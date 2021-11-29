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Нижегородская область
https://ria.ru/20211129/dzerzhinsk-1761213908.html
В развитие водоснабжения Дзержинска вложат пять миллиардов рублей
В развитие водоснабжения Дзержинска вложат пять миллиардов рублей - РИА Новости, 29.11.2021
В развитие водоснабжения Дзержинска вложат пять миллиардов рублей
Пять миллиардов рублей планируется вложить в развитие системы водоснабжения Дзержинска, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:12
2021-11-29T10:12
нижегородская область
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
брикс
глеб никитин
новый банк развития
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Пять миллиардов рублей планируется вложить в развитие системы водоснабжения Дзержинска, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Строительные работы, которые планируется начать в 2022 году, будут вестись в рамках проекта "Волга-1" на средства Нового банка развития БРИКС (финансовая организация Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР)."Вопрос качественного водоснабжения – один из главных для жителей каждого населенного пункта. Долгое время в Дзержинске не проводилось комплексное обновление сетей, и вопрос стоит достаточно остро. При этом Дзержинск является не только одним из крупнейших городов региона, но и ключевым промышленным центром. Для развития экономики наличие качественных коммунальных ресурсов имеет огромное значение. Этому направлению инфраструктуры уделяется сейчас серьезное внимание в масштабах страны, и нам необходимо использовать все возможности для реализации таких проектов на уровне региона", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.В настоящее время межведомственная комиссия правительства РФ совместно с Фондом инвестиционных и строительных проектов Санкт-Петербурга определила подрядчиков, которые будут заниматься созданием сетей."До момента заключения контрактов администрация Дзержинска совместно с правительством Нижегородской области проделала большую и сложную подготовительную работу. После оформления разрешительной документации подрядчики должны выйти на объекты в городском округе. Строительные работы должны начаться уже в следующем году. Отмечу, что международный кредит будет погашен Минфином РФ", – отметил глава Дзержинска Иван Носков.В 2019 году Дзержинск выиграл конкурсный отбор наряду с городами Иваново, Волжский, Рыбинск, Чебоксары. В рамках проекта планируется реконструкция водопроводных сетей, строительство коллекторов, второй сети Тепловского водозабора и водовода в поселок Пыра. Срок реализации проекта в городах-конкурсантах – до конца 2024 года.
https://ria.ru/20211124/konkurs-1760596518.html
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нижегородская область
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нижегородская область, дзержинск (нижегородская область), брикс, глеб никитин, новый банк развития
10:12 29.11.2021
 
В развитие водоснабжения Дзержинска вложат пять миллиардов рублей

В развитие водоснабжения нижегородского Дзержинска вложат пять миллиардов рублей

© Depositphotos / boyan1971Вентили водопровода
Вентили водопровода - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Depositphotos / boyan1971
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Пять миллиардов рублей планируется вложить в развитие системы водоснабжения Дзержинска, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Строительные работы, которые планируется начать в 2022 году, будут вестись в рамках проекта "Волга-1" на средства Нового банка развития БРИКС (финансовая организация Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР).
"Вопрос качественного водоснабжения – один из главных для жителей каждого населенного пункта. Долгое время в Дзержинске не проводилось комплексное обновление сетей, и вопрос стоит достаточно остро. При этом Дзержинск является не только одним из крупнейших городов региона, но и ключевым промышленным центром. Для развития экономики наличие качественных коммунальных ресурсов имеет огромное значение. Этому направлению инфраструктуры уделяется сейчас серьезное внимание в масштабах страны, и нам необходимо использовать все возможности для реализации таких проектов на уровне региона", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
В настоящее время межведомственная комиссия правительства РФ совместно с Фондом инвестиционных и строительных проектов Санкт-Петербурга определила подрядчиков, которые будут заниматься созданием сетей.
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"До момента заключения контрактов администрация Дзержинска совместно с правительством Нижегородской области проделала большую и сложную подготовительную работу. После оформления разрешительной документации подрядчики должны выйти на объекты в городском округе. Строительные работы должны начаться уже в следующем году. Отмечу, что международный кредит будет погашен Минфином РФ", – отметил глава Дзержинска Иван Носков.
В 2019 году Дзержинск выиграл конкурсный отбор наряду с городами Иваново, Волжский, Рыбинск, Чебоксары. В рамках проекта планируется реконструкция водопроводных сетей, строительство коллекторов, второй сети Тепловского водозабора и водовода в поселок Пыра. Срок реализации проекта в городах-конкурсантах – до конца 2024 года.
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Нижегородская областьНижегородская областьДзержинск (Нижегородская область)БРИКСГлеб НикитинНовый банк развития
 
 
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