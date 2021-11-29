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https://ria.ru/20211129/borrel-1761300192.html
Боррель призвал принципиально решить вопрос с вакциной для Африки
Боррель призвал принципиально решить вопрос с вакциной для Африки - РИА Новости, 29.11.2021
Боррель призвал принципиально решить вопрос с вакциной для Африки
Проблема с нехваткой вакцины от COVID-19 в африканских странах должна решаться принципиально – необходимо не только жертвовать вакцину в регион, но и наладить... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:29
2021-11-29T16:30
распространение коронавируса
в мире
сенегал
юар
европа
союз для средиземноморья
жозеп боррель
коронавирус covid-19
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БАРСЕЛОНА, 29 ноя – РИА Новости. Проблема с нехваткой вакцины от COVID-19 в африканских странах должна решаться принципиально – необходимо не только жертвовать вакцину в регион, но и наладить ее производство, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."С ними (африканскими странами – ред.) у нас проблемы с вакцинацией. Мы делаем все возможное, чтобы усилить и выполнить наши обязательства, и в этом смысле Европа - необходимый партнер, поскольку речь идет не только о безвозмездной передаче вакцин, но и помощи в производстве", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам министерской конференции Союза для Средиземноморья – региональной межправительственной организации, объединяющий 42 страны для продвижения регионального диалога и сотрудничества.Он напомнил, что "Европа создает в трех ключевых африканских странах – в Сенегале, в Руанде, в ЮАР – центры производства вакцины". "Потому что не может быть, чтобы Африка производила 2-3% вакцин, которые ей необходимы, она должна иметь возможности для собственного производства. Иногда важнее научить ловить рыбу, чем дарить рыбу", - заключил Боррель.
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в мире, сенегал, юар, европа, союз для средиземноморья, жозеп боррель, коронавирус covid-19
16:29 29.11.2021 (обновлено: 16:30 29.11.2021)
 
Боррель призвал принципиально решить вопрос с вакциной для Африки

Глава дипломатии ЕС Боррель о вакцине для Африки: надо не дарить рыбу, а научить ловить

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БАРСЕЛОНА, 29 ноя – РИА Новости. Проблема с нехваткой вакцины от COVID-19 в африканских странах должна решаться принципиально – необходимо не только жертвовать вакцину в регион, но и наладить ее производство, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"С ними (африканскими странами – ред.) у нас проблемы с вакцинацией. Мы делаем все возможное, чтобы усилить и выполнить наши обязательства, и в этом смысле Европа - необходимый партнер, поскольку речь идет не только о безвозмездной передаче вакцин, но и помощи в производстве", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам министерской конференции Союза для Средиземноморья – региональной межправительственной организации, объединяющий 42 страны для продвижения регионального диалога и сотрудничества.
Он напомнил, что "Европа создает в трех ключевых африканских странах – в Сенегале, в Руанде, в ЮАР – центры производства вакцины". "Потому что не может быть, чтобы Африка производила 2-3% вакцин, которые ей необходимы, она должна иметь возможности для собственного производства. Иногда важнее научить ловить рыбу, чем дарить рыбу", - заключил Боррель.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 14:10Распространение коронавируса
Генсек ООН назвал недостаток вакцин в Африке мировым позором
 
Распространение коронавирусаВ миреСенегалЮАРЕвропаСоюз для СредиземноморьяЖозеп БоррельКоронавирус COVID-19
 
 
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