https://ria.ru/20211129/fauchi-1761194217.html

Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма

Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021

Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма

Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил президенту Джо Байдену, что специалистам требуется еще две недели, чтобы определить характеристики... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T02:01

2021-11-29T02:01

2021-11-29T02:01

распространение коронавируса

в мире

сша

джо байден

коронавирус covid-19

энтони фаучи

омикрон-штамм коронавируса

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил президенту Джо Байдену, что специалистам требуется еще две недели, чтобы определить характеристики "омикрон"-штамма коронавируса, но существующие вакцины, вероятно, продолжат обеспечивать защиту от тяжелого течения болезни, говорится в пресс-релизе Белого дома.Байден провел совещание на тему нового варианта COVID-19, который был выявлен на юге Африки, с представителями медицинских властей, включая Фаучи, который занимает пост главного советника президента.Байден намерен в понедельник представить обновленную информацию об "омикрон"-штамме и ответных мерах со стороны американской администрации, добавили в Белом доме.США с понедельника ограничивают авиасообщение с восемью странами на юге Африки, где был выявлен новый вариант коронавируса, классифицированный Всемирной организацией здравоохранения как "вызывающий беспокойство".Участники совещания у президента высказались за полную вакцинацинацию тех, кто еще не привился от коронавируса, и ревакцинацию тех, у кого после прививок прошло шесть месяцев и более.

https://ria.ru/20211129/effektivnost-1761191826.html

сша

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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса