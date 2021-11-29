https://ria.ru/20211129/borrel-1761300192.html

Боррель призвал принципиально решить вопрос с вакциной для Африки

Боррель призвал принципиально решить вопрос с вакциной для Африки - РИА Новости, 29.11.2021

Боррель призвал принципиально решить вопрос с вакциной для Африки

Проблема с нехваткой вакцины от COVID-19 в африканских странах должна решаться принципиально – необходимо не только жертвовать вакцину в регион, но и наладить... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:29

2021-11-29T16:29

2021-11-29T16:30

распространение коронавируса

в мире

сенегал

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европа

союз для средиземноморья

жозеп боррель

коронавирус covid-19

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БАРСЕЛОНА, 29 ноя – РИА Новости. Проблема с нехваткой вакцины от COVID-19 в африканских странах должна решаться принципиально – необходимо не только жертвовать вакцину в регион, но и наладить ее производство, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."С ними (африканскими странами – ред.) у нас проблемы с вакцинацией. Мы делаем все возможное, чтобы усилить и выполнить наши обязательства, и в этом смысле Европа - необходимый партнер, поскольку речь идет не только о безвозмездной передаче вакцин, но и помощи в производстве", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам министерской конференции Союза для Средиземноморья – региональной межправительственной организации, объединяющий 42 страны для продвижения регионального диалога и сотрудничества.Он напомнил, что "Европа создает в трех ключевых африканских странах – в Сенегале, в Руанде, в ЮАР – центры производства вакцины". "Потому что не может быть, чтобы Африка производила 2-3% вакцин, которые ей необходимы, она должна иметь возможности для собственного производства. Иногда важнее научить ловить рыбу, чем дарить рыбу", - заключил Боррель.

https://ria.ru/20211101/vaktsiny-1757205610.html

сенегал

юар

европа

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в мире, сенегал, юар, европа, союз для средиземноморья, жозеп боррель, коронавирус covid-19