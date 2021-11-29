https://ria.ru/20211129/dengi-1761189983.html

Где надежнее всего хранить деньги

Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги - РИА Новости, 29.11.2021

Где надежнее всего хранить деньги

Надежнее всего разместить денежные сбережения на срочном депозите в размере, не превышающем страховую сумму, которая составляет 1,4 тысячи рублей на одного... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T02:17

2021-11-29T02:17

2021-11-29T02:17

экономика

рудн

депозиты

россия

оксана карпенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568239068_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_5d2322c893c209fc6bb035a797a2f1a6.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Надежнее всего разместить денежные сбережения на срочном депозите в размере, не превышающем страховую сумму, которая составляет 1,4 тысячи рублей на одного вкладчика в одном банке, рассказывает агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.Экономист ссылается на российское законодательство, согласно которому банк может заключить с клиентом, как договор аренды банковской ячейки (ст. 606 ГК РФ), так и договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (ст. 922 ГК РФ). Но между ними есть разница, замечает Карпенко. Так, договор аренды сейфовой ячейки не подразумевает ответственности банка в случае пропажи денег, хранящихся в ячейке, в то время как в договоре хранения ценностей в банке такая ответственность у банка возникает.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рудн, депозиты, россия, оксана карпенко