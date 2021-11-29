https://ria.ru/20211129/frantsiya-1761190223.html

Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом

Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 29.11.2021

Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом

Восемь предполагаемых случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены во Франции, сообщило министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T00:29

2021-11-29T00:29

2021-11-29T00:29

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омикрон-штамм коронавируса

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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Восемь предполагаемых случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены во Франции, сообщило министерство здравоохранения республики."Восемь возможных случаев выявлено на территории страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минздрава Франции.Отмечается, что, предположительно, заразились люди, которые совершали поездки в страны юга Африки за последние две недели. Они прошли тесты на COVID-19, но результаты на другие штаммы оказались отрицательными. Теперь необходимо сделать секвенирование образцов, на что потребуется несколько дней."Были предприняты усиленные меры выявления и изоляции возможных зараженных и лиц, которые с ними контактировали", - указывается в сообщении.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761109957.html

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в мире, юар, африка, франция, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса