Где надежнее всего хранить деньги

Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги
Экономист РУДН Карпенко посоветовала россиянам хранить деньги на срочном депозите
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Надежнее всего разместить денежные сбережения на срочном депозите в размере, не превышающем страховую сумму, которая составляет 1,4 тысячи рублей на одного вкладчика в одном банке, рассказывает агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.
"На сегодняшний день банковская ячейка не является самым безопасным местом для помещения денег и хранения ценностей. Перед подписанием договора с коммерческим банком лучше посмотреть все его условия и выяснить, принимает ли банк на себя обязательство отвечать за сохранность содержимого сейфа", — подчеркивает эксперт.
Экономист ссылается на российское законодательство, согласно которому банк может заключить с клиентом, как договор аренды банковской ячейки (ст. 606 ГК РФ), так и договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (ст. 922 ГК РФ). Но между ними есть разница, замечает Карпенко. Так, договор аренды сейфовой ячейки не подразумевает ответственности банка в случае пропажи денег, хранящихся в ячейке, в то время как в договоре хранения ценностей в банке такая ответственность у банка возникает.