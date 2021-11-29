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Россия дала исчерпывающие ответы по Навальному, заявил постпред при ОЗХО
Россия дала исчерпывающие ответы по Навальному, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 29.11.2021
Россия дала исчерпывающие ответы по Навальному, заявил постпред при ОЗХО
Россия предоставила Западу исчерпывающие ответы по делу блогера Алексея Навального, опросила 230 свидетелей, провела 64 экспертизы, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:56
2021-11-29T19:23
в мире
алексей навальный
организация по запрещению химического оружия
россия
франция
москва
александр шульгин
сша
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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Россия предоставила Западу исчерпывающие ответы по делу блогера Алексея Навального, опросила 230 свидетелей, провела 64 экспертизы, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол в Нидерландах Александр Шульгин.26-я сессия Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проходит в Гааге с 29 ноября по 3 декабря."РФ исчерпывающие ответы дала (на вопросы западных партнеров по Навальному - ред.). Нас спрашивали - какие шаги вы предпринимали, что вы делали? 230 свидетелей опросили, тех, кто контактировал с Навальным, тех, кто сопровождал его, 64 биохимических экспертизы провели, массу предметов изъяли, в том числе, для проведения следственного анализа", - сказал Шульгин в ходе сессии, трансляция которой ведется на сайте организации.Он подчеркнул, российские специалисты не обнаружили следов органофосфорного соединения в анализах Навального и никаких следов вмешательства третьих лиц.Что касается Великобритании, Франции, ФРГ и Швеции, отметил постпред, "они не то, что частично ответили, они вообще никак не ответили на вопросы, которые задавала РФ - и раньше, и в результате встречного демарша 7 октября"."Восемь запросов о правовой помощи адресовали только ФРГ. Те же самые вопросы отправляли во Францию, Швецию – ноль эффекта. А если и были сделаны попытки – то это сугубо отписки", - констатировал Шульгин.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211129/video-1761274060.html
https://ria.ru/20211102/navalnyy-1757360991.html
https://ria.ru/20211124/navalnyy-1760453323.html
россия
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сша
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в мире, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия, россия, франция, москва, александр шульгин, сша
18:56 29.11.2021 (обновлено: 19:23 29.11.2021)
 
Россия дала исчерпывающие ответы по Навальному, заявил постпред при ОЗХО

Постпред при ОЗХО Шульгин: Россия предоставила Западу исчерпывающие ответы по Навальному

© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
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ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Россия предоставила Западу исчерпывающие ответы по делу блогера Алексея Навального, опросила 230 свидетелей, провела 64 экспертизы, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол в Нидерландах Александр Шульгин.
26-я сессия Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проходит в Гааге с 29 ноября по 3 декабря.
"РФ исчерпывающие ответы дала (на вопросы западных партнеров по Навальному - ред.). Нас спрашивали - какие шаги вы предпринимали, что вы делали? 230 свидетелей опросили, тех, кто контактировал с Навальным, тех, кто сопровождал его, 64 биохимических экспертизы провели, массу предметов изъяли, в том числе, для проведения следственного анализа", - сказал Шульгин в ходе сессии, трансляция которой ведется на сайте организации.
Он подчеркнул, российские специалисты не обнаружили следов органофосфорного соединения в анализах Навального и никаких следов вмешательства третьих лиц.
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Россия надеется, что ОЗХО предоставит запрошенное видео по Навальному
Что касается Великобритании, Франции, ФРГ и Швеции, отметил постпред, "они не то, что частично ответили, они вообще никак не ответили на вопросы, которые задавала РФ - и раньше, и в результате встречного демарша 7 октября".
"Восемь запросов о правовой помощи адресовали только ФРГ. Те же самые вопросы отправляли во Францию, Швецию – ноль эффекта. А если и были сделаны попытки – то это сугубо отписки", - констатировал Шульгин.
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Постпред рассказал о сокрытии ОЗХО вещества, которым "отравили" Навального
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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