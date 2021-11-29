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В Египте откроется выставка EDEX при участии компаний из России

В Египте откроется выставка EDEX при участии компаний из России - РИА Новости, 29.11.2021

В Египте откроется выставка EDEX при участии компаний из России

Выставка оборонной промышленности EDEX начинает работу в понедельник в столице Египта Каире, ожидается участие более 20 стран, в том числе будут представлены... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T08:12

2021-11-29T08:12

2021-11-29T08:12

безопасность

сша

южная корея

уралвагонзавод

концерн пво "алмаз-антей"

raytheon

александр михеев

зенитно-ракетная система с-350 "витязь"

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КАИР, 29 ноя - РИА Новости. Выставка оборонной промышленности EDEX начинает работу в понедельник в столице Египта Каире, ожидается участие более 20 стран, в том числе будут представлены российские компании.Выставка состоится во второй раз - впервые она проводилась в 2018 году и привлекла более 30 тысяч посетителей. В 2020 году мероприятие не удалось провести из-за пандемии коронавируса, и оно было перенесено на следующий год: выставка пройдет с 29 ноября по 2 декабря в выставочном центре в Новом Каире.Пандемия однако не закончилась, в связи с чем для доступа на выставку необходимо предоставить сертификат о вакцинации, в том числе "Спутником V", или результат свежего ПЦР-теста.Ожидается, что в выставке примут участие более 400 компаний из 42 стран, свои павильоны откроет 21 страна, следует из полученного РИА Новости заявления представителя вооруженных сил Египта Гариба Абдель Хафиза.По данным организаторов выставки, США будут представлены 45 компаниями, в том числе Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Франция 30, Индия – 16, 15 компаний приедут из Южной Кореи.Россия будет представлена восемью компаниями, в частности, концерном "Алмаз-Антей", а также госкорпорацией "Ростех" и входящими в его состав "Рособоронэкспортом", "Вертолетами России", "Росэлектроникой", холдингами "Высокоточные комплексы", "Технодинамика".Так, "Алмаз-Антей" намерен продемонстрировать на выставке линейку комплексов ПВО, пользующихся спросом на Ближнем Востоке, и обсудит с партнёрами по региону открытие сервисных центров, сообщил ранее заместитель гендиректора компании Вячеслав Дзиркалн.Ожидается, что на выставке концерн покажет модели зенитной ракетной системы большой дальности "Антей-4000", зенитного ракетного комплекса средней дальности "Викинг" и ЗРС С-350 "Витязь", ЗРК малой дальности "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант".Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев ранее сообщил, что на египетской оружейной выставке российский спецэкспортер представит более 350 образцов продукции, в том числе в виде моделей. Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта Ремдизель представит модели автомобилей "Тайфун" и "Торнадо", концерн "Калашников" продемонстрирует широкую линейку стрелкового оружия, а крупнейший мировой производитель бронетехники Уралвагонзавод покажет макеты сверхпопулярных на Ближнем Востоке и в Африке танка Т-90МС и БМПТ "Терминатор".

https://ria.ru/20211125/oborona-1760663695.html

https://ria.ru/20211120/cheskmate-1759924716.html

сша

южная корея

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сша, южная корея, уралвагонзавод, концерн пво "алмаз-антей", raytheon, александр михеев, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", россия