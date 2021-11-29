https://ria.ru/20211129/chasy-1760864633.html

Какие умные часы выбрать в 2021 году: семь популярных моделей

Какие умные часы выбрать в 2021 году: семь популярных моделей - РИА Новости, 29.11.2021

Какие умные часы выбрать в 2021 году: семь популярных моделей

С января по октябрь в России купили порядка четырех миллионов смарт-часов на 35 миллиардов рублей, что соответственно на 15% и 45% больше, чем за тот же период... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T08:00

2021-11-29T08:00

2021-11-29T09:00

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. С января по октябрь в России купили порядка четырех миллионов смарт-часов на 35 миллиардов рублей, что соответственно на 15% и 45% больше, чем за тот же период 2020-го. Гаджет — хороший подарок на Новый год, так что сейчас спрос только повысится. О самых популярных на отечественном рынке моделях — в материале РИА Новости.Apple Watch Series 7Цена: от 37 000 рублей"Яблочная" компания решилась на самую серьезную модернизацию Apple Watch за последние годы. Нет, внешне это все те же умные часы, в которых безошибочно угадывается калифорнийское происхождение. Но если приглядеться к экрану, можно заметить, что OLED-матрица стала больше, а рамки — тоньше. Дисплей с повышенным разрешением выглядит эффектно, особенно с адаптированными циферблатами. Появился режим "всегда включенный экран" — это новинка в мире Apple. Диагоналей корпуса по-прежнему две, но теперь это 41 или 45 миллиметров. Кроме того, в Apple обещают усиленную защиту от пыли и влаги. Добавили функцию измерения кислорода крови. Улучшили динамик и микрофоны, хотя и раньше на них жалоб не было. А вот главная проблема Apple Watch осталась — устройство, несмотря на заверения производителя, работает неприлично мало. Максимум — два дня без подзарядки. Интересно, что в зарядке коннектор USB-A решили заменить на USB-С, все еще довольно редкий. Видимо, так хотят стимулировать продажи своих блоков питания.Samsung Galaxy Watch4Цена: от 18 000 рублейКорейская компания отличается последовательностью, которая распространяется и на линейку носимых гаджетов. У Galaxy Watch4 аж четыре размера — 40, 42, 44 и 46 миллиметров. Кроме того, есть две версии: обычная и Classic — подороже, с вращающимся безелем, унаследованным от "тройки". Операционная система — гугловская Wear OS, а за графический интерфейс отвечает оболочка Samsung One UI Watch 3, обеспечивающая преемственность с уходящей в историю Tizen. Новые часы заметно шустрее третьего поколения, появилась возможность установки приложений из Google Play. Россыпь сенсоров — от барометра до датчика ЭКГ. Предусмотрена опция измерения артериального давления, правда, это требует тщательной калибровки с помощью тонометра с манжетой. В Samsung предупреждают, что часы не медицинский прибор и все показания носят ознакомительный характер. Фитнес-функций немало, но некоторые, с датчиком GPS, вызывают нарекания из-за проблем со связью. Этим вопросы не исчерпываются — одним не нравится логика управления кнопками, другим — заточенность на взаимодействие с продукцией Samsung. С iPhone Galaxy Watch4 вовсе отказываются работать. Автономность, особенно в режиме "всегда включенный экран", устроит далеко не всех: приходится заряжать ежедневно. Как и у Apple Watch, не годится беспроводная зарядка стандарта Qi, извольте пользоваться комплектным крэдлом либо покупать фирменную зарядную станцию.Amazfit GTR 3 ProЦена: от 16 990 рублейФлагманскую модель умных часов известного производителя носимой электроники Amazfit сильно модернизировали и улучшили. Только дизайн прежний — все та же круглая "классика" с влагозащитой 5 ATM. Главное обновление — операционная система Zepp OS, поддерживающая быструю анимацию (60 кадров в секунду) и установку приложений. Пока их немного, но список постепенно расширяется — калькулятор, файловый менеджер, помощник при чистке зубов и другой софт. Вообще, в плане кастомизации Amazfit GTR 3 Pro впереди многих конкурентов, тут одних циферблатов более 150, некоторые можно настраивать самому. В топовой версии — увеличенный AMOLED-экран: 1,45 дюйма при разрешении 480 х 480 пикселей. Наконец-то появилась прокрутка меню вращающейся головкой, напоминающей колесико эппловского Digital Crown. Сенсоры и датчики измеряют все, что можно — от атмосферного давления до температуры. Описание спортивных функций займет не одну страницу: их больше сотни, добавили даже режим для кибератлетов. Есть