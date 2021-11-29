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Член президиума БиГ заявил, что гордится хорошими отношениями с Путиным
Член президиума БиГ заявил, что гордится хорошими отношениями с Путиным - РИА Новости, 29.11.2021
Член президиума БиГ заявил, что гордится хорошими отношениями с Путиным
Член президиума (коллективного главы государства) Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил перед визитом в Россию, что гордится хорошими отношениями... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:21
2021-11-29T12:21
в мире
сша
оон
сербия
владимир путин
милорад додик
россия
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БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Член президиума (коллективного главы государства) Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил перед визитом в Россию, что гордится хорошими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным, благодарен ему за поддержку и понимание.Додик ранее сообщил, что планирует на этой неделе в ходе рабочего визита в Москву обсудить с руководством России обострившуюся в последнее время ситуацию в БиГ."Горжусь тем, что у меня хорошие отношения с (президентом Сербии Александром – ред.) Вучичем и (российским лидером Владимиром – ред.) Путиным, (венгерским премьером Виктором – ред.) Орбаном и другими лидерами, что есть отличное сотрудничество с КНР, что могу сотрудничать с людьми из Хорватии и Словении, они лучше понимают эту ситуацию. Ни у кого нет плана; то что они (Запад – ред.) представляют, как будто у Путина есть время и он звонит мне каждый день и говорит – сделай это и это, или так делает Вучич – абсолютная неправда", - заявил Додик радиостанции Sputnik.По его словам, когда сербы на Балканах обвиняются во всех проблемах, "для нас важно иметь друга, каковым является Россия".Он выразил надежду, что президент России приедет в Сербию в период с мая по октябрь 2022 года, а также однажды посетит и Боснию и Герцеговину. Там в Баня-Луке строится сербско-российский православный центр: как отметил Додик, ранее на открытие он пригласил Путина, и российский лидер "кивнул головой".Противоречия между хорватско-мусульманскими политиками в официальном Сараево и сербскими в Баня-Луке возникли из-за введенного бывшим Высоким представителем по БиГ Валентином Инцко закона об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида в Сребренице при расстреле сербскими силами мужского мусульманского населения в июле 1995 года. Требующие отзыва закона представители сербов сейчас практически не участвуют в работе совместных органов власти, представители Запада предупреждали Додика о возможном введении санкций.Ранее Додик заявил, что "всем в БиГ станет лучше", если посольство США в Сараево "прекратит угрозы, лекции о конституции и соблюдении Дейтонского соглашения". Он также упрекнул американских дипломатов в работе над проектом "мусульманского государства" БиГ. Ранее сербский член президиума предупредил о возможности формирования собственной армии Республики Сербской.МИД РФ сообщил 23 июля, что в Москве считают "грубым вмешательством" во внутренние дела БиГ внесенное в уголовный кодекс страны положение о наказании за отрицание геноцида в Сребренице. В российском ведомстве подчеркнули, что решение внести дополнения в уголовный кодекс БиГ в части, вводящей уголовную ответственность за "отрицание" преступлений определенных категорий, – не что иное, как "вопиющее превышение полномочий" по смыслу Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и "прямое нарушение" утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам.Ранее ООН не приняла проект резолюции России и Китая, утверждающей в должности на год нового высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, документ не набрал необходимого числа голосов. За резолюцию проголосовали РФ и Китай.В МИД РФ заявляли, что аппарат высокого представителя ООН в БиГ нуждается в пересмотре, "свою функцию он уже давно исчерпал, в нем нет никакой практической необходимости". По словам посла России в БиГ Игоря Калабухова, институт высокого представителя может быть упразднен, а местные силы должны сами договариваться о будущем страны.
https://ria.ru/20211011/bosniya-1753992401.html
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в мире, сша, оон, сербия, владимир путин, милорад додик, россия
12:21 29.11.2021
 
Член президиума БиГ заявил, что гордится хорошими отношениями с Путиным

Член президиума БиГ Милорад Додик гордится хорошими отношениями с президентом Путиным

