https://ria.ru/20211129/big-1761243173.html

Член президиума БиГ заявил, что гордится хорошими отношениями с Путиным

Член президиума БиГ заявил, что гордится хорошими отношениями с Путиным - РИА Новости, 29.11.2021

Член президиума БиГ заявил, что гордится хорошими отношениями с Путиным

Член президиума (коллективного главы государства) Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил перед визитом в Россию, что гордится хорошими отношениями... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:21

2021-11-29T12:21

2021-11-29T12:21

в мире

сша

оон

сербия

владимир путин

милорад додик

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148913/11/1489131136_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_07633ee291dede8eee185f4df5fe3ef3.jpg

БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Член президиума (коллективного главы государства) Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил перед визитом в Россию, что гордится хорошими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным, благодарен ему за поддержку и понимание.Додик ранее сообщил, что планирует на этой неделе в ходе рабочего визита в Москву обсудить с руководством России обострившуюся в последнее время ситуацию в БиГ."Горжусь тем, что у меня хорошие отношения с (президентом Сербии Александром – ред.) Вучичем и (российским лидером Владимиром – ред.) Путиным, (венгерским премьером Виктором – ред.) Орбаном и другими лидерами, что есть отличное сотрудничество с КНР, что могу сотрудничать с людьми из Хорватии и Словении, они лучше понимают эту ситуацию. Ни у кого нет плана; то что они (Запад – ред.) представляют, как будто у Путина есть время и он звонит мне каждый день и говорит – сделай это и это, или так делает Вучич – абсолютная неправда", - заявил Додик радиостанции Sputnik.По его словам, когда сербы на Балканах обвиняются во всех проблемах, "для нас важно иметь друга, каковым является Россия".Он выразил надежду, что президент России приедет в Сербию в период с мая по октябрь 2022 года, а также однажды посетит и Боснию и Герцеговину. Там в Баня-Луке строится сербско-российский православный центр: как отметил Додик, ранее на открытие он пригласил Путина, и российский лидер "кивнул головой".Противоречия между хорватско-мусульманскими политиками в официальном Сараево и сербскими в Баня-Луке возникли из-за введенного бывшим Высоким представителем по БиГ Валентином Инцко закона об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида в Сребренице при расстреле сербскими силами мужского мусульманского населения в июле 1995 года. Требующие отзыва закона представители сербов сейчас практически не участвуют в работе совместных органов власти, представители Запада предупреждали Додика о возможном введении санкций.Ранее Додик заявил, что "всем в БиГ станет лучше", если посольство США в Сараево "прекратит угрозы, лекции о конституции и соблюдении Дейтонского соглашения". Он также упрекнул американских дипломатов в работе над проектом "мусульманского государства" БиГ. Ранее сербский член президиума предупредил о возможности формирования собственной армии Республики Сербской.МИД РФ сообщил 23 июля, что в Москве считают "грубым вмешательством" во внутренние дела БиГ внесенное в уголовный кодекс страны положение о наказании за отрицание геноцида в Сребренице. В российском ведомстве подчеркнули, что решение внести дополнения в уголовный кодекс БиГ в части, вводящей уголовную ответственность за "отрицание" преступлений определенных категорий, – не что иное, как "вопиющее превышение полномочий" по смыслу Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и "прямое нарушение" утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам.Ранее ООН не приняла проект резолюции России и Китая, утверждающей в должности на год нового высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, документ не набрал необходимого числа голосов. За резолюцию проголосовали РФ и Китай.В МИД РФ заявляли, что аппарат высокого представителя ООН в БиГ нуждается в пересмотре, "свою функцию он уже давно исчерпал, в нем нет никакой практической необходимости". По словам посла России в БиГ Игоря Калабухова, институт высокого представителя может быть упразднен, а местные силы должны сами договариваться о будущем страны.

https://ria.ru/20211011/bosniya-1753992401.html

https://ria.ru/20211103/nebenzya-1757661395.html

сша

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, сербия, владимир путин, милорад додик, россия