Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
Главный инфекционист США Фаучи оценил эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
© AP Photo / Alex BrandonДоктор Энтони Фаучи
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил президенту Джо Байдену, что специалистам требуется еще две недели, чтобы определить характеристики "омикрон"-штамма коронавируса, но существующие вакцины, вероятно, продолжат обеспечивать защиту от тяжелого течения болезни, говорится в пресс-релизе Белого дома.
Байден провел совещание на тему нового варианта COVID-19, который был выявлен на юге Африки, с представителями медицинских властей, включая Фаучи, который занимает пост главного советника президента.
"Доктор Фаучи проинформировал президента, что, хотя на сбор более определенной информации о трансмиссивности, тяжести и иных характеристиках этого варианта потребуется еще две недели, он продолжает считать, что существующие вакцины, вероятно, будут обеспечивать определенный уровень защиты от тяжелых случаев COVID", - сказано в заявлении.
Байден намерен в понедельник представить обновленную информацию об "омикрон"-штамме и ответных мерах со стороны американской администрации, добавили в Белом доме.
США с понедельника ограничивают авиасообщение с восемью странами на юге Африки, где был выявлен новый вариант коронавируса, классифицированный Всемирной организацией здравоохранения как "вызывающий беспокойство".
Участники совещания у президента высказались за полную вакцинацинацию тех, кто еще не привился от коронавируса, и ревакцинацию тех, у кого после прививок прошло шесть месяцев и более.