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрезидент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Член президиума (коллективного главы государства) Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил перед визитом в Россию, что гордится хорошими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным, благодарен ему за поддержку и понимание.
Додик ранее сообщил, что планирует на этой неделе в ходе рабочего визита в Москву обсудить с руководством России обострившуюся в последнее время ситуацию в БиГ.
Город Сараево - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 12:37
Запад навязал Боснии высокого представителя, заявил член президиума БиГ
"Горжусь тем, что у меня хорошие отношения с (президентом Сербии Александром – ред.) Вучичем и (российским лидером Владимиром – ред.) Путиным, (венгерским премьером Виктором – ред.) Орбаном и другими лидерами, что есть отличное сотрудничество с КНР, что могу сотрудничать с людьми из Хорватии и Словении, они лучше понимают эту ситуацию. Ни у кого нет плана; то что они (Запад – ред.) представляют, как будто у Путина есть время и он звонит мне каждый день и говорит – сделай это и это, или так делает Вучич – абсолютная неправда", - заявил Додик радиостанции Sputnik.
По его словам, когда сербы на Балканах обвиняются во всех проблемах, "для нас важно иметь друга, каковым является Россия".
"Но Запад искажает роль России здесь. Гораздо больше вмешательство Великобритании, США, ЕС, Германии, чем России. В моих разговорах с президентом Путиным всегда речь шла о подтверждении международных соглашений, по которым БиГ едина в смысле территории, и необходимо уважать два энтитета (Федерацию БиГ и Республику Сербскую – ред.) и три народа (бошняков, сербов и хорватов)", - подчеркнул Додик.
Он выразил надежду, что президент России приедет в Сербию в период с мая по октябрь 2022 года, а также однажды посетит и Боснию и Герцеговину. Там в Баня-Луке строится сербско-российский православный центр: как отметил Додик, ранее на открытие он пригласил Путина, и российский лидер "кивнул головой".
Противоречия между хорватско-мусульманскими политиками в официальном Сараево и сербскими в Баня-Луке возникли из-за введенного бывшим Высоким представителем по БиГ Валентином Инцко закона об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида в Сребренице при расстреле сербскими силами мужского мусульманского населения в июле 1995 года. Требующие отзыва закона представители сербов сейчас практически не участвуют в работе совместных органов власти, представители Запада предупреждали Додика о возможном введении санкций.
Ранее Додик заявил, что "всем в БиГ станет лучше", если посольство США в Сараево "прекратит угрозы, лекции о конституции и соблюдении Дейтонского соглашения". Он также упрекнул американских дипломатов в работе над проектом "мусульманского государства" БиГ. Ранее сербский член президиума предупредил о возможности формирования собственной армии Республики Сербской.
МИД РФ сообщил 23 июля, что в Москве считают "грубым вмешательством" во внутренние дела БиГ внесенное в уголовный кодекс страны положение о наказании за отрицание геноцида в Сребренице. В российском ведомстве подчеркнули, что решение внести дополнения в уголовный кодекс БиГ в части, вводящей уголовную ответственность за "отрицание" преступлений определенных категорий, – не что иное, как "вопиющее превышение полномочий" по смыслу Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и "прямое нарушение" утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам.
Ранее ООН не приняла проект резолюции России и Китая, утверждающей в должности на год нового высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, документ не набрал необходимого числа голосов. За резолюцию проголосовали РФ и Китай.
В МИД РФ заявляли, что аппарат высокого представителя ООН в БиГ нуждается в пересмотре, "свою функцию он уже давно исчерпал, в нем нет никакой практической необходимости". По словам посла России в БиГ Игоря Калабухова, институт высокого представителя может быть упразднен, а местные силы должны сами договариваться о будущем страны.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 23:51
Небензя предостерег от попыток возложить вину за ситуацию в БиГ на сербов
 
В миреСШАООНСербияВладимир ПутинМилорад ДодикРоссия
 
 
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