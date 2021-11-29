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Где надежнее всего хранить деньги
Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги - РИА Новости, 29.11.2021
Где надежнее всего хранить деньги
Надежнее всего разместить денежные сбережения на срочном депозите в размере, не превышающем страховую сумму, которая составляет 1,4 тысячи рублей на одного... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T02:17
2021-11-29T02:17
экономика
рудн
депозиты
россия
оксана карпенко
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Надежнее всего разместить денежные сбережения на срочном депозите в размере, не превышающем страховую сумму, которая составляет 1,4 тысячи рублей на одного вкладчика в одном банке, рассказывает агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.Экономист ссылается на российское законодательство, согласно которому банк может заключить с клиентом, как договор аренды банковской ячейки (ст. 606 ГК РФ), так и договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (ст. 922 ГК РФ). Но между ними есть разница, замечает Карпенко. Так, договор аренды сейфовой ячейки не подразумевает ответственности банка в случае пропажи денег, хранящихся в ячейке, в то время как в договоре хранения ценностей в банке такая ответственность у банка возникает.
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экономика, рудн, депозиты, россия, оксана карпенко
02:17 29.11.2021
 
Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги

Экономист РУДН Карпенко посоветовала россиянам хранить деньги на срочном депозите

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБанковские ячейки
Банковские ячейки - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Надежнее всего разместить денежные сбережения на срочном депозите в размере, не превышающем страховую сумму, которая составляет 1,4 тысячи рублей на одного вкладчика в одном банке, рассказывает агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.
"На сегодняшний день банковская ячейка не является самым безопасным местом для помещения денег и хранения ценностей. Перед подписанием договора с коммерческим банком лучше посмотреть все его условия и выяснить, принимает ли банк на себя обязательство отвечать за сохранность содержимого сейфа", — подчеркивает эксперт.
Экономист ссылается на российское законодательство, согласно которому банк может заключить с клиентом, как договор аренды банковской ячейки (ст. 606 ГК РФ), так и договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (ст. 922 ГК РФ). Но между ними есть разница, замечает Карпенко. Так, договор аренды сейфовой ячейки не подразумевает ответственности банка в случае пропажи денег, хранящихся в ячейке, в то время как в договоре хранения ценностей в банке такая ответственность у банка возникает.
 
ЭкономикаРУДНДепозитыРоссияОксана Карпенко
 
 
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