газпром" выполняет абсолютно все обязательства перед контрагентами."Более того, отмечу, что доля "Газпрома" на европейском рынке остается стабильной, что лишь подтверждает тот факт, что тренд на снижение импорта газа Европой является общерыночным", — указал он.Цены на газ в ЕвропеГазовый рынок Европы переживает колебания с конца лета. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС. По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров. Девятого ноября по поручению российского лидера "Газпром" начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ).С 12 ноября наблюдается очередное повышение стоимости топлива. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25 процентов и 18 ноября превысила 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20211127/evropa-1760955555.html

https://ria.ru/20211129/zapasy-1761282383.html

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экономика, сша, азия, европа, газпром, александр иванников