интеграция со Strava и другими фитнес-сервисами. Сохранилась фишка "двойки" — часы можно использовать для разговоров, как Bluetooth-гарнитуру. Имеется встроенная память для загрузки аудиофайлов. Лишь одно замечание: Amazfit продолжает игнорировать функцию бесконтактной оплаты. Впрочем, чип NFC часто накладывает определенные ограничения на операционную систему носимого устройства, из-за чего страдает автономность. А с этим у GTR 3 Pro неплохо: до 12 дней, в режиме максимальной экономии — месяц.Honor MagicWatch 2Цена: от 9990 рублейОтделившийся от Huawei бренд Honor не спешит обновлять прошлогодний хит продаж — несмотря на слухи о третьем поколении, в ходу до сих пор MagicWatch 2. Но у этого есть свои плюсы: устройство значительно подешевело и выглядит дороже, чем стоит. В продаже разные цвета с ремешками из силикона, кожи или металла. Для сенсорного AMOLED-дисплея предусмотрен режим "всегда включен". Вообще, эти часы довольно долго работают на одном заряде: десять дней вполне реальны, если без постоянного контроля пульса. Этого удалось достичь благодаря большой батарейке, но из-за нее гаджет получился довольно толстым. Адекватно здесь реализовали и фитнес-функционал. Часы явно понравятся бегунам — есть GPS, а значит, можно писать трек, замерять скорость и так далее. Устройство умеет воспроизводить музыку напрямую в беспроводные наушники. Но пользователи жалуются, что связь с акустикой часто нестабильна.Xiaomi Mi WatchЦена: от 8000 рублейВездесущая компания Xiaomi не первый год пытается закрепиться на рынке умных часов, но успехи тут скромнее, чем с фитнес-браслетами. Круглые Mi Watch позиционируют как смарт-часы, ориентированные на европейский рынок. Кстати, с ними Xiaomi помог давний партнер Amazfit, от которого достался оптический датчик биотрекинга BioTracker PPG 2, позволяющий точно измерять сердечный ритм 24 часа в сутки. GPS-датчик оценят бегуны и велосипедисты. Крупный AMOLED-экран довольно экономичен, как и система в целом, автономность — больше недели. Интересно, что для Mi Watch компания предпочла выпустить отдельное приложение, а не использовать раскрученный Mi Fit. Но качество нестабильно — отдельные экземпляры регулярно теряют связь со смартфоном, а некоторые и вовсе выходят из строя через несколько месяцев.Garmin Instinct Solar TacticalЦена: от 40 990 рублейАмериканский производитель туристического и спортивного оборудования Garmin хоть и не "попса", но хорошо знаком любителям активного образа жизни. Instinct Solar Tactical не только дорогие на фоне конкурентов, но еще и разработаны в иной концепции. Здесь нет большого цветного дисплея — в массивных часах установили 0,9-дюймовый монохромный экран, выполненный по трансрефлективной технологии. Это значит, что все можно разглядеть и без подсветки при внешнем освещении. Вообще, Garmin Instinct Solar Tactical выгодно отличаются самодостаточностью — полимерный корпус не боится ударов, защитное стекло выдерживает прямые попадания металлических предметов, а емкость батарейки, помимо зарядки от USB, пополняется от солнечного света. И целый месяц без подзарядки. По Bluetooth — соединение со смартфоном с фирменным приложением Garmin. Есть тут и стандартный набор функций вроде уведомления о звонке или измерения кислорода в крови. Традиционно Garmin силен в спортивном функционале — так, эти часы поддерживают работу с фитнес-датчиками стандарта ANT+.Huawei Watch GT 3Цена: от 17 990 рублейКитайцы анонсировали очередное поколение Watch GT еще летом, в Россию новинка поступила только сейчас. Тут три модели: 42 и 46 миллиметров, а также Watch GT Runner, которая отличается от базового варианта устойчивым к воздействию пота ремешком, материалами корпуса и беспроводной зарядкой, поддерживающей универсальный стандарт Qi. Разрешение AMOLED-экрана — 466 x 466 пикселей. Это фактически первое устройство на многострадальной операционной системе HarmonyOS. Пользователю TruSeen 5.0+ обещают чуть ли не самый совершенный мониторинг состояния здоровья. Часами можно платить, но Huawei Pay не получила такого распространения, как решения от Google и Apple, поэтому стабильность этой функции под вопросом. Производитель говорит об автономности 10-12 дней, но это сильно зависит от стиля использования, например, GPS-навигация может посадить батарейку за несколько часов. И это довольно крупная и тяжелая модель — примерка перед покупкой обязательна.

https://ria.ru/20210909/smartfon-1749229463.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, huawei technologies, gps, apple watch, samsung