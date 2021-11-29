https://ria.ru/20211129/deputat-1761244781.html

В Ленинградской области оштрафовали депутата, посадившую ребенка за руль

В Ленинградской области оштрафовали депутата, посадившую ребенка за руль - РИА Новости, 29.11.2021

В Ленинградской области оштрафовали депутата, посадившую ребенка за руль

Депутат городского совета Гатчинского района Ленинградской области Светлана Малашкова, которая посадила десятилетнего сына за руль автомобиля, получила штраф в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:29

2021-11-29T12:29

2021-11-29T12:29

общество

гатчинский район

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Депутат городского совета Гатчинского района Ленинградской области Светлана Малашкова, которая посадила десятилетнего сына за руль автомобиля, получила штраф в три тысячи рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее Малашкова разместила в своем Instagram видео, на котором сидящий на ее коленях мальчик управляет автомобилем под подсказки матери. Затем женщина удалила этот ролик."28 ноября Малашкова была вызвана в отдел полиции, где в отношении нее составили протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей). Малашковой назначено наказание в виде штрафа в три тысячи рублей", - сказал собеседник агентства.В соцсетях Малашкова разместила комментарий о том, что ее "решил сдать СМИ" кто-то из подписчиков. "Как так, депутат на пустой деревенской дороге дал покрутить руль своему 10-летнему сыну! Нужно срочно судить", - написала Малашкова. Женщина считает, что ее ошибка "только в том, что не подумала и скинула видео порадоваться за взрослеющего сына, и совсем забыла, что нужно тише-тише".

https://ria.ru/20211123/deputat-1760344242.html

https://ria.ru/20210610/maska-1736408463.html

гатчинский район

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общество, гатчинский район, ленинградская область, россия