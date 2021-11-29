https://ria.ru/20211129/dtp-1761285974.html
В Ленинградской области в ДТП погибли четыре человека
В Ленинградской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 29.11.2021
В Ленинградской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области на 43 километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга, ведется проверка, сообщает... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:21
2021-11-29T15:21
2021-11-29T15:28
происшествия
авто
санкт-петербург
кингисеппский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области на 43 километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция Петербурга проводит проверку по факту смертельного ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в 00.35 на 43 километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате столкновения водитель и трое пассажиров автомобиля Volkswagen скончались на месте.
https://ria.ru/20211129/dtp-1761217520.html
санкт-петербург
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происшествия, авто, санкт-петербург, кингисеппский район, ленинградская область
15:21 29.11.2021 (обновлено: 15:28 29.11.2021)
В Ленинградской области в ДТП погибли четыре человека
В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП из-за выезда на встречную полосу