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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/fauchi-1761194217.html
Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021
Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил президенту Джо Байдену, что специалистам требуется еще две недели, чтобы определить характеристики... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T02:01
2021-11-29T02:01
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
коронавирус covid-19
энтони фаучи
омикрон-штамм коронавируса
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил президенту Джо Байдену, что специалистам требуется еще две недели, чтобы определить характеристики "омикрон"-штамма коронавируса, но существующие вакцины, вероятно, продолжат обеспечивать защиту от тяжелого течения болезни, говорится в пресс-релизе Белого дома.Байден провел совещание на тему нового варианта COVID-19, который был выявлен на юге Африки, с представителями медицинских властей, включая Фаучи, который занимает пост главного советника президента.Байден намерен в понедельник представить обновленную информацию об "омикрон"-штамме и ответных мерах со стороны американской администрации, добавили в Белом доме.США с понедельника ограничивают авиасообщение с восемью странами на юге Африки, где был выявлен новый вариант коронавируса, классифицированный Всемирной организацией здравоохранения как "вызывающий беспокойство".Участники совещания у президента высказались за полную вакцинацинацию тех, кто еще не привился от коронавируса, и ревакцинацию тех, у кого после прививок прошло шесть месяцев и более.
https://ria.ru/20211129/effektivnost-1761191826.html
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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса
02:01 29.11.2021
 
Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма

Главный инфекционист США Фаучи оценил эффективность вакцин против нового омикрон-штамма

© AP Photo / Alex BrandonДоктор Энтони Фаучи
Доктор Энтони Фаучи - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил президенту Джо Байдену, что специалистам требуется еще две недели, чтобы определить характеристики "омикрон"-штамма коронавируса, но существующие вакцины, вероятно, продолжат обеспечивать защиту от тяжелого течения болезни, говорится в пресс-релизе Белого дома.
Байден провел совещание на тему нового варианта COVID-19, который был выявлен на юге Африки, с представителями медицинских властей, включая Фаучи, который занимает пост главного советника президента.
"Доктор Фаучи проинформировал президента, что, хотя на сбор более определенной информации о трансмиссивности, тяжести и иных характеристиках этого варианта потребуется еще две недели, он продолжает считать, что существующие вакцины, вероятно, будут обеспечивать определенный уровень защиты от тяжелых случаев COVID", - сказано в заявлении.
Байден намерен в понедельник представить обновленную информацию об "омикрон"-штамме и ответных мерах со стороны американской администрации, добавили в Белом доме.
США с понедельника ограничивают авиасообщение с восемью странами на юге Африки, где был выявлен новый вариант коронавируса, классифицированный Всемирной организацией здравоохранения как "вызывающий беспокойство".
Участники совещания у президента высказались за полную вакцинацинацию тех, кто еще не привился от коронавируса, и ревакцинацию тех, у кого после прививок прошло шесть месяцев и более.
Центр вакцинации от коронавируса в Риме - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
00:59Распространение коронавируса
В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАДжо БайденКоронавирус COVID-19Энтони ФаучиОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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